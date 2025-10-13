Glöm dyra krämer, sprutor och evighetslånga skönhetsrutiner. Det nya svenska anti-age-tricket för att bli yngre kräver varken nålar eller filter – bara lite fantasi och en väl vald siffra. Att ljuga om sin ålder har blivit 2025 års mest effektiva – och roligaste – sätt att känna sig yngre.
Glöm Botox – så blir du yngre på tre sekunder
Det började, förstås, på nätet. Skribenten Paul McAdory var elva år, satt hemma bland sina anime-affischer och spelade Xbox med vuxna främlingar. Han ville bli tagen på allvar – och hittade en enkel lösning. ”Jag är tretton”, sa han i mikrofonen. Två år äldre, lite coolare, och genast mer trovärdig.
Sedan dess har han fortsatt. I dag är han 32 – eller, om man ska tro hans vänner, 27. På fester skämtar han om sin ålder som andra skämtar om elpriserna. Och människor tror på honom. För i en värld där alla räknar steg, kalorier och följare, är det rätt skönt att tappa räkningen på åren.
Ålder är bara en känsla
Vad är egentligen skillnaden mellan 27 och 32? En tandläkarräkning, några grå hårstrån och en ökande förkärlek för dyra middagar. Att kapa några år är ett sätt att ta semester från sig själv.
McAdory skriver att det också handlar om fåfänga. Han vill inte förlora attraktionskraften. Att hålla sig vid 27 är som att trycka på paus i livet – utan att behöva fylla frysen med injicerbara mirakel.
Men mest handlar det om humor. ”Att ljuga om sin ålder är roligt, och helt ofarligt”, konstaterar han. En vit lögn med hög trivselfaktor.
Svensk variant: lagom lögner för att bli yngre
Här i Sverige har vi alltid haft ett komplicerat förhållande till ålder. Vi ska vara unga nog för att förstå Tiktok, men gamla nog för att ha sommarhus.
På jobbet ska man vara ”erfaren men pigg”, på Tinder ”mogen men inte trött”. Det är inte konstigt att folk börjar ta till siffror som bättre passar stämningen.
Att kalla sig 34 när man är 39 är inte fusk – det är socialt självförsvar. Som att säga ”det var ingen fara” när man egentligen vill döda någon.
Och om man tröttnar på att spela yngre kan man, som McAdorys mamma, göra tvärtom. Hon är 76 men planerar att börja säga 85. ”Då kommer folk säga: ’Men herregud, vad fräsch du är!’” berättade hon. Smartare än alla fillers i världen.
Tiden vinner ändå
Vi kan träna, meditera, dricka sellerijuice och beställa kollagenpulver. Men tiden bryr sig inte. Den går. Att ljuga lite om sin ålder är ett sätt att lura tillbaka – åtminstone i teorin.
Och vem vet? Kanske är det just därför svenska män i 50-årsåldern fortfarande säger att de är ”kring fyrtio”. Eller varför kvinnor glatt fyller 29 – för femte gången.
Så nästa gång någon frågar hur gammal du är, svara som du känner dig.
Det viktigaste är inte om du säger 27, 32 eller 85. Det viktiga är att du ler när du säger det.
Perfect Weekend Guide: Så ljuger du lagom och blir yngre
– Ta bort högst fem år, annars börjar folk ana oråd.
– På after work: runda ner. På klassåterträff: runda upp.
– Håll fast vid samma siffra – annars blir det som att hålla flera olika bank-ID.
– Säg aldrig ”åldern är bara en siffra” – det avslöjar dig direkt.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
