Häng med i Viggos dagbok: En vecka med skägg, steakhouse och surdeg. Från Hanif Bali i Aktuellt till vild dovhjort på Stureplan och tech-eufori på Space. Jag hinner även starta ett nytt resebolag, testa brunch på Kung Carl och förlora bord 14 på Riche till en herrekipering med stil.
Viggos dagbok vecka 43 – från dovhjort till AI-miljarder
Mest läst i kategorin
Nya trenden: Lata semestrar är det hetaste - och skönaste förstås
Över 70 procent av resenärerna har tröttnat på semestrar där man springer mellan sevärdheter och stressa för att ”hinna med allt”. Nu gäller lata resor i solen. Detta enligt en ny YouGov-undersökning. Perfect Weekend kallar det The Joy of Missing Out – JOMO. Från FOMO till JOMO och lata semestrar Minns ni tiden när semester …
Så ska du hantera svärmor – och hennes passivt aggressiva komplimanger
Det är mycket man kan stå ut med i ett äktenskap: gemensam ekonomi, gemensam tvättstuga och ibland till och med gemensam Netflix-profil. Men svärmor är en annan sak. En läsare till New York Times kolumn Social Q’s beskriver problemet så träffande att det borde bli pjäs på Dramaten: varje gång hon ska säga hej då …
Han rev pyramiderna och byggde tjänstesamhället
Han var killen som fick piloter att sluta vara hjältar, rev pyramiderna och gjorde affärsresenären till kung. Fyra decennier efter Riv pyramiderna! sitter Jan Carlzon i sin våning på Östermalm, märkt av parkinson men fortfarande med glimten i ögat.” 40 år sedan Sverige började le – och leda Det är 40 år sedan Sverige fick …
Lyxkortet som blev en livsstil
När andra finansjättar kämpar i motvind fortsätter American Express att skina. Under årets tredje kvartal slog kortjätten alla rekord – med ökade kortköp, rusande vinster och en tydlig strategi: premium, teknik och global expansion. Aktien steg med 7,3 procent på rapportdagen. En klubb för de som älskar att betala dyrt – och ofta American Express …
Mystisk rekordvärme i Stilla havet kan ge iskall svensk vinter
Det bubblar i havet – och inte på det trevliga sättet. En mystisk värmebölja i norra Stilla havet har fått forskare att höja ögonbrynen. Havsytan mellan Japan och Kalifornien har under sommaren varit varmare än någonsin uppmätt, med temperaturer över 0,25 grader högre än rekordåret 2022. Det låter kanske lite, men för ett havsområde tio …
Måndag – ”Glöm aldrig intäkterna”
Mediaexperten Anders Malmsten ringer för ett bakgrundssamtal. Alltid kul att prata med en av de smartaste journalisterna jag känner.
Vi gjorde grejer ihop redan under min Resumé-tid på nollnolltalet. Anders har även hjälpt mig när vi började sälja premium på Travel News på tiotalet.
Nu skriver han för SvD, som jag tycker är en mycket mer intressant tidning än DN.
Malmsten förklarar att DN blev Stockholms ledande dagstidning inte genom att göra de bästa artiklarna utan genom att vara bäst på att sälja annonser. Med dem i ryggen kunde DN sänka sitt prenumerationspris och slå ut de nio andra dagstidningarna i Stockholm.
Det är en intressant lärdom. Glöm aldrig intäkterna – utan dem är du ingenting.
Teamsmöte med Rolfs Flyg & Buss i Göteborg och vårt gemensamma projekt Viggos weekendresor.
Min idé är att göra en ny sorts weekendresa till en storstad, där man möts av en guide som är en “kompis” som visar en allt man vill se. Alltså coolaste baren, skönaste fiket, bästa löprundan och mysigaste parken.
Man ska alltså hoppa över alla traditionella turistgrejer som Eiffeltornet i Paris, Madame Tussauds och Stadshuset i Stockholm.
I stället för att sitta i en turistbuss ska man cykla runt i staden man besöker. Rolfs Flyg & Buss är expert på att ge pensionärer en bra reseupplevelse.
Jag vill se om vi kan göra samma sak för människor mellan 20 och 60.
