Det sägs att kärlek är blind. I London har den dessutom en egen domstol och en mycket skicklig advokat. För just nu är den brittiska huvudstaden inte bara världens centrum för teater, finans och gin – utan också för skilsmässor.
Så blev London huvudstaden för krossade hjärtan och konton
Mest läst i kategorin
Glöm Botox – så blir du yngre på tre sekunder
Glöm dyra krämer, sprutor och evighetslånga skönhetsrutiner. Det nya svenska anti-age-tricket för att bli yngre kräver varken nålar eller filter – bara lite fantasi och en väl vald siffra. Att ljuga om sin ålder har blivit 2025 års mest effektiva – och roligaste – sätt att känna sig yngre. 27 är det nya 32 Det …
Guld som arv, ankare och tillgång
I många sydasiatiska familjer börjar guld samlas redan före födseln, arvegods blandas med gåvor till födelse, högtider och vigsel. Det är smycken och minnen, men också ett privat finansiellt ankare. Farzana Ghani i Miami uttrycker det sakligt i en artikel i CNN: “Jämfört med obligationer och att hålla kontanter, skulle jag fortfarande föredra att köpa …
Swag-gap – när kärlek blir en stilfråga
Just nu pratar hela världen om swag-gap. Inte inflationsgap, inte lönegap – utan skillnaden i coolhet mellan två människor. Fenomenet har exploderat på TikTok, dissekerats i The Guardian och Vogue, och till och med hamnat på ledarsidorna i New York Times.Och för en gångs skull kan Perfect Weekend förstå hypen. För vem har inte dejtat …
När blev allt så tråkigt...
Intentionellt är som avsiktligt – fast med en liten dos woke och en hint av lavendeldoft från en yogamatta i Vasastan. Du gör alltså samma saker som vanligt, men nu med extra mening: kaffet bryggs långsamt, stearinljuset tänds med andakt och promenaden till Youtime blir plötsligt en spirituell resa mot närvaro. Ordet är den perfekta …
Så ska du dofta i höst med stil
Att välja parfym är lite som att välja kavaj. Du kan inte gå fel i helsvart, men det är först när du vågar testa en ny doft som folk börjar lägga märke till dig. Hösten 2025 är dofterna mer personliga än någonsin, med inspiration hämtad från skräddarsydda kostymer, nattklubbar i New York och italienska läderfåtöljer. …
Välkommen till skilsmässoindustrin i London
Det började inte med någon oligarkfru i päls, utan med två bönder i Somerset. Martin och Pamela White behövde dela upp sitt livsverk – fyra miljoner pund och tre barn – och 2000 slog den brittiska domstolen fast att ett äktenskap är ett partnerskap mellan två jämlikar. Oavsett vem som tjänat pengarna eller tagit hand om ungarna.
Det var en feministisk revolution – och starten på ett mycket lönsamt resefenomen: skilsmässoturism, rapporterar Financial Times.
Plötsligt rusade franska män till Eurostartåget, med advokaten i lurarna och en packning bestående av ett pass, en dyr kostym och en känsla av brådska. För i EU gällde regeln: den som ansöker först, bestämmer land. Och skillnaden mellan att skilja sig i Frankrike eller England kan vara flera miljoner pund.
Senaste nytt
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Stora vinster och ännu större historier: Legendariska slotjackpottar
Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …
Viva la (divorce) différence
I Frankrike är systemet byggt för att skydda familjens pengar – särskilt vingården som gått i arv i generationer. Man vill inte att ”yngste sonens slampiga exfru” ska få del av Chateau Merdeux.
England tänker tvärtom. Här ska allt delas lika, och standarden efteråt ska vara densamma som under äktenskapet. Därför fick den tidigare fotomodellen Christina Estrada 53 miljoner pund när hon skilde sig från en saudisk miljardär i London. Hon behövde, enligt egen utsago, en miljon pund per år till kläder – inklusive 40 000 till päls.
Han betalade.
