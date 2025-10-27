Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt

Vilka svenska bolag kommer att bli morgondagens vinnare – och hur hittar man dem innan marknaden gör det? För Simon Peterson, fondförvaltare på Carnegie Fonder, handlar det om att förstå bolagen på djupet och våga tänka långsiktigt. – Vi vill hitta välskötta bolag som kan skapa värde för sparare många år framöver. Det kräver att …

Bo som en Londonbo

Basen för helgen är Bob W Tower Hill Studios, ett av Londons mest omtalade hotellkoncept.

Här checkar du in digitalt, bor i en fullt utrustad lägenhet med designmöbler, lokalt kaffe och konst från brittiska kreatörer.

Hotellet ligger mellan Tower Bridge och Shoreditch, perfekt för cykelturer och sena kvällar.

Det känns mer som att bo i en väns snygga lägenhet än på hotell – med frihet att komma och gå, äta när du vill och leva som en local.

Livet är för kort för dåligt kaffe och fel resesällskap.



Frihet på två hjul

Under hela helgen har du tillgång till en egen cykel – ditt viktigaste verktyg för att upptäcka London.

Vi cyklar tillsammans i lugnt tempo längs Themsen, förbi parker, marknader och konstgallerier.

Det blir inga lycradräkter, inga tävlingar – bara ett smart, hållbart och roligt sätt att uppleva staden.

“London är byggt för cyklar nu”, säger Linda Iliste.

“Det finns cykelbanor överallt, och det är det snabbaste sättet att ta sig mellan områden som Dalston, Shoreditch och Borough Market.”

Vissa resor handlar inte om att komma fram, utan om vem man blir på vägen.

En liten grupp, stora upplevelser

Resan görs i en liten grupp på 12–20 personer. Vi äter frukost ihop, upptäcker staden tillsammans och delar erfarenheter – men du väljer själv hur social du vill vara.

Vill du ta en eftermiddag på egen hand? Inga problem. Viggo och Linda hjälper dig att hitta rätt restaurang, park eller butik.

Målet är att du ska känna dig hemma i London när du åker hem – inte som turist, utan som en lokal som redan planerar nästa resa tillbaka.

Du hittar alltid något du inte visste att du letade efter.

Mat, kultur och samtal

Vi ordnar frukost och enklare luncher under våra gemensamma aktiviteter.

Middagarna väljer du själv – men räkna med att det blir mycket vin, gott sällskap och nya favoriter.

Trygghet och kvalitet

Resan arrangeras i samarbete med Rolf Flyg & Buss, ett av Sveriges mest erfarna och respekterade reseföretag.

Detta är en paketresa enligt alla gällande svenska regler och lagar, vilket innebär att du reser tryggt, lagligt och med full resegaranti.

Ingen reseapp i världen slår en bra guide med humor.

Program i korthet

Fredag:

Flyg med Norwegian till Gatwick. Incheckning på Bob W Tower Hill Studios.

Kvällen bjuder på gemensam middag och vin på någon av stadens bästa barer.

Lördag:

Morgonlöpning längs Themsen, kaffe på lokalt kafé och sedan en heldag med cykel, kultur och samtal.

Besök på Victoria & Albert Museum och avslutning på en stämningsfull takbar i East London.

Söndag:

Cykla genom marknader, blommor och brunchställen.

Gemensam lunch och summering av helgen innan tåget mot Gatwick.

Resan görs i samarbete mellan Dagens PS Perfect Weekend och Rolf Flyg & Buss.

Pris från 13 900 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel, frukostar, enklare luncher och resegaranti.

Antalet platser är begränsat.

Boka din resa här och upplev London på riktigt.