Apple förbereder nya AirPods med inbyggda kameror

Enligt uppgifter från Bloomberg befinner sig produkten i en avancerad testfas inför möjlig massproduktion.

Kamerorna ska dock inte användas för traditionell fotografering eller video.

Istället är tanken att hörlurarna ska tolka omgivningen och ge användaren information i realtid via Siri och Apples AI funktioner.

Utvecklingen visar samtidigt hur snabbt konkurrensen inom AI hårdnar mellan världens största teknikbolag.

Samtidigt kommer uppgifterna kort efter att Apple lanserat nya AirPods med förbättrad brusreducering och fler premiumfunktioner.

Det visar hur bolaget nu accelererar utvecklingen av hela sitt ekosystem kring AI, ljud och personliga smarta enheter i takt med att konkurrensen hårdnar på teknikmarknaden.

AirPods ska kunna “se” världen omkring dig

De nya AirPods modellerna väntas använda små kameror med låg upplösning som fungerar som ögon åt Siri.

Tekniken ska kunna identifiera objekt, platser och miljöer runt användaren för att sedan leverera relevant information direkt i öronen.

Funktionerna påminner delvis om lösningar som redan testas i smarta glasögon från Meta och andra teknikbolag, men Apple verkar vilja integrera tekniken i en betydligt mer diskret produkt.

Användare ska exempelvis kunna fråga Siri vad de tittar på eller få mer avancerad navigationshjälp i realtid.

AI systemet kan även komma att använda visuella referenspunkter för att guida användaren genom städer och miljöer.

Samtidigt uppges Apple arbeta med tydliga integritetslösningar.

Bland annat ska en synlig LED signalera när kamerorna skickar data till molnet.