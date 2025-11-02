Viggos dagbok reflekterar över fotbollens förbannelse, tv-inspelningar, litterära drömmar och poddmissar. En vecka som började i moll på Stadion, fortsatte med wagyu-biff på Sperling & Co och slutade i kärlek på Enskede värdshus.
Viggos dagbok: MFF-sorg, Sheraton-cocktails och guldbröllop i Enskede
Måndag – MFF i motvind
Mitt älskade MFF får råpisk av Hammarby på hemmaplan. Det tycks mig som att eran är på väg mot sitt slut och att mitt lag är på väg att bli ett Manchester United – ett lag av talanger som aldrig blommar ut och gamla gubbar som passerat sitt bäst före-datum långt innan de skrev Daniel Anderssons kontrakt.
Men jag har varit med sedan åttiotalet och vet att MFF:s berömda vinnarkultur inte sitter i väggarna, bara i huvudet på rätt spelare.
Jag var på Råsunda när MFF trillade ur allsvenskan 1999.
Och jag var på plats på Stockholms stadion när Djurgården fick veta att svensk fotbolls framtid heter Zlatan.
Att följa ett lag är som att läsa en roman av Isaac Bashevis Singer. Dramat innehåller ett myller av karaktärer, och då och då kommer ett sekel av sorg och sen kanske solen tittar fram igen.
Gillar HBO Max sändning av Allsvenskan. Experterna har blivit mina kompisar. Är orolig för hur det ska bli i TV4.
Tisdag – Tv, entreprenörer och Pärleros på solkusten
Spelar in tv i Twenty Studio på Rådmansgatan. Är ”expert” och pratar om flygets framtid i Europa. Det är kul att göra tv. Nästa onsdag ska jag vara expert på krogarna runt Stureplan. Det är mina ämnen.
Jag har fler.
Det är bara att ringa om ni vill veta mer…
Äter lunch med Sixten på Riche – han ska bli karaktär i min nästa roman. Behöver en Watson som kan gjuta lite olja på vågorna. Alla berättelser behöver en person som man bara kan älska.
Sixten är 19 år och går första terminen på Handels. I min bok ska han göra lite samma resa som Klarna-Sebastian gjorde, som tog en paus från skolan och arbetade som telefonförsäljare hos Uppsala-maffian. Jag tror att det var där embryot till Klarna föddes.
Sixten berättade att Sebastian föreläste på skolan förra veckan.
För tjugo år sedan ville sju procent av eleverna bli entreprenörer. I dag är samma siffra 70 procent.
Pekar ut Peder Dinkelspiel, PM Nilsson och Martin Lorentzon för Sixten.
Sixten är från Malmö, precis som jag.
Vi skåningar håller ihop ungefär som judarna och esterna.
Som juggarna gjorde före murens fall.
Springer in i Alexander Pärleros i lobbyn på Convendum. Jag undrar hur det är att leva i Spanien men tjäna pengar i Sverige.
Han säger att det går utmärkt, speciellt efter pandemin.
”Alla som vill tjäna pengar ses på Teams.”
Det man missar är möten som vårt i lobbyn, men fem år på solkusten verkar ha gjort Pärlan gott. Han har gått ner minst femton kilo sedan han var på mitt 49-årskalas och blev kompis med min kompis Katarina Gospic.
Tränar cirkelträning med jobbet under Kris Gafors suveräna ledning i en källare på Sankt Paulsgatan 21. Efter 19 år med löpning har jag gått över till gruppträning och tycker att det är riktigt kul.
Jag är liksom kvar i min löparbubbla – fast tillsammans med andra.
Onsdag – Förläggarromantik och Sally’s på Sheraton
Träffar min förläggare Oskar Törnström på Sveavägen. Det är ett overkligt privilegium att få skriva den förra meningen.
Tänk att det finns en människa som får betalt för att förvandla och förädla mina fiktiva och förvirrade idéer i mitt huvud till böcker.
Det är så häftigt.
