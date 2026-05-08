”Sorry.”
Fem bokstäver. Ett helt samhällssystem.
Därför säger britter ”sorry” hela tiden – utan att egentligen be om ursäkt
”Sorry.”
I Storbritannien används ordet ungefär nio gånger om dagen per person. Det blir över 3 000 ursäkter om året. Ändå handlar många av dem inte om skuld. Det handlar om överlevnad. Social överlevnad.
Britterna säger ”sorry” när någon trampar på deras fot. Men också när de själva blir trampade på. De säger det när de vill förbi på tåget, när någon står i vägen i kön och när de egentligen tycker att du beter dig som en idiot men inte vill skapa ”a scene”. Det brittiska samhället är nämligen byggt på en grundläggande skräck: dålig stämning, skriver BBC.
7 regler du måste kunna innan du går in på en pub i London
Det ser avslappnat ut. Lite stökigt. Folk lutar sig mot baren, skrattar, beställer öl i en takt som antyder lång träning. Du tänker att det här är enkelt.
”Sorry” betyder ofta: flytta på dig
På Londons tunnelbana kan ett enkelt ”sorry” betyda allt från ”ursäkta mig” till ”du blockerar hela dörren och jag missar mitt tåg”. Men det sägs med samma ton som en lågstadielärare som försöker avväpna ett bråk om Pokémonkort.
Det handlar inte om skuld. Det handlar om att smörja det sociala maskineriet.
I Sverige löser vi ofta samma situation genom att stirra stelt framåt och hoppas att den andra personen telepatiskt förstår problemet. Britterna väljer i stället verbal dimridå.
”Sorry?” är brittisk passiv aggressivitet i sin renaste form
När en britt säger ”Sorry?” kan det betyda att personen inte hörde vad du sa.
Men det kan också betyda:
”Jag hörde exakt vad du sa och nu får du en chans att tänka om innan det här blir pinsamt.”
Det är ungefär som att få ett gult kort i Premier League. Domaren ler fortfarande, men du vet att nästa tackling blir dyr.
Därför älskar vi svenskar London ännu mer när det regnar
London toppar i princip varje resetopplista vi gör. Inte trots vädret – utan delvis tack vare det. För i en värld där alla jagar sol, har britterna gjort
Kön är helig mark
Det finns få saker som skrämmer britter mer än köfusk. I pubar, på stationer och utanför fish and chips-ställen fungerar ”sorry…” som en artig varning.
”Sorry, I think I was next.”
Översättning:
”Backa innan vi får ett diplomatiskt haveri.”
I Sverige hade någon kanske suckat högt och skrivit ett argt inlägg på Facebook senare på kvällen. Britterna tar konflikten direkt – men gömmer den i artighetspapper.
Så funkar överklassen i England
Att förstå den engelska överklassen kräver inte pengar. Det kräver distans, smak och förmågan att kalla saker vid korrekt namn. Helst med ett snett
Ursäkten som egentligen är en förolämpning
Det mest brittiska av allt är kanske ”Sorry, but…”
Det låter vänligt. Det är det sällan.
”Sorry, but I completely disagree.”
”Sorry, but that’s not correct.”
Det är ungefär som att servera kritik med en liten digestivekaka vid sidan om. Fortfarande kritik. Bara med te.
En nation byggd på socialt glidmedel
Britterna använder ”sorry” som andra använder olivolja. Det ska få allt att glida lite smidigare. Ingen ska behöva känna sig för påträngande, för högljudd eller – Gud förbjude – kontinentalt direkt.
Och kanske är det därför så många älskar att resa till Storbritannien. Landet må ha regn, överkokt mat och hotellmattor från 1987. Men människor ber åtminstone om ursäkt när de går in i dig.
Ibland även när du går in i dem.
Det är ändå civiliserat på något märkligt sätt.
Tre brittiska ord som ofta betyder något helt annat
”Interesting”
Betyder sällan intressant. Oftare: ”Det här var en katastrofal idé.”
”Quite good”
Kan vara högsta möjliga beröm. Britter överdriver inte känslor. Det är därför de uppfann cricket.
”We should have lunch sometime”
Betyder nästan aldrig att ni faktiskt ska äta lunch.
London för nybörjare – så upplever du staden som en local
London är inte en stad – det är ett helt universum av pubar, parker, marknader och märkligt väder. För den som besöker den brittiska huvudstaden för