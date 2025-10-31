Hampus Nessvold: "Jag har alltid varit livrädd för att välja fel"

Köpenhamn är staden där livet rullar lite långsammare, kaffet smakar bättre och alla verkar ha en inredningsutbildning. Nu kan du följa med Viggo Cavling på en weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – två kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från?4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via?Rolf …

Humor, ångest och tidsresor

”Serien handlar egentligen om val och ånger”, säger Hampus Nessvold i en intervju med Perfect Weekend. ”Jag har själv haft ångest över att fatta beslut. Man vill att allt ska bli rätt – men ibland blir det inget alls för att man tänker för mycket. Många i min generation är livrädda för att välja fel, så man väljer ingenting alls.”

Han beskriver serien som ett samtal mellan två versioner av samma person. ”Vi försöker alla prata med vårt yngre jag ibland, men här får man faktiskt se hur det skulle gå. Och det går inte särskilt smidigt.”

För Hampus är Nya Noa Nyman också en reflektion över den samtid där varje val ska optimeras. ”Folk startar fem utbildningar, hoppar av fyra och undrar sen varför livet inte blev som de tänkt. Man vågar inte fördjupa en relation – för tänk om det finns någon bättre runt hörnet. Vi är så rädda för att välja fel att vi till slut inte väljer alls.”

Det är aldrig för sent att börja om. Men det kan vara lite sent ändå. (Foto: SVT)

När livet tar paus

Under arbetet med serien blev Hampus själv pappa för första gången, något som förändrade hans perspektiv. ”När man får barn blir allt annat lite mindre viktigt. Livet får en annan rytm. Jag har fått en sorts tacksamhet över att bara vara i det som är, inte hela tiden blicka framåt.”

Han berättar att mycket av inspirationen till serien kom ur just sådana funderingar – livets snabba tempo och rädslan att inte hinna leva det. ”Jag tror många känner att tiden springer ifrån dem. Serien försöker påminna om att vi faktiskt är här just nu.”

Skådespeleri med distans

Trots att Hampus Nessvold slagit igenom som humorist och underhållare, kallar han sig hellre skådespelare. ”Jag jobbar ju med komedi, absolut, men om jag börjar tänka att jag måste vara rolig – då dör lusten. Jag vill berätta historier, inte leverera punchlines.”

Han förklarar att det mest befriande i arbetet är att få spela roller långt ifrån sig själv. ”Det är någonting skönt i att kliva ur sig själv helt. Folk blir ibland chockade när kameran börjar rulla och man går in i karaktären. Men för mig är det nästan vila – man får vara endimensionell en stund.”

Rival och livets små val

När samtalet glider in på Perfect Weekend-temat – vad som gör en helg perfekt – svarar Hampus utan att tveka. ”Jag ska på middag med min tjej och vår lilla son, och sen blir det en staycation på Rival. Det är mitt favoritställe. Vi checkar in där bara för att må bra – och när man bor högt upp känns det nästan som Paris.”

Han skrattar och tillägger: ”Det kanske är det närmaste tidsresor man kan komma i verkligheten – att för en natt låtsas att man är någon annanstans.”

Från kassan till kultstatus

Efter succéer som Trevlig helg och 3C-kassan har Hampus blivit ett av SVT:s mest eftertraktade namn. Men någon ”gräddfil” förnekar han bestämt. ”Jag har inget avtal med SVT. Jag pitchar idéer som alla andra. Jag har bara haft turen att de sagt ja till flera.”

För honom har SVT varit en sorts skola. ”Jag har ingen formell utbildning i manus eller regi, men jag har fått lära mig allt där. Skriva, spela, klippa, regissera. Det är ovärderligt.”

Svensk humor med hjärta

Nya Noa Nyman är en serie som lyckas balansera skratt och sorg på ett sätt som känns ovanligt svenskt. Den handlar om det största och enklaste av allt: att försonas med sig själv.

Eller som Noa säger i ett avsnitt: ”Man kan inte välja rätt varje gång. Men man kan välja att inte ångra sig.”

”Nya Noa Nyman”: när ångesten får premiär i bästa sändningstid. (Foto: SVT)

Perfect Weekend Guide: Hampus Nessvolds nya serie Nya Noa Nyman

Premiär: Nya Noa Nyman har premiär på SVT Play den 31 oktober och sänds på SVT1 den 1 november.

I rollerna: Johan Ulveson, Hampus Nessvold, Amanda Lindh, Maria Lundqvist, Philip Zandén, Torkel Petersson och Lisa Hu Yu.

Manus: Björn Edgren, Sofie Forsman, Tove Forsman.

Regi: Ted Kjellsson.

