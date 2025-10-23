Höstlovet som kostar skjortan – och wienerbrödet"

Att hitta rätt finansiering kan vara avgörande för ett företags tillväxt. Med Almi som partner kan både nystartade och etablerade företag få lån och rådgivning som gör det möjligt att investera, växa och ta nästa steg i sin utveckling. – Det första vi gör när vi träffar ett bolag är att förstå vad kapitalbehovet är …

Charterresan – årets stora lyxartikel

Om någon fortfarande tror att charterresor är det billiga alternativet kan de sluta nu. Sedan 2021 har priset på flygcharter ökat med 65,8 procent. Det gör veckoresan till solen till en plågsamt dyr historia för fyrabarnsfamiljen. Hotellpriserna har följt samma trend: en natt på hotell kostar i snitt 52,9 procent mer än innan inflationen tog fart.

Hjelmér konstaterar torrt att ”många nu behöver prioritera hårdare”. En del väljer bort hela resan, andra byter lyxhotell mot stugsemester.

Fikalarmet – dyrt att fika sig genom lovet

Även den som planerar att tillbringa höstlovet hemma får räkna med högre kostnader. Fikat har blivit en statussymbol: ett wienerbröd kostar 28 procent mer än 2021, och kaffet är knappast gratis.

”Man får tänka nytt”, säger Hjelmér. ”Kanske baka själv, ta med termos till lekparken och göra egna aktiviteter i stället för att lägga hundralappar på kafébesök.”

Prata pengar med barnen

För många föräldrar är den största utmaningen inte att räkna på ekonomin – utan att prata om den. När klasskompisarna åker till Kanarieöarna kan det kännas tufft att förklara varför man själv stannar hemma.

”Var ärlig med barnen”, säger Hjelmér. ”De flesta förstår mer än man tror. Och det finns massor av sätt att göra lovet minnesvärt utan att spendera mycket pengar.”

Han tipsar om picknick, pyjamasbio hemma och att låta barnen planera en egen budgetdag.

Slutsats: Höstlov på hemmaplan är det nya svarta

Enligt ICA Bankens Höstlovs-KPI har priserna ökat i snitt med 25 procent sedan 2021 och 1,1 procent det senaste året. Tar man bort flygresandet landar ökningen på drygt 3 procent – fortfarande betydligt mer än löneökningarna.

Så i år kanske den bästa höstlovsresan går till vardagsrummet. Med egenbakade bullar, filt och Netflix.

Perfect Weekend Guide

– Genomsnittlig prisökning för höstlovsaktiviteter: 25,3 procent sedan 2021

– Flygcharter +65,8 procent, hotell +52,9 procent

– Inrikesflyg –35,5 procent, långfärdsbuss +11,3 procent

– Wienerbröd +28 procent – men fortfarande billigare än flygbiljetter

Källa: ICA Banken, Höstlovs-KPI 2025

