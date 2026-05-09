Apples nästa stora AI satsning kan förändra hur användare navigerar, söker information och använder Siri i vardagen.
Apple förbereder nya AirPods med inbyggda kameror
Apple uppges nu vara långt framme i utvecklingen av en helt ny generation AirPods med inbyggda kameror och djupare koppling till Apple Intelligence.
Produkten beskrivs som ett viktigt steg i bolagets bredare AI strategi och kan bli Apples första verkliga AI anpassade wearable.
Enligt uppgifter från Bloomberg befinner sig produkten i en avancerad testfas inför möjlig massproduktion.
Kamerorna ska dock inte användas för traditionell fotografering eller video.
Istället är tanken att hörlurarna ska tolka omgivningen och ge användaren information i realtid via Siri och Apples AI funktioner.
Utvecklingen visar samtidigt hur snabbt konkurrensen inom AI hårdnar mellan världens största teknikbolag.
Samtidigt kommer uppgifterna kort efter att Apple lanserat nya AirPods med förbättrad brusreducering och fler premiumfunktioner.
Det visar hur bolaget nu accelererar utvecklingen av hela sitt ekosystem kring AI, ljud och personliga smarta enheter i takt med att konkurrensen hårdnar på teknikmarknaden.
AirPods ska kunna “se” världen omkring dig
De nya AirPods modellerna väntas använda små kameror med låg upplösning som fungerar som ögon åt Siri.
Tekniken ska kunna identifiera objekt, platser och miljöer runt användaren för att sedan leverera relevant information direkt i öronen.
Funktionerna påminner delvis om lösningar som redan testas i smarta glasögon från Meta och andra teknikbolag, men Apple verkar vilja integrera tekniken i en betydligt mer diskret produkt.
Användare ska exempelvis kunna fråga Siri vad de tittar på eller få mer avancerad navigationshjälp i realtid.
AI systemet kan även komma att använda visuella referenspunkter för att guida användaren genom städer och miljöer.
Samtidigt uppges Apple arbeta med tydliga integritetslösningar.
Bland annat ska en synlig LED signalera när kamerorna skickar data till molnet.
AI blir allt viktigare för Apples framtid
Satsningen kommer samtidigt som Apple försöker stärka sin position inom artificiell intelligens efter att flera konkurrenter tagit stora steg framåt under de senaste två åren.
För investerare blir utvecklingen extra viktig eftersom AI väntas bli nästa stora tillväxtområde inom konsumentteknik.
Apple har hittills varit relativt försiktigt jämfört med exempelvis Microsoft och Google, men bolaget verkar nu förbereda en betydligt större offensiv.
Enligt uppgifterna kan de nya AirPods modellerna lanseras efter att nästa generation Siri släpps tillsammans med iOS 27 senare under året.
För Apple handlar det inte längre bara om hörlurar. Det handlar om att bygga nästa generation personliga AI assistenter.