London calling (för rika fruar)
Sedan dess har familjedomstolen i London fått en internationell aura av lyx, glamour och psykologiskt drama. Här avgörs inte bara vem som får barnen – utan vem som får Bentleyn, huset i Knightsbridge och möjligheten att fortsätta handla på Harrods utan att blippa kreditkortet.
Senast i raden: Natalia Potanina, exfru till den ryske miljardären Vladimir Potanin, som vill riva upp sin skilsmässa från 2014 och få en ny bodelning i England. Hon hoppas på brittisk rättvisa – eller i alla fall brittisk valuta. Problemet? Exmaken är med på sanktionslistan mot Putin-vänner, vilket kan göra det juridiskt omöjligt för honom att betala ut något alls.
Ironiskt nog kan alltså Vladimir Potanin räddas från att betala – tack vare geopolitiken.
Kärlek, pengar och politik i London
Allt detta väcker frågan: har London blivit världens mest romantiska stad – eller världens mest cyniska? Här handlar kärlek inte längre om vem som får rosorna, utan vem som får sommarhuset i Cotswolds.
Och medan advokatbyråerna vid Fleet Street höjer sina timtaxor, funderar man på nästa logiska steg. Kanske bör Londons turistbyrå uppdatera sin slogan: ”Mind the gap – between love and money.”
Perfect Weekend Guide: Tre klassiska skilsmässor i London:
- Christina Estrada & Sheikh Walid Juffali – 53 miljoner pund och en ny karriär som influencer.
- Thierry Henry & Claire Merry – fotbollens dyraste separation (efter Mbappés övergång till Real Madrid).
- Natalia & Vladimir Potanin – pågående. Kan bli historiens mest kostsamma – om någon ens får betalt.
Källa: Financial Times, BBC, The Times, SvD
Vill du läsa mer om trender och nöjen? Då rekommenderar jag vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Viggos dagbok vecka 41 och Inget för blyga: så går det egentligen till i ett turkiskt hamam.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Krångligare för småföretagare från och med 1 januari
Från och med 1 januari 2026 blir det svårare för småföretagare att ta del av det så kallade växa-stödet, skatterabatten som sänker arbetsgivaravgiften för de första anställda. Tidigare har företag kunnat markera växa-stödet direkt i arbetsgivardeklarationen, så att rätt avgift dras automatiskt varje månad. Men från årsskiftet måste arbetsgivaren först betala in full arbetsgivaravgift – …
Servitören köpte upp hela restaurangkedjan
Amol Kohli började som servitör på restaurangen Friendly’s men nöjde sig inte med det jobbet. Han köpte upp hela restaurangkedjan. Friendly’s är en restaurangkedja som finns på USA:s östkust. Började på golvet – jobbade sig upp Redan som 15-åring började Amol Kohli arbeta för kedjan som servitör, diskare och han lagade även till snabbmaten emellanåt. …
Man stal bildelar på jobbet för 12 miljoner och sålde på ebay
En anställd vid ett distributionscenter i Milton Keynes har gripits för att ha stulit bildelar värda över en miljon pund, efter att polisen spårat stölderna till hans ebay-konto. Ett distributionscenter för bildelar i Milton Keynes, Storbritannien, märkte att en stor mängd bildelar hade försvunnit. De lyckades koppla det till ett konto på den digitala auktionsplatsen …
Nya jätten i luften – så ska USA:s dyra satsning fungera
USA har presenterat sitt nya topphemliga flygplan. Den osynliga jätten, byggd med AI i åtanke, är tänkt att ta över efter åldrade modeller. Intresset är stort för det nya topphemliga flygplanet som nu officiellt har presenterats. Det beskrivs som en "sjätte generationens krigsflygplan" och ska ersätta äldre modeller, varav några har flugit i över 60 …
Glöm elbil - cykeln tar över
Elbilen må vara framtidens fordon, men just nu är det cyklarna som leder racet. Över hela världen växer cyklarna i rekordfart. Medan elbilarna fastnar i laddköer rullar cyklisterna förbi. Från Kanada till Köpenhamn tar två hjul över där bilen tappar fart. Missa inte: Miljardären flyttar till Sverige. Dagens PS Glöm elbilen – cykeln tar täten …