Vi kommer att börja till våren med några resor till London och Köpenhamn. Målet är att hitta koden för vad en modern weekendresa ska vara.
Vi samarbetar med den finska hotellkedjan Bob W, och man kommer att flyga in med Norwegian.
När jag berättade om konceptet för Staffan Heimerson sa han att det lät som Club 33:s resor. Inte helt fel, men då ville det unga folket bara bli berusade. I dag vill de baka surdeg och dricka naturvin.
Utvecklingen går framåt.
Om sex månader vet vi om denna idé flyger eller stannar på marken.
På kvällen ser vi Hanif Bali debattera med PM Nilsson i Aktuellt.
Ett mycket intressant samtal där Hanif Bali säger att den framtida debatten kommer att handla om värderingar – och hur vi ska få alla dem som kommit hit att anamma de “svenska” värderingarna.
PM vägrar att debattera detta eftersom han uppfattar debatten som “etnisk”.
Det strider mot hans moderata grundsyn.
Det är uppenbart att PM Nilsson aldrig har varit på en multietnisk arbetsplats med människor från hela världen som ska samarbeta under “svenska” värderingar.
Jag håller på Hanif Bali, trots att han har det fulaste skägget i världshistorien.
Viggos dagbok vecka 42
Anteckningar från veckan som gått av Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling. Högt och långt. Falskt och sant, nej, allt är förstås sant. Roligt och
Senaste nytt
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor
Visste du att du kan stödja svensk forskning genom att ge bort dina aktier, helt utan att vare sig du eller mottagaren behöver betala kapitalvinstskatt? Det kallas aktiegåva, och det är ett sätt att göra skillnad som få känner till, men som kan få stor betydelse för framtidens hjärt- och lungforskning. – Hjärt- och kärlsjukdomar …
Tisdag – Steakhouse och stilkris
Äter lunch med Marcus Östlund på Riche.
Bord 14, som är mitt stambord, har blivit ockuperat av grannen Oscar Jacobson. Herrekiperingsföretaget som inte vill syssla med mode gör en installation med sina kavajer och kostymer.
Det är snygga grejer, men alldeles för dyra för min plånbok.
Jag har handlat enkom på H&M sedan jag fick sparken från Resumé för mer än 15 år sedan. (På nittiotalet blev jag en gång utsedd till en av landets bäst klädda män av Café, men det är som bekant väldigt länge sedan.)
Pratar en stund med marknadschefen Jennifer Hammarlund, som är en elegant kvinna i väldigt eleganta Oscar Jacobson-kläder. Vi pratar om att OJ nyligen köpt Filippa K och vad det varumärket ska bli av.
Jag säger att jag såg Oscar Jacobsons ägare och styrelseordförande Jonas Andersson i vimlet på Mjällbys bänk i går när de vann Allsvenskan.
Klädbolaget är en myra i Mellby Gårds stora koncern. OJ har “bara” 600 miljoner i omsättning.
“Nästan en fördubbling sedan siffrorna under pandemin”, säger Jennifer och ler. Expansionen verkar vara företagets modell. De satsar på butiker. Kul när det händer saker i stadsrummet, tycker jag.
Marcus och jag går upp till Hotel Kung Carl.
Vi ska snart sjösätta vårt första samarbete, som innebär att Perfect Weekend kommer att erbjuda ett helgpaket med en natt på Hotel Kung Carl, middag och Bo Kaspers konsert på Göta Lejon i vår.
Han vill även att jag gör lite reklam för deras nya brunch som startar i helgen.
Sagt och gjort.
På kvällen äter jag och Anna middag på nyöppnade Sperling & Co, Stureplansgruppens nya köttkrog i Taverna Brillos gamla lokaler.
Inredningen ser ut exakt som hemma hos Felix Herngrens Alex i senaste säsongens första avsnitt. En amerikansk herrklubb med mörkt trä och mycket brunt läder.
Tänk steakhouse på Upper East Side eller Mando i Malmö. Jag bestämmer mig för att skippa oxfilé och tar in dovhjort.
Dumt, eftersom vilda djur sällan blir feta och saftiga. De blir torra och sega.
Viltkött är väldigt överreklamerat.
