Saab, SpaceX, slott för 400 miljoner och spendera medan du lever

Saab och tusen miljarder i spel

Europas största försvarsprojekt kraschade i veckan. Det fransk-tyska FCAS-projektet föll samman efter sju års infekterat bråk mellan Dassault och Airbus om ledarrollen. Prislappen på hela kaoset landade runt 100 miljarder euro. I ruinerna klev Saab fram.

Den första FCAS-modellen avtäcks framför president Emmanuel Macron. Nu dras det över planet för gott och det kan ge möjligheter för Saab. (Foto: Benoit Tessier/AP-TT)

Det stod snabbt klart att bråket ger Saab chansen att positionera Gripen som plattform för nästa generations jaktplan. I slutet av veckan kom ytterligare ett besked. Spanien vill samarbeta med Saab om att bygga ett nytt stridsflygplan.

Madrid har redan lagt 2 miljarder euro på FCAS och har ett till ett och ett halvt år på sig att hitta en ny partner. Ribban ligger högt, men Saab har aldrig haft ett bättre utgångsläge.

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Pensionen som oroar er mest

Fyra av tio svenskar vill gå i pension före 65. Men det kostar mer än de flesta tror. Artikeln om pensionsmissen vid 64 fick enormt genomslag bland läsarna. Skillnaden mellan uttag vid 64 och 67 kan bli 5 900 kronor i månaden, före skatt. Pengar som aldrig kommer tillbaka.

Visst finns det fördelar med en tidig pension. Men ur ett ekonomiskt perspektiv är det sällan särskilt fördelaktigt (Foto: Pexels och Fredrik Sandberg/TT)

För den som trodde att Sverige var generöst med sina pensionärer kom en tankeställare. De europeiska pensionärer som har mest bor på Island, med 38 031 euro per år. Sverige hamnar på elfte plats. Gapet mellan topp och botten i Europa är 370 000 kronor.

Per H Börjesson tog ett helt annat grepp och argumenterade för att spendera medan du lever, inspirerad av boken ”Die with Zero”. Ge gåvor medan du kan, sluta spara dig till döds. En välbehövlig påminnelse i ett land där sparkvoten ibland verkar viktigare än själva livet.

Betalkortet lever på lånad tid

Veckans mest lästa artikel handlade om betalkortet som försvinner. Mastercard vill göra plastkortet överflödigt före 2030 med hjälp av tokens och biometriska betalningar.

54 procent av svenskarna betalar redan med mobilen.

Sveriges rikaste tjänar 2 miljarder om dagen

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Oxfams nya rapport slog hårt. Sveriges rikaste tjänar 2 miljarder kronor om dagen, samtidigt som 730 000 svenskar lever i materiell fattigdom.

Spotifygrundaren Daniel Ek (med solglasögon) är en av Sveriges 51 dollarmiljardärer. (Foto: Christine Olsson/TT)

Varannan svensk, 53 procent, stöder en miljardärsskatt som enligt Oxfam skulle dra in 90 miljarder kronor årligen. Den debatten är långt ifrån över.

Sommarstugor faller, slott lockar

Fritidshusmarknaden bjöd på nykter läsning den här veckan. Sommarstugor rasar i pris i elva populära kustområden, med ett prisfall på 10,9 procent sedan 2021. Justerat för inflation handlar det om 27 procent. Värmdö toppar tappet med nästan 2 miljoner kronor per stuga.

Men drömmer man tillräckligt stort finns andra alternativ. Hela slott ligger ute till salu runt om i landet. Örbyhus i Uppland med 3 000 hektar mark kan bli ditt för 400 miljoner kronor.

Örbyhus slott i Uppland. (Foto: William Brunius/TT)

Har du lite mindre att röra dig med finns Kulla Gunnarstorps slott i Skåne för 62,5 miljoner. Ett fynd, beroende på perspektiv.

Kärleken spelar allt mindre roll

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Svenskarna värderar kärlek lägre än för 30 år sedan, enligt en ny SOM-undersökning om relationer. Andelen som träffar vänner varje månad har sjunkit från 94 till 87 procent.

De flesta upplever ändå inte ökad ensamhet. Undantaget är ungdomarna, där känslan av att vara ensam växer snabbast.

Tunneln som tog 152 år

Norge ska bygga världens första skeppstunnel genom Stadlandet. 1,7 kilometer lång, 36 meter bred, 50 meter hög.

3 miljoner kubikmeter berg ska sprängas bort, motsvarande 750 000 fulla lastbilar.

Idén dök upp första gången 1874. Byggstart nästa år.

Vätgas i luften och köer på marken

Rolls-Royce testade i veckan en jetmotor driven på vätgas som bara släpper ut vattenånga. Testet, i samarbete med easyJet, är en milstolpe för utsläppsfritt flyg med sikte på kommersiell drift runt 2030.

Nere på marken är framtiden inte lika snabb. Planerar du semesterresan genom Danmark, räkna med bilköer ett tag till. Fehmarn Bält-tunneln mellan Danmark och Tyskland ligger två år efter schema.

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Vi ses nästa vecka. Tills dess kan det vara värt att lyssna på Per H Börjessons råd: spendera medan ni lever.