Vi pratar om mina kommande ljud- och e-böcker. Det kommer inte att bli några inbundna böcker initialt på mitt förlag Bouq.
Förlaget är Bonniers senaste, och målet är att ge Bokfabriken – som Norstedt/Storytel precis köpt upp – en match. Oskar var Grimwalkers och Patrik Ekwalls förläggare innan han köptes över av Bonnier. Där har ni mina konkurrenter… jag menar förstås författarkollegor.
Oskar sitter i typ en källarlokal med fönster mot den mörka gården. Några våningar upp finns den finaste förläggaren och litterära chefen Daniel Sandström.
Ni kan vara bombsäkra på att han och den ännu finare förläggaren Eva Bonnier har utsikt ut mot Sveavägen.
(För mig kommer Daniel Sandström alltid mest vara den karismatiske sångaren i det fantastiska Lundabandet Beagle.)
Jag vågar inte fråga Oskar om jag som Bouq-författare kommer att bli inbjuden till Bonniers fina författarmingel på Nedre Manilla. Men jag gissar att Daniel Sandströms och Eva Bonniers svar är nej.
Cyklar efter mötet ner till Sheraton vid Tegelbacken som är under stor ombyggnad. Fatighetsägaren häller 400 miljoner in i huset som ska bli mindre anonymt enligt hotelldirektören Elin Roquet.
Det är smyginvigning av nya baren Sally’s som inte bara ska locka de amerikanska turisterna i hotellet med 463 rum utan även oss som bor i stan.
Det är typ första gången som jag är tillbaka på Vasagatan sedan jag lämnade Travel News kontor på Convendum i våras. Detta är pendlarna, besökarna och turisternas gata.
Jag tror det blir svårt att få oss som bor i stan att komma hit och hänga.
Men drinkarna är det inget fel på. Inte heller sagan om att Sally hängde på Studio 54 i New York på sjuttiotalet varje kväll och fick en bar på Sheraton i New York uppkallad efter sig.
Men jag tror ändå att Sheratons främsta roll även i framtiden blir att härbärgera amerikaner. Två på denna lista är Hotel Reisen och trea Grand Hôtel.
Läs även: Viggos dagbok vecka 43 – från dovhjort till AI-miljarder
Torsdag – Wagyu, Wadsted och vrede mot Bonniers
Spelar in podcast med min kompis Claes de Faire. Han är i Paris, så det blir via nätet och Teams.
Jag är sämst på att tanka in ljudet från Teams till Garage, så jag testar att redigera via Acast-verktyg.
Det slutar med att de lägger in egna reklamljud i podden, trots att vi sätter en ära i att vara reklamfria.
Det är inte lätt att vara en god kommunist i denna kommersiella era.
Äter lunch på Riche med min advokat Monique Wadsted. Det är ingen ko på isen utan rent socialt.
Monique har hjälpt mig med högt och lågt sedan jag var chefredaktör på Resumé. Alltså före iPhone, Facebook och Linkedin.
Det är hon man ringer när skiten hamnar i fläkten.
Inte bara för att hon är bra på att slåss utan även på att gjuta olja på vågorna.
Det sista är i nio fall av tio det bästa sättet att lösa en konflikt.
På kvällen äter jag på Sperling & Co. Får en ljuvlig wagyu-biff och en ännu bättre liten förrätt med kaviar på toppen. Till detta pommes, tomatsallad, bea och några grejer till. Plus underbart rötjut. Vi avslutar med sufflé och sorbet.
Den övre matsalen är fylld och stämningen är sådär magisk som den alltid är i början på ett äventyr.
På vägen ut hälsar jag på Per Morberg som sitter med sin fru vid det coolaste bordet och spelar in en restaurang-podcast. Han är en underbar människa. Lika dramatisk i verkligheten som på film och tv.
