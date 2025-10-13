Glöm Botox – så blir du yngre på tre sekunder

Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …

Ålder är bara en känsla

Vad är egentligen skillnaden mellan 27 och 32? En tandläkarräkning, några grå hårstrån och en ökande förkärlek för dyra middagar. Att kapa några år är ett sätt att ta semester från sig själv.

McAdory skriver att det också handlar om fåfänga. Han vill inte förlora attraktionskraften. Att hålla sig vid 27 är som att trycka på paus i livet – utan att behöva fylla frysen med injicerbara mirakel.

Men mest handlar det om humor. ”Att ljuga om sin ålder är roligt, och helt ofarligt”, konstaterar han. En vit lögn med hög trivselfaktor.

Ljuger du om din ålder på Tinder? Det gör alla andra också. (Foto: Pexels)

Svensk variant: lagom lögner för att bli yngre

Här i Sverige har vi alltid haft ett komplicerat förhållande till ålder. Vi ska vara unga nog för att förstå Tiktok, men gamla nog för att ha sommarhus.

På jobbet ska man vara ”erfaren men pigg”, på Tinder ”mogen men inte trött”. Det är inte konstigt att folk börjar ta till siffror som bättre passar stämningen.

Att kalla sig 34 när man är 39 är inte fusk – det är socialt självförsvar. Som att säga ”det var ingen fara” när man egentligen vill döda någon.

Och om man tröttnar på att spela yngre kan man, som McAdorys mamma, göra tvärtom. Hon är 76 men planerar att börja säga 85. ”Då kommer folk säga: ’Men herregud, vad fräsch du är!’” berättade hon. Smartare än alla fillers i världen.

Han säger att han är född 1998. Hans Spotify-lista säger 1983. (Foto: Pexels)

Tiden vinner ändå

Vi kan träna, meditera, dricka sellerijuice och beställa kollagenpulver. Men tiden bryr sig inte. Den går. Att ljuga lite om sin ålder är ett sätt att lura tillbaka – åtminstone i teorin.

Och vem vet? Kanske är det just därför svenska män i 50-årsåldern fortfarande säger att de är ”kring fyrtio”. Eller varför kvinnor glatt fyller 29 – för femte gången.

Så nästa gång någon frågar hur gammal du är, svara som du känner dig.

Det viktigaste är inte om du säger 27, 32 eller 85. Det viktiga är att du ler när du säger det.

Åldersnoja? Nej, bara kreativ sifferhantering. (Foto: Pexels)

Perfect Weekend Guide: Så ljuger du lagom och blir yngre

– Ta bort högst fem år, annars börjar folk ana oråd.

– På after work: runda ner. På klassåterträff: runda upp.

– Håll fast vid samma siffra – annars blir det som att hålla flera olika bank-ID.

– Säg aldrig ”åldern är bara en siffra” – det avslöjar dig direkt.

Källa: New York Times

