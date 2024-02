Riksbankstoppen: Snart kan vi sänka räntan

Vice riksbankschef Per Jansson öppnar för att räntan kan sänkas “redan under första halvåret” – givet att inga nya bakslag kommer med inflationen. Det här sade Per Jansson under ett besök på Nordeas kontor i London på torsdagen, enligt ett pressmeddelande. Han framhöll att den underliggande inflationen i Sverige nu sjunker snabbare än väntat. “Samtidigt …