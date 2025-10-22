Smältande glaciärer drar redan tusentals turister på kryssningsfartyg i Alaska. Problemet är att de kan bli en dödsfälla, och det är enbart tur att inga allvarliga olyckor har skett menar experterna.
Smältande glaciärer kan bli ny dödsfälla för turister
Glaciärer smälter som bekant snabbt på många håll i världen.
Smältande glaciärer lockar turister
I Alaska är kryssningar bland fjordarna en stor sevärdhet bland turister som vill se när glaciärer drar sig tillbaka, och det därmed går att kryssa ännu längre in i fjordarna.
Problemet är att det samtidigt skapar jordskred, och när enorma mängder sten och is landar i vattnet bildas ofta tsunamis.
Tur att inget har hänt
En tsunamivåg som slår hårt mot ett kryssningsfartyg med tusentals ombord lär med största sannolikhet inte sluta väl, och enligt experterna handlar det enbart om tur att det hittills inte har skett någon olycka.
Myndigheterna i Alaska hänger heller inte med i att hålla koll på hur glaciärerna rör sig, samtidigt som allt fler besökare dras till regionens vildmark, ofta genom spektakulära upplevelser på kryssningsfartyg genom fjordarna, uppger CNN.
Ett exempel är bergssidan som lossande i Tracy Arm-fjorden i Alaska, och orsakade en stor tsunami, i augusti.
Flodvågen slet upp träd
Flodvågen jämnade allt i sin väg på den motsatta bergsslutningen, och slet upp träd med sina rötter där vattnet steg flera hundra meter upp på berget.
Tsunamin kändes ett par mil bort, där ett kryssningsfartyg med 150 personer började dras bakåt av den starka strömmen som skapades.
Enligt experter var det ett mirakel att ingen skadades eller dödades, där fartyget befann sig bakom en krök som dämpade de stora vattenmassorna som svepte fram.
“Det räddade förmodligen deras liv”, säger Jackie Caplan-Auerbach, seismolog vid Western Washington University.
Ny dödsfälla
Frågan är vad som sker nästa gång ett fartyg befinner sig i närheten av jordskred. Tracy Arm-fjorden blir allt populärare bland turister som vill ta en titt på glaciärer innan de försvinner helt – vilket kan bli besökarnas dödsfälla.
”Jag har tittat närmare på kryssningsfartygens tidtabeller”, säger Caplan-Auerbach vidare.
”Varje dag finns det ofta ett par kryssningsfartyg med bokstavligen tusentals människor ombord.”
