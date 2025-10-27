Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.
Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.
Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten grupp på 12–20 personer och har din egen cykel under hela helgen.
Pris från 7 495 kronor för två personer, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via Rolf Flyg & Buss.
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
BOKA DIN WEEKRESA TILL LONDON 2026 HÄR!
London på riktigt – inte på vykort
Trött på köer till Madame Tussauds, blinkande skärmar på Piccadilly Circus och selfies vid Big Ben?
Det här är resan för dig som vill uppleva det riktiga London – staden bakom vykorten, där människor bor, jobbar, tränar, handlar och lever.
Viggos weekendresa till London är skapad för dig som gillar att cykla, upptäcka och känna rytmen i en storstad. Vi har gjort ett program som vi tror att du kommer gillar, men du väljer förstås själv vilka grejer du vill hänga med på. Ingen stress, ingen flagga på pinne – bara en perfekt blandning av rörelse, mat, kultur och samtal.
“Jag vill att det ska kännas som att resa med en vän som redan kan stan”, säger Viggo Cavling, redaktör för Perfect Weekend.
Därför har Viggo Cavling bett sin kompis Linda som bott i London i tio år ta dig till några av hennes favoritplatser: barerna, parkerna, marknaderna och kaféerna som aldrig hamnar i guideböckerna.
Bo som en Londonbo
Basen för helgen är Bob W Tower Hill Studios, ett av Londons mest omtalade hotellkoncept.
Här checkar du in digitalt, bor i en fullt utrustad lägenhet med designmöbler, lokalt kaffe och konst från brittiska kreatörer.
Hotellet ligger mellan Tower Bridge och Shoreditch, perfekt för cykelturer och sena kvällar.
Det känns mer som att bo i en väns snygga lägenhet än på hotell – med frihet att komma och gå, äta när du vill och leva som en local.
Frihet på två hjul
Under hela helgen har du tillgång till en egen cykel – ditt viktigaste verktyg för att upptäcka London.
Vi cyklar tillsammans i lugnt tempo längs Themsen, förbi parker, marknader och konstgallerier.
Det blir inga lycradräkter, inga tävlingar – bara ett smart, hållbart och roligt sätt att uppleva staden.
“London är byggt för cyklar nu”, säger Linda Iliste.
“Det finns cykelbanor överallt, och det är det snabbaste sättet att ta sig mellan områden som Dalston, Shoreditch och Borough Market.”
En liten grupp, stora upplevelser
Resan görs i en liten grupp på 12–20 personer. Vi äter frukost ihop, upptäcker staden tillsammans och delar erfarenheter – men du väljer själv hur social du vill vara.
Vill du ta en eftermiddag på egen hand? Inga problem. Viggo och Linda hjälper dig att hitta rätt restaurang, park eller butik.
Målet är att du ska känna dig hemma i London när du åker hem – inte som turist, utan som en lokal som redan planerar nästa resa tillbaka.
Mat, kultur och samtal
Vi ordnar frukost och enklare luncher under våra gemensamma aktiviteter.
Middagarna väljer du själv – men räkna med att det blir mycket vin, gott sällskap och nya favoriter.
Trygghet och kvalitet
Resan arrangeras i samarbete med Rolf Flyg & Buss, ett av Sveriges mest erfarna och respekterade reseföretag.
Detta är en paketresa enligt alla gällande svenska regler och lagar, vilket innebär att du reser tryggt, lagligt och med full resegaranti.
Program i korthet
Fredag:
Flyg med Norwegian till Gatwick. Incheckning på Bob W Tower Hill Studios.
Kvällen bjuder på gemensam middag och vin på någon av stadens bästa barer.
Lördag:
Morgonlöpning längs Themsen, kaffe på lokalt kafé och sedan en heldag med cykel, kultur och samtal.
Besök på Victoria & Albert Museum och avslutning på en stämningsfull takbar i East London.
Söndag:
Cykla genom marknader, blommor och brunchställen.
Gemensam lunch och summering av helgen innan tåget mot Gatwick.
Resan görs i samarbete mellan Dagens PS Perfect Weekend och Rolf Flyg & Buss.
Pris från 13 900 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel, frukostar, enklare luncher och resegaranti.
Antalet platser är begränsat.
Boka din resa här och upplev London på riktigt.
Denna artikel är framtagen i samarbete med en eller flera samarbetspartners och kan innehålla kommersiella länkar.
Innehållet är märkt enligt våra riktlinjer för sponsrat material och följer Googles krav på transparens.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
