Viggos dagbok är anteckningar från veckan som gått av Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling.
Viggos dagbok vecka 41
Producerat i stunden utan mer tanke än att det ska ge en underhållande bild av livet i Sverige och världen 2025.
Dagboken publiceras första gången söndag den 12 oktober.
Viggos dagbok: Onsdag
Sitter på ett Lufthansaplan på väg till Barcelona och har precis läst ut Håkan Lahgers bok om Stig Claesson, Vem älskar Slas?
Precis som nästan alla andra böcker jag läser klart slutar det med att jag tycker att det är en femplusbok. Jag är dock ganska övertygad om att många inte kommer att hålla med mig. Boken är väldigt pratig, innehåller mängder av citat och få egna tankar. Här måste jag ge Åsa Beckmans kritik i DN rätt, även om jag kämpat för att tycka motsatsen.
Jag förstår att biografin är skriven i Stig Claessons egen stil. Slas lät orden svämma över och brydde sig sällan om att städa upp i sin historia. Fick han tummen upp till sin förläggare Eva Bonnier var det bara att börja på nästa bok – efter några veckor med starköl.
Biografins titel är en parafras på en av Slas mest kända böcker: Vem älskar Yngve Frej?
Slas räddning var, precis som för Woody Allen, att verken aldrig höll på för länge. En film ska vara 90 minuter och en roman runt 200 sidor. En sådan berättelse kommer alltid igenom nyckelhålet och håller sin betraktare i handen hela vägen ut.
Å andra sidan blir en sådan historia sällan en klassiker. Ändå blev det några sådana för både Woody och Slas.
Kommer då Lahgers bok att bli en klassiker? Jag tror kanske ändå det – eftersom Slas hade så många fans som fortfarande är i livet och famlar efter något som kan släcka deras törst efter ännu en bok av honom.
Jag är i alla fall väldigt inspirerad av Vem älskar Slas? och har bestämt mig för att göra ett nytt romanförsök med arbetsnamnet De sista dagarna innan ett imperium rasar ihop.
Målet nu är att ha en berättelse klar till nyår. Ja, jag skriver också i Slas anda.
Vad ska jag göra i Barcelona? Testa en eldriven Cadillac. Den heter OPTIQ. Världen upphör aldrig att förvåna.
En sak till apropå Slas: jag ångrar att jag inte pratade mer med Maj Sjöwall. Jag älskade hennes sommarprogram. Och förstås böckerna om Beck. Vi träffades en gång på ett kalas på Piratförlaget, och då var hon väldigt nyfiken på mitt efternamn och det faktum att Cavlingpriset var ett återkommande ämne i de danska deckare hon översatte till svenska. Maj hade en varm nyfikenhet som jag borde ha besvarat bättre.
Viggos dagbok: Torsdag
Jag älskar att vara på resa. Just nu är jag på en pressresa med Cadillac i Spanien. Vi är inkvarterade på en vingård norr om Barcelona, och igår provkörde jag deras nya elbil som börjar säljas i Sverige till våren. Jag återkommer till den i en artikel längre fram när i Dagens PS.
Men det jag gillar mest med att resa är att träffa människor från andra delar av världen och se likheter och skillnader.
I går hamnade jag mellan designchefen på General Motors och marknadschefen på Cadillac i Europa.
Den första var John Cockburn, med titeln “Chief Engineer of OPTIQ”, en elegant gubbe som arbetat på företaget i typ 40 år men som ändå blev högröd i fejjan när han pratade om sin nya bil. Mest upphetsad var han över bilradion, som hade ett ljud som var helt otroligt. John hade tagit bilen till Abbey Road-studion och fått George Martin att bli imponerad. Hifi-bögar kommer att gråta av lycka i bilen.
John var från Kanada, bodde kvar där men jobbade i Detroit och världen över. Han hade varit många gånger i Sverige, hos Saab i Trollhättan back in the day.
På andra sidan satt en kvinna från Trinidad som nu bodde i Amsterdam, men jobbade i Zürich. Hon var förstås utbildad i USA och hade tidigare varit marknadschef på Tesla i Europa. Hon hade tillbringat mycket tid med Elon Musk i hans privatjet när han var ihop med Amber.
Hon förklarade att Elon var väldigt otålig, men tydlig med sina regler. En av dem var att man vid lanseringen av Tesla inte skulle lägga en enda dollar på annonsering. Event var grejen. Fick folk bara se – och helst köra – bilen skulle de bli förförda.
Kvinnan berättade om ett event de gjorde typ 2013 på Hotell Tylösand i Halmstad. Då hade de flesta på plats aldrig ens sett en elbil, än mindre kört en. Efteråt följde man upp försäljningen i detalj i Salesforce. Event visade sig driva försäljning av den nya elbilen.
Efter några år testade Elon traditionell annonsering, satsade stora belopp och anställde de bästa inom reklam. Men Elon var inte nöjd med resultatet, så med tiden fick alla sparken.
Vi pratade förstås om våra familjer, och då brukar jag alltid få in att jag är gift med en barnmorska. Är Anna med handlar alla samtal efter detta om en enda sak: förlossningar. Nu nöjde sig kvinnorna bara med att tindra med ögonen åt det faktum att en barnmorska valt mig. Det uppfattas som en kvalitetsstämpel.
