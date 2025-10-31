Viggo testar krogen Misshumasshu

Birger Jarlspassagen har vaknat till liv igen tack vare duon bakom Adam/Albin. Krogen Misshumasshu har vuxit från hål i väggen till ett maffigt japanskt brasseri där både maten och stämningen sitter som en perfekt serverad sashimi eller som Mjällby spelar fotboll, anser Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling.
En kunglig galleria får nytt liv
Birger Jarlspassagen mitt i Stockholm är Sveriges första köpgalleria. Invigd 1897 av kung Oscar II. Förebilden var “Kaisergalerie” vid Unter den Linden i Berlin. Det började bra med 13 butiker och kaféer.
Hur det gick sen vet jag inte, men nästa topp kom när jeansbutiken Gul & Blå öppnade 1966. När jag var tonåring var Gul & Blås Fonzie-jeans så overkligt coola att jag inte sov natten innan vi skulle besöka butiken på Lilla Torg i Malmö.
Tjejerna och killarna som jobbade i affären var overkligt snygga, tänk Linda Evangelista upphöjt till tre.
Från glansdagar till glömska
Sedan dess har det gått utför med Birger Jarlspassagen. Underligt nog vill människor hellre handla med gängkriminella på MOS (Westfield Mall of Scandinavia) än på stadens tjusigaste gata.
Fastighetsägaren Hufvudstaden, som äger passagen, insåg att man måste göra något – och lösningen blev att ge allt till krögarna Albin Wessman och Adam Dahlberg. De har sedan 2019 drivit en liten izakaya i en del av gallerian. Sedan i våras har de fått 800 kvadratmeter och kontrollerar nu hela passagen.
En izakaya växer upp
“Vi ville skapa ett rum där gästen vill stanna kvar – inte bara äta och gå”, sa Albin Wessman när jag intervjuade honom här i Perfect Weekend. Det är bara att konstatera att de har lyckats över förväntan.
Jag har försökt äta spontanlunch här några gånger, men gett upp när kön har varit ut till Birger Jarlsgatan (nästan). Det som har hänt är att hålet i väggen har blivit ett riktigt häftigt japanskt brasseri.
Baren närmast Smålandsgatan är så populär att matgästerna måste skrika till varandra för att höras under fredag och lördag. Dock kan jag meddela att nya tyger i taket är på ingång för att balansera akustiken. Beröm utdelas här till stolarna som ser lite konstigt klumpiga ut men är grymt bekväma att sitta på.
En tisdag som känns som fredag
En helt vanlig tisdag efter löning, när jag kommer förbi, är det smockfullt i de olika matsalarna. Gästerna är en skön mix av stora sällskap, familjer och par som vill unna sig något gott mitt i veckan. Personalen är ung, men väldigt alert. De blir lite sura när jag vill jobba med min dator innan mitt sällskap dyker upp, men accepterar mitt usla beteende eftersom jag sitter i det mörkaste hörnet i baren. Fatölen från Omaka smakar apelsin – det funkar faktiskt riktigt gott, även om det låter konstigt med citrusöl när jag skriver det.
Middag i passagen
När min älskade fru dyker upp får vi ett bord mitt i passagen bredvid hovmästarbåset. Det skulle kunna vara stökigt, men det blir bara mysigt. Lokalen, som säkert imponerade på kung Oscar II, har åldrats väl.
För mycket jugend- och nyrenässansstil kan bli väldigt brunt och kladdigt, men här är det bara elegant. Jag tycker även att ljudvolymen funkar fint. Det är förstås inte tyst som i graven – det är som det ska vara på ett brasserie.
Maten är ett lyckorus
Maten då? Jo, den är lysande. Fräsch. Elegant. Roliga smakbrytningar med syra, hetta, sötma och soja. Riset är kanske det allra godaste. Ljuvligt. Gillar även avokadorätten som vi själva får förvandla till en guacamoleröra med en tjock liten trästav och äta med en ännu mindre träslev. Andra höjdpunkter är dumplings med räkor och fläsk, huvudnumret torsk, pilgrimsmusslor och rostad brysselkål som badar i soja och i typ japansk majonnäs.
Vi tar även två efterrätter som låter överlastade när man hör innehållet, men som förstås är perfekta i munnen och underbara i magen.
Även rätternas utseende är i nästan alla fall sensuellt asiatiskt. Här vet kockarna att alla rätter inmundigas först med ögonen. En rätt som ser förskräcklig ut kan aldrig smaka gott. Det fattar alla matkännare – utom Edward Blom.
En vinnande lagkänsla
Men en restaurang är mer än mat och dryck. Det är ett samspel mellan gäster och personal, och just nu funkar Misshumasshu lika bra som Mjällby spelar fotboll.
Framgångens sötma lyser i personalens ögon och det smittar av sig till oss runt borden. Denna stämning skapar en lekfullhet som jag känner igen från ett vinnande lag i allsvenskan. Att få vara med om detta på en restaurang är ett privilegium – väl värt en nota på drygt 2000 kronor.
Vill du läsa mer om mat och krogar? Då rekommenderar jag vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om De 10 bästa italienska restaurangerna i Stockholm eller Viggo testar Agrikultur och livet under Guldbron.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