Anna tycker att hennes sallad är lite väl kladdig, men annars är allt som det ska. Hon blir väldigt nöjd med sin hälleflundra. Hon vill dock ha potatismos till fisken – detta finns ännu inte på menyn…
Sperling & Co kommer att bli en supersuccé eftersom den serverar exakt det som alla män drömmer om när de ska gå på restaurang.
En snittnota här under 1 000 kronor är omöjlig, men det drabbar ingen fattig.
Jag gillar det öppna köket med levande eld. Personalen var mycket vänlig och väldigt alert. Jag råkade tappa lite pommes på heltäckningsmattan – den blev inte liggande länge.
Sperling & Co kommer att ta gäster från Teatergrillen och Astoria i första hand.
Krönika: Ett köttkrig väntas på Stureplan
Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling analyserar det senaste från Stureplan. Två nya stekhus öppnar inom loppet av några månader – och alla vill ha kött
Onsdag – Snickaren och slottsägaren
Åker till Villa Foresta på Lidingö och intervjuar Torbjörn Blomqvist, som äger och driver Villa Foresta och nio slottshotell till i Stockholmsområdet.
Han har skaffat nya glasögon och ser numera exakt ut som Vilhelm Moberg.
Det har gått bra för snickaren som på 1980-talet skapade “Sveriges häftigaste disco” i lilla småländska Nybro. Hans overkliga livshistoria är för lång för denna dagbok, men du hittar den här.
Torbjörn visar det som ska bli Lidingös häftigaste spa och som kommer att öppna i vår. Det kommer att bli i vår gemensamma idol Wilhelmina Skoghs anda.
Lagar pasta och köttfärs till mig och sonen.
Anna är på en judisk matlagningskurs.
Torsdag – Från Södermalm till Silicon Valley
Har möte med Jakob Vastamäki på mitt älskade Södermalm om Viggos weekendresor. Han ska göra våra filmer till sociala medier och är rakt i målgruppen.
Han går igång på att lämna knodden hemma och åka till London för att producera tvåan.
Cyklar tillbaka till Kungsgatan, stans coolaste gata, och har ledningsgruppsmöte. Sandra Sahlén är ny i vår ledningsgrupp och ska tillsammans med mig utveckla våra produkter här på Perfect Weekend och våra andra sajter.
Jag vill att Perfect Weekend ska bli ett handelshus där du kan köpa en mängd upplevelser som ger dig det goda livet. Vi är redan igång med kryssningar och helgpaket, men precis som Ingvar Kamprad är vi bara precis i början.
Har du idéer om detta är det bara att höra av dig till mig eller Sandra.
Cyklar ner till Breakit och Stureplansgruppens event på Space. Gillar verkligen själva mötesrummet som är häftigt, coolt och samtidigt väldigt funktionellt. Programmet är lysande och Vigor Sörman är suverän som moderator.
Just nu är det eufori i Stockholms techvärld eftersom några AI-bolag sålts till Silicon Valley för miljarder.
En 22-åring berättar om sitt AI-bolag som arbetar med rekryteringar. Skills är det nya heta, medan titlar och CV:n är iskalla.
På minglet efteråt är det lite som en gammal klassåterträff för mig.
För knappt tio år sedan skrev jag lite för Breakit och drömde om att bli stenrik techentreprenör – men det gick förstås inte alls.
Läs även: Viggos krönika: Gratisluncher, trasiga hissar och blödande turism
Fredag – Tequila, tryffel och tiramisu
Hänger på kontoret. Brukar vanligtvis arbeta hemma. Det är kul att prata med sina kollegor, men mer effektivt att producera artiklar hemma.
Äter lunch på Riche med Viktor Blomqvist, som är vd på Skultuna.
Han är från Helsingborg och vi pratar om att basta och sedan bada i havet. Det är det perfekta sättet att avsluta en arbetsdag.
Leif kommer fram med tre tequilashots. Vi kan förstås inte låta bli att svepa två av dem. Det var egentligen Ebba de Faire, Sanna Mörner och Li Pamp som skulle ha spriten, men de vägrade. Då fick vi göra insats.
