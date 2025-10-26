Viggos dagbok vecka 43 – från dovhjort till AI-miljarder

Visste du att du kan stödja svensk forskning genom att ge bort dina aktier, helt utan att vare sig du eller mottagaren behöver betala kapitalvinstskatt? Det kallas aktiegåva, och det är ett sätt att göra skillnad som få känner till, men som kan få stor betydelse för framtidens hjärt- och lungforskning. – Hjärt- och kärlsjukdomar …

Tisdag – Steakhouse och stilkris

Äter lunch med Marcus Östlund på Riche.

Bord 14, som är mitt stambord, har blivit ockuperat av grannen Oscar Jacobson. Herrekiperingsföretaget som inte vill syssla med mode gör en installation med sina kavajer och kostymer.

Det är snygga grejer, men alldeles för dyra för min plånbok.

Jag har handlat enkom på H&M sedan jag fick sparken från Resumé för mer än 15 år sedan. (På nittiotalet blev jag en gång utsedd till en av landets bäst klädda män av Café, men det är som bekant väldigt länge sedan.)

Pratar en stund med marknadschefen Jennifer Hammarlund, som är en elegant kvinna i väldigt eleganta Oscar Jacobson-kläder. Vi pratar om att OJ nyligen köpt Filippa K och vad det varumärket ska bli av.

Jag säger att jag såg Oscar Jacobsons ägare och styrelseordförande Jonas Andersson i vimlet på Mjällbys bänk i går när de vann Allsvenskan.

Klädbolaget är en myra i Mellby Gårds stora koncern. OJ har “bara” 600 miljoner i omsättning.

“Nästan en fördubbling sedan siffrorna under pandemin”, säger Jennifer och ler. Expansionen verkar vara företagets modell. De satsar på butiker. Kul när det händer saker i stadsrummet, tycker jag.

Marcus och jag går upp till Hotel Kung Carl.

Vi ska snart sjösätta vårt första samarbete, som innebär att Perfect Weekend kommer att erbjuda ett helgpaket med en natt på Hotel Kung Carl, middag och Bo Kaspers konsert på Göta Lejon i vår.

Han vill även att jag gör lite reklam för deras nya brunch som startar i helgen.

Sagt och gjort.

12. Sperling & Co – där män får vara män och kvinnor får be om kolhydrater.

På kvällen äter jag och Anna middag på nyöppnade Sperling & Co, Stureplansgruppens nya köttkrog i Taverna Brillos gamla lokaler.

Inredningen ser ut exakt som hemma hos Felix Herngrens Alex i senaste säsongens första avsnitt. En amerikansk herrklubb med mörkt trä och mycket brunt läder.

Tänk steakhouse på Upper East Side eller Mando i Malmö. Jag bestämmer mig för att skippa oxfilé och tar in dovhjort.

Dumt, eftersom vilda djur sällan blir feta och saftiga. De blir torra och sega.

Viltkött är väldigt överreklamerat.

Anna tycker att hennes sallad är lite väl kladdig, men annars är allt som det ska. Hon blir väldigt nöjd med sin hälleflundra. Hon vill dock ha potatismos till fisken – detta finns ännu inte på menyn…

Sperling & Co kommer att bli en supersuccé eftersom den serverar exakt det som alla män drömmer om när de ska gå på restaurang.

En snittnota här under 1 000 kronor är omöjlig, men det drabbar ingen fattig.

Jag gillar det öppna köket med levande eld. Personalen var mycket vänlig och väldigt alert. Jag råkade tappa lite pommes på heltäckningsmattan – den blev inte liggande länge.

Sperling & Co kommer att ta gäster från Teatergrillen och Astoria i första hand.

Från småländsk spånskiva till slottsglas och spa. Torbjörn Blomqvist är Sveriges mest oväntade slottsherre.

Onsdag – Snickaren och slottsägaren

Åker till Villa Foresta på Lidingö och intervjuar Torbjörn Blomqvist, som äger och driver Villa Foresta och nio slottshotell till i Stockholmsområdet.

Han har skaffat nya glasögon och ser numera exakt ut som Vilhelm Moberg.

Det har gått bra för snickaren som på 1980-talet skapade “Sveriges häftigaste disco” i lilla småländska Nybro. Hans overkliga livshistoria är för lång för denna dagbok, men du hittar den här.

Torbjörn visar det som ska bli Lidingös häftigaste spa och som kommer att öppna i vår. Det kommer att bli i vår gemensamma idol Wilhelmina Skoghs anda.