Kvinnan från Trinidad hade två barn och de hade i sin tur fyra (4) pass. Deras pappa var nämligen från Kroatien.
Ni fattar kanske – när jag sitter i ett sånt sammanhang känner jag mig internationell på riktigt. Den känslan infinner sig sällan i mitt älskade Stockholm. Vi vill vara internationella, men de flesta har aldrig bott utomlands, än mindre har vänner som gör det.
Torsdag kväll
Skriver dessa rader på rad 34. Planet – en Airbus A321 – är fullsatt. Planets wifi som är kostnadsfritt funkar sådär. Jag betalar gärna 8 euro för perfekt wifi i kabinen, men systemet vill inte acceptera mitt kort.
Det är sanslöst att Lufthansa försöker sälja tjänster som inte går att köpa.
Mellanlandar på Münchens flygplats Detta är den stora hubben Lufthansas Airbus-maskiner. I Frankfurt har flygbolaget sin hubb för Boeing-plan.
Flygplatsen har två stora terminalbyggnader. Mellan dem åker man med ett snabbgående tåg under jord. Det är, mig veterligt, den bästa lösningen på en stor flygplats. Samma grej finns i Frankfurt.
Flygplatsen i Barcelona får tre i betyg. De tyska jag besökt är alla fyror. Arlanda är en solklar etta. Singapore är självklart en femma.
Lyssnar på PM & Wallnors podcast – det har blivit en ny favorit.
Läser Robert Harris bok Vedergällning, om britternas kamp mot Nazitysklands V2-missiler i krigets slutskede. Det är overkligt hur många böcker och filmer som andra världskriget lyckas producera. Jag undrar om kriget i Ukraina kan skapa en liknande produktion.
Viggos dagbok: Fredag
Kör ett långt fredagsmöte med min chefredaktör Micke. Jag har bara varit redaktör på Perfect Weekend i några månader, så det finns mycket att prata om.
Micke ritar ett diagram och säger att företag som växer satsar på frekvens i första hand och kvalitet i andra hand. Han har inte kommit på detta själv utan lyssnat på en professor som analyserat ett stort antal företag.
Det är samma hårda läxa jag läste i en krönika i Breakit om startups av Serge Lachapelle, tidigare Google, och Henrik Lundgren, tidigare Amazon Web Services. Den första betalande kunden är viktigare än att göra en perfekt produkt. Det är en smärtsam sanning att den senare aldrig kommer att bli perfekt.
Ett bra exempel är denna dagbok, som säkert hade vunnit mycket på att skrivas om många gånger. Men hade jag fått fler läsare? Mickes svar är nej, och jag är böjd att hålla med. Självfallet ska man inte göra något dåligt – livet handlar om att överleva. Perfektion och lycka är dock bara några få vibrerande minuter, sen är allt som vanligt igen.
Går ner på Riche och äter en ensamlunch. Hovmästare Leif Månsson är på semester – det är alltid lite trist när han inte tar emot bakom hovmästarpulpeten.
Dock fixar Roger en fin plats till mig i baren, där jag beställer in en choucroute och ett glas husets vin och viker upp Di Weekend.
Karin Grundberg Wolodarskis intervju med Stefan Palm, som startat klädbolaget Lager 157. Han är, som de flesta riktiga entreprenörer, en riktig torrboll. Framgångsrika företag skapas genom konsekvens – och ja, för detta krävs torrbollar. Karin pressar Stefan angående hans tillverkning i Bangladesh, som varken hon eller han har en aning om.
Belöningen i tidningen kommer alltid sist i form av Jan Gradvalls krönika och recensioner. Läsgodis!
Under min läsning ser jag att barchefen Elis vispar ihop en dry martini. Jag förstår då att Gabriel Mellqvist är i lokalen och vänder mig om. Han sitter bakom mig och berättar att drinken numera är alkoholfri – det har en hög chef på EFN bestämt.
Ni fattar – Leo Lagercrantz har lämnat Handelsbankens kontor och kundtidning. Han fick, vad jag förstår, med sig några miljoner. Det unnar jag Leo. En genuint fin människa.
Gabriel berättar att han och hans fru har separerat. Sveriges bästa ekonomijournalist tycks alltså vara singel. Jag förklarar för honom att om man lär sig något av en kraschad relation kan nästa bli bättre. Det handlar alltså mer om att själv bli en bättre partner än att hitta en “bättre” kärlek.
På vägen till röda linjen på Grev Turegatan springer jag på vår tids Axel von Oxenstierna. Han har keps på sig och säger att det är cowboyfest ikväll. På ringfingret har han en smart, svart Samsung-ring som gett honom längre sömn och en tystare snarkning. Jag har testat samma ring – tog av den efter några veckor. Det kommer Anders, jag menar Axel, inte att göra.
På kvällen ser jag Sverige piska sönder Schweiz i fotboll. Sommaren 1994 lär aldrig komma tillbaka.
Lördag
Tänker på Liberalernas självmord. Det ska bli spännande om de som första organism kan förhålla sig objektiva till sin egen undergång.
Söndag
Klipper ihop min och Katarinas podcast AI+ och publicerar den på Perfect Weekend. Läs mer här. Det blir min 54 artikel i oktober. Snart blir det lunch med min äldsta son Ib på Riche. Det är där han är uppväxt om ni undrar.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
