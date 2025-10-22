Dagensps.se
De 10 skönaste städerna i Europa

Reykjavik i Island, landet som toppar Global Peace Index 2025.
Reykjavik i Island, är på plats nummer 4. (Foto: Unsplash)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 22 okt. 2025Publicerad: 22 okt. 2025

Det är något ruttet i Sverige – åtminstone enligt Condé Nast Travelers läsare. När Europas vänligaste och skönaste städer 2025 skulle koras hamnade tre nordiska huvudstäder på listan, men inte Stockholm. Medan Wien, Köpenhamn och Oslo hyllas för leenden, livsglädje och lattevärme, verkar svenskarna mest ha bjudit på svala blickar och snabba steg. Kanske är det dags att vi övar på att säga ”hej” innan vi beställer vår cappuccino.

Prags invånare: blyga i början, bästa vänner efter första rundan. (Foto: Pixabay)

10. Prag – gotisk charm och öl med hjärta

Prag är som en tidskapsel av sten, spiror och sagor. Här trängs gotiska kyrkor med barockpalats och mysiga ölhallar. Tjeckerna kan verka reserverade först, men efter en halv liter Pilsner Urquell kommer skratten snabbt. Att staden dessutom är en av Europas mest prisvärda gör att man både känner sig välkommen och rik.

I Madrid går det inte att vara hungrig, bara otålig mellan tapasrundorna.
9. Madrid – solsken och skratt

Madrid är inte bara en av Europas soligaste huvudstäder – det är också en av de gladaste. Här är varje tapas en ursäkt att prata, varje uteservering ett socialt experiment. Lokalbefolkningen är lika varmhjärtad som klimatet. Kom i mars eller april, när körsbärsträden blommar och turisterna fortfarande sitter fast i flygplansköer.

Porto i Portugal betraktas som en av världens vackraste städer. (Foto: Unsplash)

8. Porto – pastell, portvin och personlighet

Porto är Lissabons lite ruffigare kusin – och därmed mycket roligare. Stadens färgglada hus klänger längs Dourofloden, och de lokala invånarna är lika generösa som sina portvinsflaskor. Här är leendena stora även om engelskan ibland är liten. Portugisisk värme kräver inga ord.

Stad eller fjord? Oslo vägrar välja.

6. Oslo – rent, snyggt och socialt

Norges huvudstad är mer än dyra lattes och tyst kollektivtrafik. Oslo är en stad i balans – mellan fjord och skog, framtid och friluftsliv. Invånarna bjuder gärna in till matfestivaler, musik och samtal om hållbarhet. Att man kan bada mitt i stan utan att oroa sig för vattnets kvalitet säger allt.

En somrig räddning i Köpenhamn – svalka dig bland arkitektur och hav i stadens havnebad. (Foto: Pressbild)

6. Köpenhamn – hygge och havsbad

Danmarks huvudstad delar sjätteplatsen med Oslo, och det är lätt att förstå varför. Här lämnar folk både cyklar och barnvagnar obevakade, och kaffekoppen är alltid halvfull. På sommaren badar både danskar och turister i hamnens kristallklara vatten innan de promenerar vidare till en bageriromantisk frukost. Det är något med danskarna – de är lyckliga och de vill att du ska vara det också.

Kullarna, kaklen och kaffet – Lissabon bevisar att skönhet inte behöver anstränga sig. (Foto: Pixabay)
5. Lissabon – kullar, kakel och kramar

Lissabon är ett kaos på bästa sätt: kullar som ger träningsvärk, musik som ger gåshud och människor som ger allt. Portugiserna är avslappnade, gästvänliga och alltid på väg till nästa espresso. Kom i juni när Santo António-festivalen förvandlar hela stan till en enda stor gatufest med grillad sardiner och dans till gryningen.

Trygghet i Reykjavik: poliser utan vapen och kaffekoppar i lugn och ro. (Foto: Canva)

4. Reykjavik – liten stad, stort hjärta

Reykjavik har något sällsynt: ett lugn som smittar. Islänningarna må leva i en karg natur, men deras själar är varmare än någon geotermisk källa. Här pratar alla med alla, oavsett om du står i kön till en lava-spa eller en konsert på Harpa. Ett tips: säg något snällt om vädret, så får du en vän för livet.

Castillo de San Sebastián är egentligen bara en gammal fästning – men vid solnedgång är det en religion. (Foto: Canva)

2. San Sebastián – pintxos och personlighet

Den baskiska pärlan är ett paradis för både smaklökar och själar. Här serveras världens bästa små munsbitar – pintxos – men det är lokalbefolkningens värme som gör staden oförglömlig. Säker, inkluderande och full av kärlek till livet. San Sebastián är beviset på att god mat och gott humör hänger ihop. (Samma poäng som Florens.)

Florens, Italien, är tvåa på heta weekendlistan. (Foto: TT)
Florens, Italien, är tvåa på heta weekendlistan. (Foto: TT)

2. Florens – renässansens hjärta slår ännu

Florens är konstnärernas, pastans och charmens stad. Visst, Michelangelo är död sedan länge, men hans anda lever i varje vinklat leende från en florentinare. Här får du lika mycket kultur som karisma, vare sig du sitter på en trattoria eller i ett museum. (Samma poäng som San Sebastián)

Låsta dörrar? Inte i Österrike, där cyklar står obevakade på gatorna. (Foto: Canva)

1. Wien – kultur med hjärta

Vinnaren 2025 heter Wien. Den österrikiska huvudstaden bjuder på kaffe, konversation och klassisk musik i världsklass. Här samsas operahus med parker, vals med vardag. Wien är elegant utan att vara snobbig, vacker utan att vara fåfäng. Gå in på ett kafé, beställ en melange, och innan du vet ordet av sitter du mitt i ett samtal om livet med en lokal pensionär i kostym.

Perfect Weekend Guide

  • Källa: Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards 2025
  • Poängen baseras på läsarnas totala nöjdhetsnivå – alla städer i topp tio fick över 90 poäng.
  • Norden placerade sig starkt med tre huvudstäder på listan – en på pallen och två i hyggezonen.

Källa: Condé Nast Traveler 2025

Vill du läsa mer om trender och resor? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Glöm Botox – så blir du yngre på tre sekunderSå blev London huvudstaden för krossade hjärtan och konton och Viggo testar Agrikultur och livet under Guldbron.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

