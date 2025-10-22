Det är något ruttet i Sverige – åtminstone enligt Condé Nast Travelers läsare. När Europas vänligaste och skönaste städer 2025 skulle koras hamnade tre nordiska huvudstäder på listan, men inte Stockholm. Medan Wien, Köpenhamn och Oslo hyllas för leenden, livsglädje och lattevärme, verkar svenskarna mest ha bjudit på svala blickar och snabba steg. Kanske är det dags att vi övar på att säga ”hej” innan vi beställer vår cappuccino.
De 10 skönaste städerna i Europa
De sju bästa resmålen i Europa för familjer
Att resa med familj är ett relationsprojekt, inte bara en logistikutmaning. Ett bra familjehotell hanterar därför både logistiska utmaningar och förväntan i olika nivåer. Med lika delar förståelse och problemlösning givetvis. Nedan finner du sju utvalda resmål som enligt oss är som gjorda för familjer. Föräldrar behöver friktionsfria ytor, tid för sig själva och tänk …
Turistdrömmen i Sinai blev en diplomatisk mardröm
Egypten ville bygga ett lyxhotell vid foten av Sinai. Grekland såg rött, munkarna bad, FN protesterade – och nu är klostret räddat. Den diplomatiska fejden mellan Egypten och Grekland om Sankta Katarina-klostret är över. “All omvandling av klostret liksom av de övriga gudstjänstlokalerna är förbjuden”, säger Greklands premiärminister Kyriakos Mitsotakis. Moses berg och munkarnas tålamod …
Sümela – det spektakulära klostret trotsar gravitationslagen
Vissa platser aktiverar ett slags tvivel i hjärnan. Sümela-klostret i östra Turkiet är en av dem. Byggnaden sitter fast i en lodrät klippvägg i Pontiska alperna, nästan trehundra meter ovanför dalen. På avstånd ser den ut som en hallucination och något som definitivt trotsar gravitationslagen. Klostret bär dessutom ett historiskt djup som är ovanligt, även …
Frukostfajten mellan Scandic och Stordalen hårdnar: "Det liknar Nord-Korea"
Det nordiska hotellkriget har fått en ny front: frukostbuffén.Scandic har beslutat att sluta inkludera frukosten i rumspriset. Den som vill börja dagen med äggröra, juice och våfflor får nu betala mellan 125 och 225 kronor extra per person. Förändringen gäller hela kedjan och omfattar alla gäster utan företags- eller gruppavtal. För vanliga weekendresenärer innebär det …
Viggos dagbok vecka 42
Anteckningar från veckan som gått av Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling. Högt och långt. Falskt och sant, nej, allt är förstås sant. Roligt och platt.Producerat i stunden utan mer tanke än att det ska ge en underhållande bild av livet på Stureplan och världen 2025.Dagboken publiceras nu för andra gången söndag den 19 oktober. Måndag …
10. Prag – gotisk charm och öl med hjärta
Prag är som en tidskapsel av sten, spiror och sagor. Här trängs gotiska kyrkor med barockpalats och mysiga ölhallar. Tjeckerna kan verka reserverade först, men efter en halv liter Pilsner Urquell kommer skratten snabbt. Att staden dessutom är en av Europas mest prisvärda gör att man både känner sig välkommen och rik.
Sveriges popdrottning säljer ut arenor, skriver egna filmmanus och driver ett bolag med vinstmarginal som skulle få en riskkapitalist att rodna. Men vill
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
Texten innehåller annonslänkar När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så kan rätt finansiering bli nyckeln till tillväxt
Att hitta rätt finansiering kan vara avgörande för ett företags tillväxt. Med Almi som partner kan både nystartade och etablerade företag få lån och rådgivning som gör det möjligt att investera, växa och ta nästa steg i sin utveckling. – Det första vi gör när vi träffar ett bolag är att förstå vad kapitalbehovet är …
9. Madrid – solsken och skratt
Madrid är inte bara en av Europas soligaste huvudstäder – det är också en av de gladaste. Här är varje tapas en ursäkt att prata, varje uteservering ett socialt experiment. Lokalbefolkningen är lika varmhjärtad som klimatet. Kom i mars eller april, när körsbärsträden blommar och turisterna fortfarande sitter fast i flygplansköer.
