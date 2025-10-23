JUST NU:

USA inför sanktioner mot rysk olja

Höstlovet som kostar skjortan – och wienerbrödet"

Kap Verde har blivit en höstlovs- och julfavorit bland soltörstande svenskar. (Foto: Wikimedia Commons)
Viggo Cavling
Uppdaterad: 23 okt. 2025Publicerad: 23 okt. 2025

Höstlovet närmar sig, men i år lär många familjer hålla hårdare i plånboken än i fjol. En ny analys från ICA Banken visar att kostnaderna för allt från charterresor till kanelbullar har skenat sedan 2021. En fika på stan är numera 28 procent dyrare än för fyra år sedan. Och ett hotellrum? Upp över femtio procent.

Från wienerbröd till weekendresa

”Vi har tagit fram ett Höstlovs-KPI för att se hur prisutvecklingen påverkar familjernas ledighet”, säger ICA Bankens vardagsekonom Magnus Hjelmér. ”Det visar tydligt att det blivit betydligt dyrare att ha kul.”

Sedan 2021 har genomsnittspriserna på höstlovsrelaterade varor och tjänster ökat med 25,3 procent. För den som vill resa inom Sverige finns dock en ljusglimt: inrikesflyget har faktiskt blivit 35,5 procent billigare det senaste året. Däremot har långfärdsbussarna gått åt motsatt håll – upp 11,3 procent.

I vinter är bokningarna av resor tillbaka på normala nivåer, tror TUI, och en klar ökning märks nu också inför höstlovet, jämfört med i fjol. (Foto: TT)
Charterresan – årets stora lyxartikel

Om någon fortfarande tror att charterresor är det billiga alternativet kan de sluta nu. Sedan 2021 har priset på flygcharter ökat med 65,8 procent. Det gör veckoresan till solen till en plågsamt dyr historia för fyrabarnsfamiljen. Hotellpriserna har följt samma trend: en natt på hotell kostar i snitt 52,9 procent mer än innan inflationen tog fart.

Hjelmér konstaterar torrt att ”många nu behöver prioritera hårdare”. En del väljer bort hela resan, andra byter lyxhotell mot stugsemester.

Läs även: Turistdrömmen i Sinai blev en diplomatisk mardröm

Fikalarmet – dyrt att fika sig genom lovet

Även den som planerar att tillbringa höstlovet hemma får räkna med högre kostnader. Fikat har blivit en statussymbol: ett wienerbröd kostar 28 procent mer än 2021, och kaffet är knappast gratis.

”Man får tänka nytt”, säger Hjelmér. ”Kanske baka själv, ta med termos till lekparken och göra egna aktiviteter i stället för att lägga hundralappar på kafébesök.”

Prata pengar med barnen

För många föräldrar är den största utmaningen inte att räkna på ekonomin – utan att prata om den. När klasskompisarna åker till Kanarieöarna kan det kännas tufft att förklara varför man själv stannar hemma.

”Var ärlig med barnen”, säger Hjelmér. ”De flesta förstår mer än man tror. Och det finns massor av sätt att göra lovet minnesvärt utan att spendera mycket pengar.”

Han tipsar om picknick, pyjamasbio hemma och att låta barnen planera en egen budgetdag.

Slutsats: Höstlov på hemmaplan är det nya svarta

Enligt ICA Bankens Höstlovs-KPI har priserna ökat i snitt med 25 procent sedan 2021 och 1,1 procent det senaste året. Tar man bort flygresandet landar ökningen på drygt 3 procent – fortfarande betydligt mer än löneökningarna.

Så i år kanske den bästa höstlovsresan går till vardagsrummet. Med egenbakade bullar, filt och Netflix.

Perfect Weekend Guide
– Genomsnittlig prisökning för höstlovsaktiviteter: 25,3 procent sedan 2021
– Flygcharter +65,8 procent, hotell +52,9 procent
– Inrikesflyg –35,5 procent, långfärdsbuss +11,3 procent
– Wienerbröd +28 procent – men fortfarande billigare än flygbiljetter

Källa: ICA Banken, Höstlovs-KPI 2025

Vill du läsa mer om trender och resor? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Glöm Botox – så blir du yngre på tre sekunderSå blev London huvudstaden för krossade hjärtan och konton och Viggo testar Agrikultur och livet under Guldbron.

Viggo Cavling
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

