Viggos dagbok vecka 42

Viggos dagbok: Tisdag

Vaknar 8.27, men hinner ändå logga in på morgonmötet 8.30. Jobbar sen några timmar och producerar ett gäng artiklar till Perfect Weekend. När jag publicerat min sjuhundrade artikel på Dagens PS är det tid att ta en liten paus. Tycker att jag hållit ett bra tempo sedan starten den andra maj.

Då ringer min agent Stefan och säger att ett förlag vill publicera min thriller som jag skrev i vintras.

Ett overkligt besked.

Vi är inte i mål, men vi är tillräckligt nära för att man ska vilja fira på en riktigt bra restaurang.

Vi går ner mot vattnet och hittar Chic Nissa. Äter en suverän bläckfisk som simmar i en sås nära Café de Paris. Till detta blomkål som är nästan sönderkokt.

En underbar måltid.

Den bästa tiden i en människas liv är ofta från det att man fått ett positivt besked – typ du har kommit in på Dramatiska institutet eller din bok ska ges ut – tills verkligheten gör sig gällande i form av läsarnas reaktioner eller att skolan man drömt om hela livet faktiskt börjar. Jag är nu i detta magiska mellanrum och jag lovar att passa på att njuta.

Går sedan så långt upp och ner till en utsiktsplats att jag får rejäla skoskav.

Vill du läsa mer om trender och nöjen? Då rekommenderar jag vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Viggos dagbok vecka 41 och Inget för blyga: så går det egentligen till i ett turkiskt hamam.

Rotisserikyckling: Hyresvärdinnan Monique hade rätt – allt smakar bättre när det snurrat på spett.

Tisdag kväll

Vi gör som vår hyresvärd Monique har sagt till oss: handlar en hel rotisseristekt kyckling på en av de minst fyra köttbutikerna på vår gata. Till detta kokar vi grönsaker, potatis och en sås som Anna rör ihop.

En ljuvlig måltid, förstås med lite blekt rosévin och en lokal öl som smakar citron.

Vi ser de två sista avsnitten av Task på HBO Max. Det kan vara den bästa tv-serie jag sett på många år. Berättelsen är så tajt och alla karaktärerna bär sin historia som om det vore den sista vattendroppen. Huvudrollsinnehavaren är sjukt lik Leo Lagercrantz. Serien slutar djupt olyckligt, men eftersom det är Hollywood är det ändå rejält med solsken de sista skälvande sekunderna. Och till och med skratt. De onda får sitt straff och de goda belönas. Jag vet att så går det aldrig till i verkligheten, men det är just därför vi behöver drama och litteratur. De är en form av nåd.

Den här hunden utanför stationen i Nice såg mer resvan ut än de flesta på perrongen.

Viggos dagbok: Onsdag

Vi åker tåg till Cagnes-sur-Mer och ska bo en natt på Château Le Cagnard. Att köpa en tågbiljett i Nice är ett helvete eftersom man varje gång ska skriva in namn, födelsedatum, telefonnummer och e-post i en automat med ett digitalt tangentbord från helvetet. Men vi lyckas få ut en biljett och komma på tåget i tid.

Sen tar det bara några minuter att komma till Cagnes-sur-Mer som ligger på vägen till Cannes.

Vi ska bo en natt på Stureplansgruppens hotell som ligger i den gamla medeltida byn. Den ligger på ett litet berg och gatorna slingrar sig upp mot toppen. Stora bilar gör sig inget besvär här. Hotellet är förstås ett sagolikt vackert ställe med mysiga rum, en massa medeltida gångar och overklig utsikt över hav, grönska och stad.

Rivieran är översållad med vägar och byggnader. Den fulaste av dem alla är en gigantisk vit Finlandsfärja med tusen lägenheter utanför Cannes. Enligt uppgift fick borgmästaren en gigantisk muta för att godkänna svartbygget. Från vår terrass ser det vita huset ut som en optisk synvilla.

Vi går en promenad i byn, besöker torget och handlar godis nere i stan. På väg hem tar vi en shuttlebuss som drivs med el. Den körs av en kille som tror att han snart ska köra Formel 1. Alla som råkar komma i vägen får en utskällning som heter duga.

Vi bor i ett nybyggt rum med egen terrass. Ljuvligt. Samma blir betyget på kvällens middag som lagas av kockarna på Calle P och serveras av vänliga servitriser med bakgrund på Berns och Asian Post Office. De har alla enligt uppgift svenska kollektivavtal.

Torsdag

Tar en kaffe med Sonny som bor i byn och är en av de ansvariga för hotellet. Har du varit i Åre de senaste femhundra åren och besökt Broken så vet du nog vem Sonny är. Vi skvallrar om gamla kompisar och berättar om nya storslagna projekt.

Han tipsar om det lyxigaste hotellet i Nice, Hotel du Couvent. Vi återvänder till Nice, går dit och tar en drink. Ja, det är precis så lyxigt som man kan förvänta sig. Gästerna tycks mestadels vara från Kina.

Min absint är precis så äcklig och alkoholsprängd att man bara vill dricka den en gång om året.

Sen blir det ett dopp i havet. Den steniga stranden är inte för alla, men den är ljuvlig enligt mig. På kvällen blir det take away och tv-serien Koka björn. Gustaf Skarsgård har blivit riktigt snygg.

Stenigt, soligt och svenskt i varje nyans av rosé.

Viggos dagbok: Fredag

Vi åker kommunalt till Villa Dallas. Sista biten (typ 15 minuter) blir det Uber som har högre priser än Bolt, men som dyker upp i appen på trottoaren när de ska. Staffan Heimerson och Marianne Pihl bjuder på en fantastisk lunch på terrassen. Generöst med mat och vin och ännu mer generöst med samtalsämnen som flyger mellan antalet medlemmar i Rivieraklubben och hur PG Gyllenhammar agerade när han tog över Pripps – via hur det är att sitta i Islamabad och vänta på en gubbe som är i Afghanistan och agerar världsreporter.

Staffan är uppvuxen utanför Ängelholm och fick fika efter skolan hemma hos min mamma på fyrtiotalet innan skolbussen kom. Min morfar Jöns Eriksson var häradshövding och huserade i stadens tingshus, som idag är omgjort till friskola.

Vi åker hem med Staffans senaste bok Oj, oj, Europa. Ska bli kul att ta del av denna läsfest. När vi åker dyker Johan Lindqvist upp med fru och två hundar, ja det är Hermans son.

Middagen inmundigades på Chez Davia. Trots att maten inte var fem plus kan detta ha varit årets bästa restaurangbesök. Stämningen i det gula rummet med höga stenväggar är helt fantastisk. Mixen av gäster – från stammisar och familjer till förälskade par och kompisgäng – är suverän. Personalen är lyhörd utan att vara underdånig. Små restauranger som drivs av familjer är sådana man alltid vill besöka. Detta är fransk kultur när den är som allra bäst. Världsklass.

Perfect Weekend-redaktören på Rivieran: Mellan deadline och dopp i Medelhavet – allt är sant, men inte hela sanningen.

Lördag

Städar lägenheten och tvättar alla lakan. Swishar vår värd den mycket modesta hyran. Flyger hem med Norwegian. I kabinen Nizza-svenskar i alla generationer – från nyfödda till nära döden.

Söndag

Känner mig krasslig. Tar det lugnt. Lägg ut denna dagbok på internet.

