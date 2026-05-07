Du behöver inte köpa någon futuristisk mirakelspray från en elektronikbutik för att städa tv-skärmen. Det bästa sättet att rengöra en skärm finns redan hemma i köket. Kaffefilter. Ja, samma sak som räddar morgonen efter en sen middag på krogen i Stockholm.
Det oväntade köksknepet som får tv-skärmen skinande ren
Platta tv-apparater och mobiler är dammmagneter. Statisk elektricitet gör att damm, fingeravtryck och allmän vardagsmisär fastnar på skärmen. Plötsligt ser senaste avsnittet av din favoritserie ut som det spelas upp genom en tunn dimma av barnfingrar och snacksrester.
Stäng av tv:n först
Det första du ska göra är att stänga av och dra ur tv:n. Dels för säkerheten. Dels för att en varm skärm är känsligare. Dessutom syns smutsen bättre när skärmen är svart. Lite som att tända lampan på en nattklubb klockan 02.57.
Sedan gäller det att hålla sig lugn. Ingen panik. Ingen fönsterputs. Ingen aggressiv köksrulle. Moderna tv-skärmar är känsligare än en krönikör på X.
Det här ska du använda
Det räcker långt med:
• Mikrofiberduk
• Lite vatten
• Kaffefilter
• Eventuellt rengöring anpassad för elektronik
Och nej, använd inte hushållspapper. Det kan repa skärmen. Samma sak gäller starka kemikalier med ammoniak eller alkohol. Samsung själva varnar för att sådana medel kan förstöra tv:ns antireflexbehandling. Då blir det dyr rengöring. Väldigt dyr.
Kaffefiltret är det oväntade knepet
Städexperten Nicole Jaques tipsar om kaffefilter som ett underskattat rengöringsverktyg. De är luddfritt mjuka och lämnar inga märken efter sig, enligt Southern Living.
Ta ett vanligt kaffefilter och dra det försiktigt över skärmen. Ingen vätska behövs. Det fungerar särskilt bra för damm och fingeravtryck.
Det är nästan provocerande enkelt.
Så får du bort fläckarna
För lite tuffare märken fungerar en lätt fuktad mikrofiberduk bäst. Viktigt: spraya aldrig direkt på skärmen. Vätska som rinner in i apparaten kan skada elektroniken.
Torka försiktigt i samma riktning över hela skärmen. Inte fram och tillbaka som om du försöker polera en gammal Volvo.
Avsluta alltid med en torr mikrofiberduk.
Glöm inte fjärrkontrollen
Fjärrkontrollen är ofta hemmets mest bakterietäta plats efter mobiltelefonen. Där finns spår av chips, kaffe, vin och ibland mänsklighetens sammanbrott under Champions League-kvällar.
Ta ut batterierna först. Blås bort smuts mellan knapparna och torka sedan av kontrollen med lätt fuktad mikrofiberduk och mild tvål.
Dränk den inte. Det är en fjärrkontroll, inte en ubåt.
Så håller du tv:n ren längre
Veckodamning gör stor skillnad. Försök också att inte peta direkt på skärmen. Det gäller särskilt barn och vuxna som fortfarande pekar på tv:n som om den vore en karta från 1987.
Och viktigast av allt: använd aldrig fönsterputs. Din tv är inte ett uterum i Täby.
Perfect Weekend Guide: Tre saker du aldrig ska använda på din skärm:
• Fönsterputs
• Hushållspapper
• Glasögonservetter med alkohol
