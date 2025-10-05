Under Guldbron vid nya Slussen har en av Sveriges mest talangfulla kockar, Filip Fastén, slagit upp dörrarna till en ny version av Agrikultur. Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling cyklar dit, reflekterar över platsens historia och konstaterar att maten under motorvägen är bättre än någon kunnat ana.
Viggo testar Agrikultur och livet under Guldbron
Slussen – dramat fortsätter
Börjar med Slussen. Platsen är ett drama. Har varit så sedan stadens begynnelse. Gamla stan hette en gång i tiden ”Innanför broarna” och det säger sig självt att en plats med ett sådant smeknamn är beroende av sina tillfartsleder.
Slussen är den viktigaste och byggs nu om för femte gången sedan Drottning Kristinas sluss 1637. Det som är under ombyggnad ska bli Victoriaslussen, klar förhoppningsvis 2030. Fokus skiftar från biltrafik i Karl Johansslussen från 1935 till kollektivt resande, cykel och gående i vår tid.
En getingmidja i rörelse
Platsen är komplex eftersom den dels ska innehålla en mäktig sluss som reglerar vattennivån i Mälaren, men också knyta ihop stadens hjärta med Södermalm och södra Sverige med norra. Gamla stan är en getingmidja som heter duga. Parallellt med detta uppdrag ska huvudstadens pendlare passera här, enligt Sandro Catenacci är det 600 000 personer dagligen.
Jag är en av dem som varje arbetsdag cyklar upp och ner på den i mitt tycke mycket vackra och imponerande Guldbron. Detta gör jag i kompakt trängsel.
Från kritik till kärlek
Samtidigt är nya Slussen ett av stadens viktigaste torg, en plats med handel och restauranger. Du går hit för att hänga och passera. Kritikerna tycker att det är fult, men jag håller inte med. Att passera nya Slussen från T-banan till Österlånggatan är en sensuell upplevelse. Speciellt när solen skiner och vinden från sjön inte jagar på. Då kan romantik uppstå här på samma sätt som sker varje vår på Dramatentrappan, ni som vet, ni vet. Marianne Lindberg De Geer som bor på platsen har skrivit mycket bra om detta tillstånd i Expressen.
Jag håller med.
Krogarnas nya epicentrum
För att finansiera detta väldiga bygge skapas kommersiella ytor i form av kontor, en köpgalleria och ett stort antal restauranger. Att de senare är för många och för stora för att överleva ekonomiskt är det många som oroar sig för.
Fakta är nämligen att för att en krogstol ska vara lönsam i Stockholms innerstad krävs att någon sitter på den minst tre gånger om dagen och spenderar ett gäng hundralappar. Varje dag året om. 2030, när Slussen är klar, har området minst 3 000 nya krogstolar jämfört med när bygget inleddes 2016.
Agrikultur under bron
Drygt 150 av dem återfinns under Guldbron på nyöppnade Agrikultur. De är fördelade vid runda stora bord i matsalen, vid små runda bord i en bardel och utmed en lång bardisk framför det öppna restaurangköket. I det senare arbetar en av landets bästa kockar, Filip Fastén, frenetiskt tillsammans med ett gäng unga passionerade kockar.
Från kvarterskrog till brasseri
Filip blev Årets Kock 2014, han var då 24 år gammal. Det gjorde honom till en av de yngsta vinnarna någonsin. Strax efteråt öppnade han sin första egna krog, Agrikultur, på Rosenlundsgatan i Vasastans utkanter och fick en stjärna i Guide Michelin. Maten var högsta klass, fine dining, allt annat var en mysig liten kvarterskrog. Det funkar om krögaren är beredd att arbeta 24/7 året runt. Följaktligen såldes krogen efter några år och Fastén blev småbarnspappa.
Ett brasseri under motorvägen
Nu är han tillbaka med en betydligt större restaurang som mer känns som ett brasseri än ett kvartershak. Lokalen ägs av hotell- och krogkoncernen Nobis, vars vd är tidigare nämnde Sandro Catenacci. Sandro ska öppna en jättekrog i grannlokalen som är närmare Gamla stan. Båda krogarna ligger på mark som ägs av Stockholms hamnar. Fastighetsägaren Atrium Ljungberg äger kroglokalerna i den stora trappan upp mot Södermalmstorg; hälften av dessa saknar fortfarande en restauratör.
Ni fattar.
Det kommer att bli ett drama.
De fem bästa dejtrestaurangerna i Stockholm
Att välja rätt krog för en första dejt i Stockholm är lite som att välja vin – det handlar mindre om prislappen och mer om känslan. Stämningen ska vara
Sensuell scen vid Saltsjön
Det kan kanske tyckas konstigt med två stora restauranglokaler under något som de facto är en flerfilig motorväg, men det är sensuellt. Saltsjön på ena sidan och Mälaren på den andra ger ett behagligt lugn. Uteserveringarna här kommer att bli magiska när vårsolen sakta sänker sig ner över Kungsholmen och Västerbron.
Innanför de stora glaspartierna är det en busig restaurang som tar emot. Jag och min älskade fru Anna blir placerade i baren med perfekt insyn i det öppna köket. Det pågår en commedia dell’arte-föreställning där bakom med Fastén i rollen som Dario Fo. Vår pigga servitris skulle funka lika bra som en sopran på en operascen. Hon vet att publiken vill ha god energi för att må bra.
Maten – konstverk med hjärta
Maten som kommer ut är som konstverk, pretentiösa men utan att glömma bort sin funktion i magen. Jag gillar speciellt havskräftorna som är levande ända fram till att de stoppas ner i en stor gryta några meter från oss. De kommer med ett ljuvligt harissasmör.
Jag gillar också vitlöksbrödet som först kavlas ut och sedan bakas à la minute. Det är mer en liten pizza än ett vanligt krogbröd.
Glöm inte att beställa saltgurkan med smetana och honung. Ljuvligt gott.
Till huvudrätt blir det marulk med perfekt tuggmotstånd och smörstekta bönor. Funkar finemang med husets smöriga vita vin. Anna, som är hungrig, tar bräserat vildsvin och ser mycket nöjd ut när halva tallriken är uppäten.
Avslutningsvis delar vi på en gräddglass med skogshallon.
En kväll värd pengarna
Detta är en middag som slutar med en nota på drygt 2 000 kronor. Dyrt om du bara vill ha mat i magen, billigt om du vill ha en stor matupplevelse på en av Stockholms mest intressanta platser.
Vi kommer att komma tillbaka.
Snart.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
