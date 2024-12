Årets billigaste skidåkning? Här är listorna

Har det börjat spritta i slalomgenen? Här har vi samlat årets skidpriser baserat på liftkort per vecka, kronor per pist och kostnad per familj. Vintern närmar sig med stormsteg. Redan den 29 november slår Skistar upp portarna i Sälen och Vemdalen. Därefter följer Skistar Åre den 5 december och Trysil och Hemsedal den 6 december, …