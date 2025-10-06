Dagensps.se
Största studien någonsin: Överviktiga är inte lata – bara hungriga

Forskarna har talat: det är tårtan – inte benen – som bär skulden. (Foto: Pixabay)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 06 okt. 2025Publicerad: 06 okt. 2025

En ny global studie med överviktiga slår hål på den seglivade myten om den lata tjockisen. Forskare har nu visat att människor världen över – från jägare i Tanzania till kontorsarbetare i Stockholm – förbrukar ungefär lika mycket energi varje dag. Skillnaden sitter inte i soffan, utan i skafferiet. Fetma handlar mindre om brist på motion och mer om en värld full av ultraprocessad mat som är svår att motstå.

Hela världen springer – men överviktiga består

Vi har länge trott att fetma handlar om att folk sitter för mycket. Forskningen har skrikit: ”Rör på dig, annars dör du!” Men nu visar den största studien någonsin, publicerad i PNAS, att även folk som jagar antiloper i Tanzania har samma energiförbrukning som svenskar med ståbord och gymkort. Skillnaden? Svensken äter chips efteråt.

”Vi har stigmatiserat individer för mycket”, säger Herman Pontzer till Dagens Nyheter, evolutionsantropolog vid Duke University och en man som troligen aldrig beställt en kebabpizza efter midnatt.

Kroppen är snål – och listig

Studien visar att våra kroppar fungerar som en snål stat: ökar vi förbrukningen på ett område drar den in på ett annat. Spring ett maraton – och immunförsvaret tar semester. Lyft skrot – och kroppen sparar energi på tillväxt, stress och till och med reproduktion.

Kort sagt: kroppen vill alltid ligga på plus. Den låter dig inte ”träna bort” fredagsmys.

Nytt gymkort – men fortfarande samma kylskåp. (Foto: TT)

4 200 personer, 6 kontinenter – och samma resultat hos överviktiga

Forskarna mätte energiförbrukningen hos 4 213 människor i 34 olika kulturer – från jägare-samlare till småbrukare och kontorsfolk. Resultatet: alla bränner ungefär lika mycket energi, bara fördelat på olika sätt.

Det är alltså inte bristen på rörelse som förklarar att halva Sveriges befolkning nu har övervikt eller obesitas. Det är våra tallrikar, inte våra soffor.

Alla älskar pommes – ingen vill erkänna det offentligt. (Foto: Canva)

Ultraproducerad mat: den moderna tidens fiende

Problemet, säger forskarna, stavas ultraprocessad mat. Allt som säljs i färgglada förpackningar med en ingredienslista längre än en kortnovell är misstänkt. De där kakorna som påstår sig innehålla ”havre och glädje”? Glöm det.

”Vi vet nog alla vad det handlar om när vi köper något med femton ingredienser och färgämnen som låter som wifi-lösenord”, säger Pontzer.

Svenskarna sviker den riktiga krogen – köar till snabbmat istället

Svenskarna älskar att gå på krogen. Det spelar ingen roll att var tredje hushåll inte får ihop ekonomin – två av tre svenskar äter ute ändå.

Svensk expert om överviktiga: ”Detta bekräftar vad vi ser i vården”

Ylva Trolle Lagerros, professor vid Karolinska Institutet, möter dagligen människor som tränar flitigt men ändå inte går ner i vikt.

”Den här forskningen bekräftar att det är väldigt svårt att gå ner i vikt bara genom fysisk aktivitet. För de flesta handlar det om att börja med kosten”, säger hon till Dagens Nyheter.

Med andra ord: sluta plåga dig med intervaller du hatar. Börja istället plåga dig med att säga nej till bullarna på jobbet.

Forskningen säger: du förbränner lika mycket som en jägare. Synd att du också jagar tacos. (Foto: Pixabay)

Kost, inte kondition

Pontzers slutsats är kristallklar: fetmaepidemin är inte ett soffproblem, det är ett skafferi­problem. Vi äter mer kalorier än någonsin tidigare – ofta gömda i till synes harmlösa produkter som ”proteinbars” och ”smoothies”.

”Över 90 procent av obesitasproblemet är kostrelaterat”, säger han. ”Träning är fantastiskt – men den löser inte midjemåttet.”

Så vad gör vi nu?

Forskarna vill att folkhälsomyndigheter slutar skylla på brist på motion. Det är inte lathet som skapar fett, utan livsmedelssystemet. Kanske dags för en ny slogan: ”Sverige – där alla springer men ingen blir smal.”

Hon försökte fasta. Det gick bra tills någon nämnde ost. (Foto: Pixabay)

Perfect Weekend Guide: Tre saker överviktiga kan göra istället för att springa

  1. ”Rensa skafferiet.” Om det prasslar när du öppnar lådan är det ofta ett dåligt tecken.
  2. ”Läs ingredienslistan.” Om du inte kan uttala hälften – kasta den.
  3. ”Drick vatten.” Inte cola light, inte fun light. Bara vatten. Det är som en detox utan lögn.

Tre saker du ska fortsätta göra ändå:

  1. ”Träna.” Du blir gladare, piggare och får bättre sexliv.
  2. ”Sova.” Energiförbrukningen justeras här – sov dåligt och kroppen blir gniden.
  3. ”Skratta.” Det bränner inte mycket kalorier, men det gör livet uthärdligt.

Källor: Dagens Nyheter, PNAS 2025 – McGrosky m.fl. ”Global patterns in human energy expenditure confirm constrained metabolism”
Duke University – Herman Pontzer: Human metabolism study
Karolinska Institutet – Centrum för obesitas
Folkhälsomyndigheten – Statistik om övervikt och obesitas

Vill du läsa mer om hälsa och resor? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Så bygger du muskler när du blir äldre och Så ska du dofta i höst med stil.

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

