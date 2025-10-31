Viggo testar krogen Misshumasshu

Att hitta rätt finansiering kan vara avgörande för ett företags tillväxt. Med Almi som partner kan både nystartade och etablerade företag få lån och rådgivning som gör det möjligt att investera, växa och ta nästa steg i sin utveckling. – Det första vi gör när vi träffar ett bolag är att förstå vad kapitalbehovet är …

Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …

Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …

Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …

Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …

Från glansdagar till glömska

Sedan dess har det gått utför med Birger Jarlspassagen. Underligt nog vill människor hellre handla med gängkriminella på MOS (Westfield Mall of Scandinavia) än på stadens tjusigaste gata.

Fastighetsägaren Hufvudstaden, som äger passagen, insåg att man måste göra något – och lösningen blev att ge allt till krögarna Albin Wessman och Adam Dahlberg. De har sedan 2019 drivit en liten izakaya i en del av gallerian. Sedan i våras har de fått 800 kvadratmeter och kontrollerar nu hela passagen.

En izakaya växer upp

ANNONS

“Vi ville skapa ett rum där gästen vill stanna kvar – inte bara äta och gå”, sa Albin Wessman när jag intervjuade honom här i Perfect Weekend. Det är bara att konstatera att de har lyckats över förväntan.

Jag har försökt äta spontanlunch här några gånger, men gett upp när kön har varit ut till Birger Jarlsgatan (nästan). Det som har hänt är att hålet i väggen har blivit ett riktigt häftigt japanskt brasseri.

Baren närmast Smålandsgatan är så populär att matgästerna måste skrika till varandra för att höras under fredag och lördag. Dock kan jag meddela att nya tyger i taket är på ingång för att balansera akustiken. Beröm utdelas här till stolarna som ser lite konstigt klumpiga ut men är grymt bekväma att sitta på.

En tisdag som känns som fredag

En helt vanlig tisdag efter löning, när jag kommer förbi, är det smockfullt i de olika matsalarna. Gästerna är en skön mix av stora sällskap, familjer och par som vill unna sig något gott mitt i veckan. Personalen är ung, men väldigt alert. De blir lite sura när jag vill jobba med min dator innan mitt sällskap dyker upp, men accepterar mitt usla beteende eftersom jag sitter i det mörkaste hörnet i baren. Fatölen från Omaka smakar apelsin – det funkar faktiskt riktigt gott, även om det låter konstigt med citrusöl när jag skriver det.

Albin och Adam har gjort det igen – fast nu med mer soja än smör.

Middag i passagen

När min älskade fru dyker upp får vi ett bord mitt i passagen bredvid hovmästarbåset. Det skulle kunna vara stökigt, men det blir bara mysigt. Lokalen, som säkert imponerade på kung Oscar II, har åldrats väl.

För mycket jugend- och nyrenässansstil kan bli väldigt brunt och kladdigt, men här är det bara elegant. Jag tycker även att ljudvolymen funkar fint. Det är förstås inte tyst som i graven – det är som det ska vara på ett brasserie.

ANNONS

Maten är ett lyckorus

Maten då? Jo, den är lysande. Fräsch. Elegant. Roliga smakbrytningar med syra, hetta, sötma och soja. Riset är kanske det allra godaste. Ljuvligt. Gillar även avokadorätten som vi själva får förvandla till en guacamoleröra med en tjock liten trästav och äta med en ännu mindre träslev. Andra höjdpunkter är dumplings med räkor och fläsk, huvudnumret torsk, pilgrimsmusslor och rostad brysselkål som badar i soja och i typ japansk majonnäs.

Vi tar även två efterrätter som låter överlastade när man hör innehållet, men som förstås är perfekta i munnen och underbara i magen.

Även rätternas utseende är i nästan alla fall sensuellt asiatiskt. Här vet kockarna att alla rätter inmundigas först med ögonen. En rätt som ser förskräcklig ut kan aldrig smaka gott. Det fattar alla matkännare – utom Edward Blom.

Restaurang Misshumasshu är nu över 800 kvadratmeter stor. Expansionen är ett resultat av en långsiktig dialog med fastighetsägaren Hufvudstaden, som äger 80 procent av Biblioteksgatan och ansvarar för hela passagen.

En vinnande lagkänsla

Men en restaurang är mer än mat och dryck. Det är ett samspel mellan gäster och personal, och just nu funkar Misshumasshu lika bra som Mjällby spelar fotboll.

Framgångens sötma lyser i personalens ögon och det smittar av sig till oss runt borden. Denna stämning skapar en lekfullhet som jag känner igen från ett vinnande lag i allsvenskan. Att få vara med om detta på en restaurang är ett privilegium – väl värt en nota på drygt 2000 kronor.

ANNONS

Vill du läsa mer om mat och krogar? Då rekommenderar jag vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om De 10 bästa italienska restaurangerna i Stockholm eller Viggo testar Agrikultur och livet under Guldbron.