Största studien någonsin: Överviktiga är inte lata – bara hungriga

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …

Spelindustrin är ledande när det kommer till digital innovation och hur man använder AI för att skapa de bästa spelupplevelserna. Det har visat sig att många delar av utvecklingen går att applicera på andra branscher, vilket har gjort att innovation har blivit branschöverskridande.? Utvecklingen inom spelindustrin handlar inte bara om avancerad grafik och AI-drivna karaktärer, …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

Kroppen är snål – och listig

Studien visar att våra kroppar fungerar som en snål stat: ökar vi förbrukningen på ett område drar den in på ett annat. Spring ett maraton – och immunförsvaret tar semester. Lyft skrot – och kroppen sparar energi på tillväxt, stress och till och med reproduktion.

Kort sagt: kroppen vill alltid ligga på plus. Den låter dig inte ”träna bort” fredagsmys.

Nytt gymkort – men fortfarande samma kylskåp. (Foto: TT)

4 200 personer, 6 kontinenter – och samma resultat hos överviktiga

Forskarna mätte energiförbrukningen hos 4 213 människor i 34 olika kulturer – från jägare-samlare till småbrukare och kontorsfolk. Resultatet: alla bränner ungefär lika mycket energi, bara fördelat på olika sätt.

ANNONS

Det är alltså inte bristen på rörelse som förklarar att halva Sveriges befolkning nu har övervikt eller obesitas. Det är våra tallrikar, inte våra soffor.

Alla älskar pommes – ingen vill erkänna det offentligt. (Foto: Canva)

Ultraproducerad mat: den moderna tidens fiende

Problemet, säger forskarna, stavas ultraprocessad mat. Allt som säljs i färgglada förpackningar med en ingredienslista längre än en kortnovell är misstänkt. De där kakorna som påstår sig innehålla ”havre och glädje”? Glöm det.

”Vi vet nog alla vad det handlar om när vi köper något med femton ingredienser och färgämnen som låter som wifi-lösenord”, säger Pontzer.

Svensk expert om överviktiga: ”Detta bekräftar vad vi ser i vården”

Ylva Trolle Lagerros, professor vid Karolinska Institutet, möter dagligen människor som tränar flitigt men ändå inte går ner i vikt.

”Den här forskningen bekräftar att det är väldigt svårt att gå ner i vikt bara genom fysisk aktivitet. För de flesta handlar det om att börja med kosten”, säger hon till Dagens Nyheter.

ANNONS

Med andra ord: sluta plåga dig med intervaller du hatar. Börja istället plåga dig med att säga nej till bullarna på jobbet.

Forskningen säger: du förbränner lika mycket som en jägare. Synd att du också jagar tacos. (Foto: Pixabay)

Kost, inte kondition

Pontzers slutsats är kristallklar: fetmaepidemin är inte ett soffproblem, det är ett skafferi­problem. Vi äter mer kalorier än någonsin tidigare – ofta gömda i till synes harmlösa produkter som ”proteinbars” och ”smoothies”.

”Över 90 procent av obesitasproblemet är kostrelaterat”, säger han. ”Träning är fantastiskt – men den löser inte midjemåttet.”

Så vad gör vi nu?

Forskarna vill att folkhälsomyndigheter slutar skylla på brist på motion. Det är inte lathet som skapar fett, utan livsmedelssystemet. Kanske dags för en ny slogan: ”Sverige – där alla springer men ingen blir smal.”

Hon försökte fasta. Det gick bra tills någon nämnde ost. (Foto: Pixabay)

Perfect Weekend Guide: Tre saker överviktiga kan göra istället för att springa

ANNONS

”Rensa skafferiet.” Om det prasslar när du öppnar lådan är det ofta ett dåligt tecken. ”Läs ingredienslistan.” Om du inte kan uttala hälften – kasta den. ”Drick vatten.” Inte cola light, inte fun light. Bara vatten. Det är som en detox utan lögn.

Tre saker du ska fortsätta göra ändå:

”Träna.” Du blir gladare, piggare och får bättre sexliv. ”Sova.” Energiförbrukningen justeras här – sov dåligt och kroppen blir gniden. ”Skratta.” Det bränner inte mycket kalorier, men det gör livet uthärdligt.

Källor: Dagens Nyheter, PNAS 2025 – McGrosky m.fl. ”Global patterns in human energy expenditure confirm constrained metabolism”

Duke University – Herman Pontzer: Human metabolism study

Karolinska Institutet – Centrum för obesitas

Folkhälsomyndigheten – Statistik om övervikt och obesitas

Vill du läsa mer om hälsa och resor? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Så bygger du muskler när du blir äldre och Så ska du dofta i höst med stil.