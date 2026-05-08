Därför säger britter ”sorry” hela tiden – utan att egentligen be om ursäkt

”Sorry?” är brittisk passiv aggressivitet i sin renaste form

När en britt säger ”Sorry?” kan det betyda att personen inte hörde vad du sa.

Men det kan också betyda:

”Jag hörde exakt vad du sa och nu får du en chans att tänka om innan det här blir pinsamt.”

Det är ungefär som att få ett gult kort i Premier League. Domaren ler fortfarande, men du vet att nästa tackling blir dyr.

Kön är helig mark

Det finns få saker som skrämmer britter mer än köfusk. I pubar, på stationer och utanför fish and chips-ställen fungerar ”sorry…” som en artig varning.

”Sorry, I think I was next.”

Översättning:

”Backa innan vi får ett diplomatiskt haveri.”

I Sverige hade någon kanske suckat högt och skrivit ett argt inlägg på Facebook senare på kvällen. Britterna tar konflikten direkt – men gömmer den i artighetspapper.

Ursäkten som egentligen är en förolämpning

Det mest brittiska av allt är kanske ”Sorry, but…”

Det låter vänligt. Det är det sällan.

”Sorry, but I completely disagree.”

”Sorry, but that’s not correct.”

Det är ungefär som att servera kritik med en liten digestivekaka vid sidan om. Fortfarande kritik. Bara med te.

I Storbritannien är passiv aggressivitet inte en känsla. Det är en nationalsport.

En nation byggd på socialt glidmedel

Britterna använder ”sorry” som andra använder olivolja. Det ska få allt att glida lite smidigare. Ingen ska behöva känna sig för påträngande, för högljudd eller – Gud förbjude – kontinentalt direkt.

Och kanske är det därför så många älskar att resa till Storbritannien. Landet må ha regn, överkokt mat och hotellmattor från 1987. Men människor ber åtminstone om ursäkt när de går in i dig.

Ibland även när du går in i dem.

Det är ändå civiliserat på något märkligt sätt.

Tre brittiska ord som ofta betyder något helt annat

”Interesting”

Betyder sällan intressant. Oftare: ”Det här var en katastrofal idé.”

”Quite good”

Kan vara högsta möjliga beröm. Britter överdriver inte känslor. Det är därför de uppfann cricket.

”We should have lunch sometime”

Betyder nästan aldrig att ni faktiskt ska äta lunch.