På kvällen kommer Anna till Kung Carl, där vi tar ett glas vin innan vi går vidare till Spesso för en snabb middag. Pastan med tryffel är suverän.
Men vi gillar inte att kockarna tryckt in hårda kex i tiramisun. De ska vara mjuka så kakaon binds fast och inte yr omkring. Typiskt snobbiga kockar att tänka på sig själva före gästens behov.
Läs även: Viggos dagbok vecka 42
Lördag – Brunch och blodapelsin
Skickar ut Perfect Weekends nyhetsbrev, skriver dagbok och redigerar min och Katarinas podcast. Tycker att det sista avsnittet är vårt bästa.
Få lyssnare ännu, men det är bara att kämpa på. Trägen vinner. Så är det inte alltid, men ganska ofta.
Testar Kung Carls nya brunch med en av mina äldsta kompisar Ebba.
Vi sitter i fönstret och ser ut på ett Stureplan i byggkaos.
Gillar speciellt hamburgaren förstås. Rätten blodapelsin och socker kommer inte att leva länge på den nya menyn, alternativt få en annan presentation.
Marcus är på plats med sin familj och berättar att vi redan sålt några helgpaket med Bo Kaspers och Kung Carl.
Att sjösätta en ny produkt som människor verkligen vill köpa är en magisk känsla.
Anna jobbar, så jag tittar själv på några avsnitt av Solsidan. Felix Herngrens Alex relation med X-frun är så mycket råångest att jag knappt kan titta.
Läs även: Viggos dagbok vecka 41
Söndag – En timme extra och ett farväl till sommartiden
Skriver klart veckans dagbok. Skönt med en extra timmes sovtid. Kommer att sakna den när EU lägger ner sommartid om några år.
Vill du läsa mer om mat och restauranger? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Största studien någonsin: Överviktiga är inte lata – bara hungriga och Viggo testar Agrikultur och livet under Guldbron.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
pris och lågt förmånsvärde. Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt
Senaste nytt
Väldoftande svamp kan ta bort myggan – för alltid
När försommaren kommer till Sverige är det härligt att drömma sig bort till värmen och ljuset som väntar runt hörnet. Den svenska sommaridyllen störs däremot av ett välbekant surr i örat och ett ilsket kliande. Nu kan forskningen ha hittat det naturliga svaret på myggan – och det doftar blommor. Är du en av dem …
Viggos dagbok vecka 43 – från dovhjort till AI-miljarder
Häng med i Viggos dagbok: En vecka med skägg, steakhouse och surdeg. Från Hanif Bali i Aktuellt till vild dovhjort på Stureplan och tech-eufori på Space. Jag hinner även starta ett nytt resebolag, testa brunch på Kung Carl och förlora bord 14 på Riche till en herrekipering med stil. Måndag – ”Glöm aldrig intäkterna” Mediaexperten …
Rysk missil för kärnvapen var i luften 15 timmar
Den ryska kärnkraftsdrivna kryssningsroboten, som kan bestyckas med kärnvapen, uppges ha färdats i en hastighet av 14 000 kilometer i timmen under ett nyligen utfört test. I ett uttalande till den ryske presidenten Vladimir Putin, som släpptes på söndagen, uppger Rysslands högsta general Valery Gerasimov att en ny och kärnvapenkapabel kryssningsrobot testats. Kryssningsmissilen, som heter …
Trots dussintals rekord får USA-börsen stryk
Andra aktiemarknader i världen spöar USA-börsen trots att den sistnämnda återkommande slår nya rekord, konstaterar The Wall Street Journal. ”MSCI All Country World ex USA Index, som följer aktier i utvecklade och tillväxtmarknader, har stigit med cirka 26 % under 2025 mätt i amerikanska dollar. Det överträffar S&P 500, som har stigit med 15 % …
Taveres varning: Då förvinner Tesla från marknaden
Genom att verka i gränslandet mellan motor och tech har Tesla blivit ett av världens största bolag, sett till börsvärde. Och snart kan det vara borta. Förhoppningarna kring Tesla är gigantiska. Bolaget behöver växa explosivt om man ska göra sitt höga börsvärde rättvisa. Men motgångarna sätter käppar i hjulen 2025. Trots rekordförsäljning når bolagets vinst …