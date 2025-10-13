Dagensps.se
Weekend
Trend

Så blev London huvudstaden för krossade hjärtan och konton

Nu blir det hårdare tag i London. Elbilar ska också betala trängselskatt. (Foto: Canva)
Big Ben slår tolv – och ännu ett äktenskap går i kras i Mayfair.. (Foto: Canva)
Viggo Cavling
Uppdaterad: 13 okt. 2025Publicerad: 13 okt. 2025

Det sägs att kärlek är blind. I London har den dessutom en egen domstol och en mycket skicklig advokat. För just nu är den brittiska huvudstaden inte bara världens centrum för teater, finans och gin – utan också för skilsmässor.

Välkommen till skilsmässoindustrin i London

Det började inte med någon oligarkfru i päls, utan med två bönder i Somerset. Martin och Pamela White behövde dela upp sitt livsverk – fyra miljoner pund och tre barn – och 2000 slog den brittiska domstolen fast att ett äktenskap är ett partnerskap mellan två jämlikar. Oavsett vem som tjänat pengarna eller tagit hand om ungarna.

Det var en feministisk revolution – och starten på ett mycket lönsamt resefenomen: skilsmässoturism, rapporterar Financial Times.

Plötsligt rusade franska män till Eurostartåget, med advokaten i lurarna och en packning bestående av ett pass, en dyr kostym och en känsla av brådska. För i EU gällde regeln: den som ansöker först, bestämmer land. Och skillnaden mellan att skilja sig i Frankrike eller England kan vara flera miljoner pund.

Spela klippet
Viva la (divorce) différence

I Frankrike är systemet byggt för att skydda familjens pengar – särskilt vingården som gått i arv i generationer. Man vill inte att ”yngste sonens slampiga exfru” ska få del av Chateau Merdeux.

England tänker tvärtom. Här ska allt delas lika, och standarden efteråt ska vara densamma som under äktenskapet. Därför fick den tidigare fotomodellen Christina Estrada 53 miljoner pund när hon skilde sig från en saudisk miljardär i London. Hon behövde, enligt egen utsago, en miljon pund per år till kläder – inklusive 40 000 till päls.

Han betalade.

Advokaterna jublar: ännu en lycklig skilsmässa i den brittiska huvudstaden. (Foto: Pixabay)
London calling (för rika fruar)

Sedan dess har familjedomstolen i London fått en internationell aura av lyx, glamour och psykologiskt drama. Här avgörs inte bara vem som får barnen – utan vem som får Bentleyn, huset i Knightsbridge och möjligheten att fortsätta handla på Harrods utan att blippa kreditkortet.

Senast i raden: Natalia Potanina, exfru till den ryske miljardären Vladimir Potanin, som vill riva upp sin skilsmässa från 2014 och få en ny bodelning i England. Hon hoppas på brittisk rättvisa – eller i alla fall brittisk valuta. Problemet? Exmaken är med på sanktionslistan mot Putin-vänner, vilket kan göra det juridiskt omöjligt för honom att betala ut något alls.

Ironiskt nog kan alltså Vladimir Potanin räddas från att betala – tack vare geopolitiken.

Kärlek, pengar och politik i London

Allt detta väcker frågan: har London blivit världens mest romantiska stad – eller världens mest cyniska? Här handlar kärlek inte längre om vem som får rosorna, utan vem som får sommarhuset i Cotswolds.

Och medan advokatbyråerna vid Fleet Street höjer sina timtaxor, funderar man på nästa logiska steg. Kanske bör Londons turistbyrå uppdatera sin slogan: ”Mind the gap – between love and money.”

Hon fick huset, han fick en taxi till Heathrow. (Foto: Pixabay)

Perfect Weekend Guide: Tre klassiska skilsmässor i London:

  • Christina Estrada & Sheikh Walid Juffali – 53 miljoner pund och en ny karriär som influencer.
  • Thierry Henry & Claire Merry – fotbollens dyraste separation (efter Mbappés övergång till Real Madrid).
  • Natalia & Vladimir Potaninpågående. Kan bli historiens mest kostsamma – om någon ens får betalt.

Källa: Financial Times, BBC, The Times, SvD

Vill du läsa mer om trender och nöjen? Då rekommenderar jag vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Viggos dagbok vecka 41 och Inget för blyga: så går det egentligen till i ett turkiskt hamam.

EkonomiEnglandLondonSkillsmässa
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