8. Porto – pastell, portvin och personlighet
Porto är Lissabons lite ruffigare kusin – och därmed mycket roligare. Stadens färgglada hus klänger längs Dourofloden, och de lokala invånarna är lika generösa som sina portvinsflaskor. Här är leendena stora även om engelskan ibland är liten. Portugisisk värme kräver inga ord.
Så förvandlade Ace Frehley rocken till rymdopera
Ace Frehley var gitarristen från Bronx som insåg att världen redan hade tillräckligt många rockstjärnor – men bara en rymdman. Med silverfärg, stjärnögon
6. Oslo – rent, snyggt och socialt
Norges huvudstad är mer än dyra lattes och tyst kollektivtrafik. Oslo är en stad i balans – mellan fjord och skog, framtid och friluftsliv. Invånarna bjuder gärna in till matfestivaler, musik och samtal om hållbarhet. Att man kan bada mitt i stan utan att oroa sig för vattnets kvalitet säger allt.
6. Köpenhamn – hygge och havsbad
Danmarks huvudstad delar sjätteplatsen med Oslo, och det är lätt att förstå varför. Här lämnar folk både cyklar och barnvagnar obevakade, och kaffekoppen är alltid halvfull. På sommaren badar både danskar och turister i hamnens kristallklara vatten innan de promenerar vidare till en bageriromantisk frukost. Det är något med danskarna – de är lyckliga och de vill att du ska vara det också.
5. Lissabon – kullar, kakel och kramar
Lissabon är ett kaos på bästa sätt: kullar som ger träningsvärk, musik som ger gåshud och människor som ger allt. Portugiserna är avslappnade, gästvänliga och alltid på väg till nästa espresso. Kom i juni när Santo António-festivalen förvandlar hela stan till en enda stor gatufest med grillad sardiner och dans till gryningen.
4. Reykjavik – liten stad, stort hjärta
Reykjavik har något sällsynt: ett lugn som smittar. Islänningarna må leva i en karg natur, men deras själar är varmare än någon geotermisk källa. Här pratar alla med alla, oavsett om du står i kön till en lava-spa eller en konsert på Harpa. Ett tips: säg något snällt om vädret, så får du en vän för livet.
Expressen brände OKEJ på bål – nu slår reportrarna tillbaka
På åttiotalet fick OKEJ Sveriges tonåringar att drömma, dansa och tapetsera väggarna med Carola, Kiss och Samantha Fox.
2. San Sebastián – pintxos och personlighet
Den baskiska pärlan är ett paradis för både smaklökar och själar. Här serveras världens bästa små munsbitar – pintxos – men det är lokalbefolkningens värme som gör staden oförglömlig. Säker, inkluderande och full av kärlek till livet. San Sebastián är beviset på att god mat och gott humör hänger ihop. (Samma poäng som Florens.)
2. Florens – renässansens hjärta slår ännu
Florens är konstnärernas, pastans och charmens stad. Visst, Michelangelo är död sedan länge, men hans anda lever i varje vinklat leende från en florentinare. Här får du lika mycket kultur som karisma, vare sig du sitter på en trattoria eller i ett museum. (Samma poäng som San Sebastián)
1. Wien – kultur med hjärta
Vinnaren 2025 heter Wien. Den österrikiska huvudstaden bjuder på kaffe, konversation och klassisk musik i världsklass. Här samsas operahus med parker, vals med vardag. Wien är elegant utan att vara snobbig, vacker utan att vara fåfäng. Gå in på ett kafé, beställ en melange, och innan du vet ordet av sitter du mitt i ett samtal om livet med en lokal pensionär i kostym.
- Källa: Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards 2025
- Poängen baseras på läsarnas totala nöjdhetsnivå – alla städer i topp tio fick över 90 poäng.
- Norden placerade sig starkt med tre huvudstäder på listan – en på pallen och två i hyggezonen.
Källa: Condé Nast Traveler 2025
Vill du läsa mer om trender och resor? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Glöm Botox – så blir du yngre på tre sekunder, Så blev London huvudstaden för krossade hjärtan och konton och Viggo testar Agrikultur och livet under Guldbron.
Viggo Cavling
