SpaceX debuterade på börsen och aktien sköt i höjden. Saab klev in som favorit i kampen om Europas största försvarsaffär. Oxfam avslöjade att Sveriges miljardärer tjänar 2 miljarder kronor om dagen.
Saab, SpaceX, slott för 400 miljoner och spendera medan du lever
Och så visade det sig att plastkortet i plånboken lever på lånad tid. Det har varit en intensiv vecka. Här är artiklarna som engagerade er allra mest.
SpaceX på börsen och Googles miljardfaktura
Veckans mest spektakulära nyhet var utan tvekan SpaceX börsnotering. Elon Musks rymdbolag blev övertecknad och aktien rusade redan under första handelsdagen.
Samtidigt avslöjades en affär som fick de flesta att dubbelkolla siffrorna. Google betalar SpaceX 9 miljarder kronor i månaden för tillgång till 110 000 Nvidia-GPU:er, med ett avtal som sträcker sig från oktober 2026 till juni 2029.
Att Googles AI-hunger nu finansierar världens mest värdefulla rymdbolag säger en hel del om vart pengarna rör sig.
Saab och tusen miljarder i spel
Europas största försvarsprojekt kraschade i veckan. Det fransk-tyska FCAS-projektet föll samman efter sju års infekterat bråk mellan Dassault och Airbus om ledarrollen. Prislappen på hela kaoset landade runt 100 miljarder euro. I ruinerna klev Saab fram.
Det stod snabbt klart att bråket ger Saab chansen att positionera Gripen som plattform för nästa generations jaktplan. I slutet av veckan kom ytterligare ett besked. Spanien vill samarbeta med Saab om att bygga ett nytt stridsflygplan.
Madrid har redan lagt 2 miljarder euro på FCAS och har ett till ett och ett halvt år på sig att hitta en ny partner. Ribban ligger högt, men Saab har aldrig haft ett bättre utgångsläge.
Pensionen som oroar er mest
Fyra av tio svenskar vill gå i pension före 65. Men det kostar mer än de flesta tror. Artikeln om pensionsmissen vid 64 fick enormt genomslag bland läsarna. Skillnaden mellan uttag vid 64 och 67 kan bli 5 900 kronor i månaden, före skatt. Pengar som aldrig kommer tillbaka.
För den som trodde att Sverige var generöst med sina pensionärer kom en tankeställare. De europeiska pensionärer som har mest bor på Island, med 38 031 euro per år. Sverige hamnar på elfte plats. Gapet mellan topp och botten i Europa är 370 000 kronor.
Per H Börjesson tog ett helt annat grepp och argumenterade för att spendera medan du lever, inspirerad av boken ”Die with Zero”. Ge gåvor medan du kan, sluta spara dig till döds. En välbehövlig påminnelse i ett land där sparkvoten ibland verkar viktigare än själva livet.
Betalkortet lever på lånad tid
Veckans mest lästa artikel handlade om betalkortet som försvinner. Mastercard vill göra plastkortet överflödigt före 2030 med hjälp av tokens och biometriska betalningar.
54 procent av svenskarna betalar redan med mobilen.
Sveriges rikaste tjänar 2 miljarder om dagen
Oxfams nya rapport slog hårt. Sveriges rikaste tjänar 2 miljarder kronor om dagen, samtidigt som 730 000 svenskar lever i materiell fattigdom.
Varannan svensk, 53 procent, stöder en miljardärsskatt som enligt Oxfam skulle dra in 90 miljarder kronor årligen. Den debatten är långt ifrån över.
Sommarstugor faller, slott lockar
Fritidshusmarknaden bjöd på nykter läsning den här veckan. Sommarstugor rasar i pris i elva populära kustområden, med ett prisfall på 10,9 procent sedan 2021. Justerat för inflation handlar det om 27 procent. Värmdö toppar tappet med nästan 2 miljoner kronor per stuga.
Men drömmer man tillräckligt stort finns andra alternativ. Hela slott ligger ute till salu runt om i landet. Örbyhus i Uppland med 3 000 hektar mark kan bli ditt för 400 miljoner kronor.
Har du lite mindre att röra dig med finns Kulla Gunnarstorps slott i Skåne för 62,5 miljoner. Ett fynd, beroende på perspektiv.
Kärleken spelar allt mindre roll
Svenskarna värderar kärlek lägre än för 30 år sedan, enligt en ny SOM-undersökning om relationer. Andelen som träffar vänner varje månad har sjunkit från 94 till 87 procent.
De flesta upplever ändå inte ökad ensamhet. Undantaget är ungdomarna, där känslan av att vara ensam växer snabbast.
Tunneln som tog 152 år
Norge ska bygga världens första skeppstunnel genom Stadlandet. 1,7 kilometer lång, 36 meter bred, 50 meter hög.
3 miljoner kubikmeter berg ska sprängas bort, motsvarande 750 000 fulla lastbilar.
Idén dök upp första gången 1874. Byggstart nästa år.
Vätgas i luften och köer på marken
Rolls-Royce testade i veckan en jetmotor driven på vätgas som bara släpper ut vattenånga. Testet, i samarbete med easyJet, är en milstolpe för utsläppsfritt flyg med sikte på kommersiell drift runt 2030.
Nere på marken är framtiden inte lika snabb. Planerar du semesterresan genom Danmark, räkna med bilköer ett tag till. Fehmarn Bält-tunneln mellan Danmark och Tyskland ligger två år efter schema.
Vi ses nästa vecka. Tills dess kan det vara värt att lyssna på Per H Börjessons råd: spendera medan ni lever.