På Birger Jarlsgatan går jag in i en av mina äldsta vänner, Li Winther. Hon har precis varit på Dramaten och sett Johan Rabaeus spela Gertrud Stein. Hon är nöjd med pjäsen och sin chefs inlägg om det faktum att Bonnier News vill sparka sina redigerare på magasin som Amelia och Sköna hem och ersätta dem med människor i Vietnam.
Det är en jävla skandal att människor som arbetat i många år för Bonniers behandlas som skit.
Jag tycker även Jonas Gummessons ord: ”Flytten av redigeringen är och förblir ett svek mot både medarbetare och publicistiska värden” är korrekta.
Man kan inte både vara för demokrati och yttrandefrihet och samtidigt hoppa i säng med en kommunistisk diktatur.
Men som jag skrev förra veckan: Bonniers mediesatsningar blev inte störst i Sverige tack vare god journalistik, utan för att man var bäst på att räkna pengar.
Detta bevisas ännu en gång.
Går vidare och tittar in i min stambar i anslutning till Teatergrillen. Vem sitter där om inte Johan Rabaeus, som precis stått ensam i 90 minuter på Dramatens stora scen.
Jag förmedlar Lis beröm och ber honom hälsa till sin fina hustru Camilla Thulin.
Läs även: Viggos dagbok vecka 42
Fredag – Poddar, banker och Brazer
Ni kanske tycker att jag borde skriva mer om mitt redaktörsarbete här på Perfect Weekend. Det gör jag nu. På förmiddagen gör jag tre intervjuer. Den första med Hampus Nessvold om hans nya tv-serie.
Jag samtalar med två bankirer på JP Morgan om vad de superrika vill göra med sina pengar.
Och så pratar jag en lång stund med krögaren Brazer Bozlak som grundat Bastagruppen. Han är på väg mot en miljard i omsättning och har öppnat knappt 20 restauranger på sju år.
Det är svårt att göra riktigt bra intervjuer på Teams, men jag tycker att åtminstone den sista får godkänt.
Brazer Bozlak är väldigt generös med både siffror och roliga citat.
Jag trycker även ut några artiklar, mest nöjd är jag med min krogrecension av Misshumasshu.
Cyklar in till stan och äter lunch med Johan Kristiansson som jag vill ska hjälpa mig med marknadsföringen av Viggos Weekendresor. Han är expert på sökord och retargeting. Det blir ett samtal om AI, Google och barnuppfostran.
Johan är världens roligaste på Instagram.
Läs även: Viggos dagbok vecka 41
Lördag – Så byggdes Sverige (och min podd)
Spelar in veckans andra podcast med Katarina Gospic. Det är sjukt kul att podda med henne. Hon är smart och rolig på ett väldigt egensinnigt sätt. Jag har även gjort en bok med Katarina som det ibland trillar in lite pengar på.
Tittar på Så byggdes Sverige med Petra Mede, Mark Isitt och Gert Wingårdh. Tre favoriter om ett ämne jag älskar, men resultatet är ett barnprogram. Jag såg nyligen om filmen Tillbaka till framtiden, en av världens bästa filmer, men jag tycker inte att Så byggdes Sverige vinner på att kopiera filmens koncept. Såg även om När lammen tystnar nyligen. 5+. Danska serien Legenden plankar, men denna gång är resultatet lysande.
Söndag – Kärlek och statistik
Klockan 14 ska vi fira svärmor Kerstin och svärfar Lars som firar guldbröllop på Enskede värdshus. De är ett stort föredöme med sin villkorslösa, lojala kärlek till varandra, barn, barnbarn och ja, även jag som svärson får en stor släng av sleven.
Publicerar denna dagbok på Dagens PS Perfect Weekend. Och min och Katarinas podcast A+. Jag har nu producerat 819 artiklar sedan jag började här den andra maj.
Det är lite overkligt.
Men som jag säger i mitt motto: Gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Vill du läsa mer om trender och resor? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Höstlovet som kostar skjortan – och wienerbrödet”, De 10 skönaste städerna i Europa och Smältande glaciärer kan bli ny dödsfälla för turister.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
