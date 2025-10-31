”Vad händer om man får en andra chans i livet – och ändå gör fel igen?” Det är frågan som driver SVT:s nya dramakomedi Nya Noa Nyman, skapad av Hampus Nessvold och Björn Edgren. Serien är både rolig, rörande och lite obekväm – en sorts svensk Back to the Future möter En man som heter Ove.
Hampus Nessvold: "Jag har alltid varit livrädd för att välja fel"
Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling fick en intervju med seriens unga stjärna: Hampus Nessvold.
En kock på villovägar
Noa Nyman, spelad av Johan Ulveson, är 67 år och bitter. Han trodde livet skulle bli fyllt av framgång, kärlek och franska bistroer, men sitter nu ensam i Sverige med brända drömmar och kalla fiskpinnar. När han en dag får chansen att resa tillbaka i tiden, ser han sin chans att rätta till misstagen.
Men i 20-årsåldern, spelad av Hampus Nessvold, är Noa varken redo för livsvisdom eller pekpinnar. Den äldre Noa försöker desperat hindra sitt yngre jag från att förstöra framtiden – särskilt genom att inte bli kär i Hannah (Amanda Lindh). Men som vi vet, kärleken bryr sig sällan om tidslogik.
Humor, ångest och tidsresor
”Serien handlar egentligen om val och ånger”, säger Hampus Nessvold i en intervju med Perfect Weekend. ”Jag har själv haft ångest över att fatta beslut. Man vill att allt ska bli rätt – men ibland blir det inget alls för att man tänker för mycket. Många i min generation är livrädda för att välja fel, så man väljer ingenting alls.”
Han beskriver serien som ett samtal mellan två versioner av samma person. ”Vi försöker alla prata med vårt yngre jag ibland, men här får man faktiskt se hur det skulle gå. Och det går inte särskilt smidigt.”
För Hampus är Nya Noa Nyman också en reflektion över den samtid där varje val ska optimeras. ”Folk startar fem utbildningar, hoppar av fyra och undrar sen varför livet inte blev som de tänkt. Man vågar inte fördjupa en relation – för tänk om det finns någon bättre runt hörnet. Vi är så rädda för att välja fel att vi till slut inte väljer alls.”
När livet tar paus
Under arbetet med serien blev Hampus själv pappa för första gången, något som förändrade hans perspektiv. ”När man får barn blir allt annat lite mindre viktigt. Livet får en annan rytm. Jag har fått en sorts tacksamhet över att bara vara i det som är, inte hela tiden blicka framåt.”
Han berättar att mycket av inspirationen till serien kom ur just sådana funderingar – livets snabba tempo och rädslan att inte hinna leva det. ”Jag tror många känner att tiden springer ifrån dem. Serien försöker påminna om att vi faktiskt är här just nu.”
Skådespeleri med distans
Trots att Hampus Nessvold slagit igenom som humorist och underhållare, kallar han sig hellre skådespelare. ”Jag jobbar ju med komedi, absolut, men om jag börjar tänka att jag måste vara rolig – då dör lusten. Jag vill berätta historier, inte leverera punchlines.”
Han förklarar att det mest befriande i arbetet är att få spela roller långt ifrån sig själv. ”Det är någonting skönt i att kliva ur sig själv helt. Folk blir ibland chockade när kameran börjar rulla och man går in i karaktären. Men för mig är det nästan vila – man får vara endimensionell en stund.”
Rival och livets små val
När samtalet glider in på Perfect Weekend-temat – vad som gör en helg perfekt – svarar Hampus utan att tveka. ”Jag ska på middag med min tjej och vår lilla son, och sen blir det en staycation på Rival. Det är mitt favoritställe. Vi checkar in där bara för att må bra – och när man bor högt upp känns det nästan som Paris.”
Han skrattar och tillägger: ”Det kanske är det närmaste tidsresor man kan komma i verkligheten – att för en natt låtsas att man är någon annanstans.”
Från kassan till kultstatus
Efter succéer som Trevlig helg och 3C-kassan har Hampus blivit ett av SVT:s mest eftertraktade namn. Men någon ”gräddfil” förnekar han bestämt. ”Jag har inget avtal med SVT. Jag pitchar idéer som alla andra. Jag har bara haft turen att de sagt ja till flera.”
För honom har SVT varit en sorts skola. ”Jag har ingen formell utbildning i manus eller regi, men jag har fått lära mig allt där. Skriva, spela, klippa, regissera. Det är ovärderligt.”
Svensk humor med hjärta
Nya Noa Nyman är en serie som lyckas balansera skratt och sorg på ett sätt som känns ovanligt svenskt. Den handlar om det största och enklaste av allt: att försonas med sig själv.
Eller som Noa säger i ett avsnitt: ”Man kan inte välja rätt varje gång. Men man kan välja att inte ångra sig.”
Perfect Weekend Guide: Hampus Nessvolds nya serie Nya Noa Nyman
- Premiär: Nya Noa Nyman har premiär på SVT Play den 31 oktober och sänds på SVT1 den 1 november.
- I rollerna: Johan Ulveson, Hampus Nessvold, Amanda Lindh, Maria Lundqvist, Philip Zandén, Torkel Petersson och Lisa Hu Yu.
- Manus: Björn Edgren, Sofie Forsman, Tove Forsman.
- Regi: Ted Kjellsson.
Vill du läsa mer om nöje och resor? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om SPetra Mede leder arkitekturens roadtrip – Så byggdes Sverige och Jane Austen säljer som smör – 250 år efter sin födelse.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
