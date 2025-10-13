Så blev London huvudstaden för krossade hjärtan och konton

Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …

Viva la (divorce) différence

I Frankrike är systemet byggt för att skydda familjens pengar – särskilt vingården som gått i arv i generationer. Man vill inte att ”yngste sonens slampiga exfru” ska få del av Chateau Merdeux.

England tänker tvärtom. Här ska allt delas lika, och standarden efteråt ska vara densamma som under äktenskapet. Därför fick den tidigare fotomodellen Christina Estrada 53 miljoner pund när hon skilde sig från en saudisk miljardär i London. Hon behövde, enligt egen utsago, en miljon pund per år till kläder – inklusive 40 000 till päls.

Han betalade.

Advokaterna jublar: ännu en lycklig skilsmässa i den brittiska huvudstaden. (Foto: Pixabay)

London calling (för rika fruar)

Sedan dess har familjedomstolen i London fått en internationell aura av lyx, glamour och psykologiskt drama. Här avgörs inte bara vem som får barnen – utan vem som får Bentleyn, huset i Knightsbridge och möjligheten att fortsätta handla på Harrods utan att blippa kreditkortet.

Senast i raden: Natalia Potanina, exfru till den ryske miljardären Vladimir Potanin, som vill riva upp sin skilsmässa från 2014 och få en ny bodelning i England. Hon hoppas på brittisk rättvisa – eller i alla fall brittisk valuta. Problemet? Exmaken är med på sanktionslistan mot Putin-vänner, vilket kan göra det juridiskt omöjligt för honom att betala ut något alls.

Ironiskt nog kan alltså Vladimir Potanin räddas från att betala – tack vare geopolitiken.

Kärlek, pengar och politik i London

Allt detta väcker frågan: har London blivit världens mest romantiska stad – eller världens mest cyniska? Här handlar kärlek inte längre om vem som får rosorna, utan vem som får sommarhuset i Cotswolds.

Och medan advokatbyråerna vid Fleet Street höjer sina timtaxor, funderar man på nästa logiska steg. Kanske bör Londons turistbyrå uppdatera sin slogan: ”Mind the gap – between love and money.”

Hon fick huset, han fick en taxi till Heathrow. (Foto: Pixabay)

Perfect Weekend Guide: Tre klassiska skilsmässor i London:

Christina Estrada & Sheikh Walid Juffali – 53 miljoner pund och en ny karriär som influencer.

– 53 miljoner pund och en ny karriär som influencer. Thierry Henry & Claire Merry – fotbollens dyraste separation (efter Mbappés övergång till Real Madrid).

– fotbollens dyraste separation (efter Mbappés övergång till Real Madrid). Natalia & Vladimir Potanin – pågående. Kan bli historiens mest kostsamma – om någon ens får betalt.

Källa: Financial Times, BBC, The Times, SvD

