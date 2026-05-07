Det oväntade köksknepet som får tv-skärmen skinande ren

Det här ska du använda

Det räcker långt med:

• Mikrofiberduk

• Lite vatten

• Kaffefilter

• Eventuellt rengöring anpassad för elektronik

Och nej, använd inte hushållspapper. Det kan repa skärmen. Samma sak gäller starka kemikalier med ammoniak eller alkohol. Samsung själva varnar för att sådana medel kan förstöra tv:ns antireflexbehandling. Då blir det dyr rengöring. Väldigt dyr.

Fönsterputs på datorn är ungefär lika smart som att tvätta siden med högtryckstvätt. (Foto: Canva)

Kaffefiltret är det oväntade knepet

Städexperten Nicole Jaques tipsar om kaffefilter som ett underskattat rengöringsverktyg. De är luddfritt mjuka och lämnar inga märken efter sig, enligt Southern Living.

Ta ett vanligt kaffefilter och dra det försiktigt över skärmen. Ingen vätska behövs. Det fungerar särskilt bra för damm och fingeravtryck.

Det är nästan provocerande enkelt.

Så får du bort fläckarna

För lite tuffare märken fungerar en lätt fuktad mikrofiberduk bäst. Viktigt: spraya aldrig direkt på skärmen. Vätska som rinner in i apparaten kan skada elektroniken.

Torka försiktigt i samma riktning över hela skärmen. Inte fram och tillbaka som om du försöker polera en gammal Volvo.

Avsluta alltid med en torr mikrofiberduk.

Glöm inte fjärrkontrollen

Fjärrkontrollen är ofta hemmets mest bakterietäta plats efter mobiltelefonen. Där finns spår av chips, kaffe, vin och ibland mänsklighetens sammanbrott under Champions League-kvällar.

Ta ut batterierna först. Blås bort smuts mellan knapparna och torka sedan av kontrollen med lätt fuktad mikrofiberduk och mild tvål.

Dränk den inte. Det är en fjärrkontroll, inte en ubåt.

Så håller du tv:n ren längre

Veckodamning gör stor skillnad. Försök också att inte peta direkt på skärmen. Det gäller särskilt barn och vuxna som fortfarande pekar på tv:n som om den vore en karta från 1987.

Och viktigast av allt: använd aldrig fönsterputs. Din tv är inte ett uterum i Täby.

En smutsig skärm gör din Insta Reels till riktiga låg budget-produktioner. (Foto: Canva)

Perfect Weekend Guide: Tre saker du aldrig ska använda på din skärm:

• Fönsterputs

• Hushållspapper

• Glasögonservetter med alkohol