Lagar pasta och köttfärs till mig och sonen.

Anna är på en judisk matlagningskurs.

Vigor Sörman (längst till höger) är techvärldens egen rockstjärna med mick.

Vi i publiken fick lära oss att skills är det nya heta.

Titlar är för boomer-CV:n.

Torsdag – Från Södermalm till Silicon Valley

Har möte med Jakob Vastamäki på mitt älskade Södermalm om Viggos weekendresor. Han ska göra våra filmer till sociala medier och är rakt i målgruppen.

Han går igång på att lämna knodden hemma och åka till London för att producera tvåan.

Cyklar tillbaka till Kungsgatan, stans coolaste gata, och har ledningsgruppsmöte. Sandra Sahlén är ny i vår ledningsgrupp och ska tillsammans med mig utveckla våra produkter här på Perfect Weekend och våra andra sajter.

Jag vill att Perfect Weekend ska bli ett handelshus där du kan köpa en mängd upplevelser som ger dig det goda livet. Vi är redan igång med kryssningar och helgpaket, men precis som Ingvar Kamprad är vi bara precis i början.

Har du idéer om detta är det bara att höra av dig till mig eller Sandra.

Breakit-mingel och event: där gamla drömmar möter nya miljardärer.

Cyklar ner till Breakit och Stureplansgruppens event på Space. Gillar verkligen själva mötesrummet som är häftigt, coolt och samtidigt väldigt funktionellt. Programmet är lysande och Vigor Sörman är suverän som moderator.

Just nu är det eufori i Stockholms techvärld eftersom några AI-bolag sålts till Silicon Valley för miljarder.

En 22-åring berättar om sitt AI-bolag som arbetar med rekryteringar. Skills är det nya heta, medan titlar och CV:n är iskalla.

På minglet efteråt är det lite som en gammal klassåterträff för mig.

För knappt tio år sedan skrev jag lite för Breakit och drömde om att bli stenrik techentreprenör – men det gick förstås inte alls.

Fredag – Tequila, tryffel och tiramisu

Hänger på kontoret. Brukar vanligtvis arbeta hemma. Det är kul att prata med sina kollegor, men mer effektivt att producera artiklar hemma.

Äter lunch på Riche med Viktor Blomqvist, som är vd på Skultuna.

Han är från Helsingborg och vi pratar om att basta och sedan bada i havet. Det är det perfekta sättet att avsluta en arbetsdag.

Leif kommer fram med tre tequilashots. Vi kan förstås inte låta bli att svepa två av dem. Det var egentligen Ebba de Faire, Sanna Mörner och Li Pamp som skulle ha spriten, men de vägrade. Då fick vi göra insats.

På kvällen kommer Anna till Kung Carl, där vi tar ett glas vin innan vi går vidare till Spesso för en snabb middag. Pastan med tryffel är suverän.

Men vi gillar inte att kockarna tryckt in hårda kex i tiramisun. De ska vara mjuka så kakaon binds fast och inte yr omkring. Typiskt snobbiga kockar att tänka på sig själva före gästens behov.

Brunch på Kung Carl: missa inte ostronen., 5+.

Lördag – Brunch och blodapelsin

Skickar ut Perfect Weekends nyhetsbrev, skriver dagbok och redigerar min och Katarinas podcast. Tycker att det sista avsnittet är vårt bästa.

Få lyssnare ännu, men det är bara att kämpa på. Trägen vinner. Så är det inte alltid, men ganska ofta.

Testar Kung Carls nya brunch med en av mina äldsta kompisar Ebba.

Vi sitter i fönstret och ser ut på ett Stureplan i byggkaos.

Gillar speciellt hamburgaren förstås. Rätten blodapelsin och socker kommer inte att leva länge på den nya menyn, alternativt få en annan presentation.

Marcus är på plats med sin familj och berättar att vi redan sålt några helgpaket med Bo Kaspers och Kung Carl.

Att sjösätta en ny produkt som människor verkligen vill köpa är en magisk känsla.

Anna jobbar, så jag tittar själv på några avsnitt av Solsidan. Felix Herngrens Alex relation med X-frun är så mycket råångest att jag knappt kan titta.

Söndag – En timme extra och ett farväl till sommartiden

Skriver klart veckans dagbok. Skönt med en extra timmes sovtid. Kommer att sakna den när EU lägger ner sommartid om några år.

