Rolls-Royces milstolpe: Utsläppsfri jetmotor

Motorn som användes vid testet kom från RR:s egna produktlinje: En Pearl 15.

Testet visade inte bara att det är möjligt att driva flygmotorer helt utan vanligt jetbränsle utan indikerar också att det kanske går att implementera det nya drivmedlet i framtiden utan att behöva bygga helt nya flygmotorer.

Fördelen med att använda vätgas istället för jetbränsle är att förbränningen blir renare – vätgasen släpper bara ut vattenånga och ses därför som ett möjligt klimatsmart alternativ.

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Mycket utveckling kvar

Trots de goda resultaten har både Rolls-Royce och easyJet uppgett att man fortfarande befinner sig i ett tidigt utvecklingsstadium. Innan vätgaspropulsion, som det kallas, kan kommersialiseras behöver man hantera utmaningar gällande lagring, distribution och infrastruktur, skriver franska Science et vie.

Framtida, närliggande, tester kommer gå ut på att skala upp tekniken och utföra tester på flera olika motortyper.

Vätgasflyg kan bli verklighet 2030

En ny rapport från brittiska regeringen pekar dock på att utvecklingen inom vätgasdrivet flyg går snabbare än vad många tidigare prognoser har antytt.

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Om den tekniska utvecklingen fortsätter i samma takt som idag, och om både industrin och staten lyckas överbygga hindren kring lagring, distribution och infrastruktur, menar man att kommersiell användning kan bli möjlig redan runt 2030.

Det handlar då framför allt om mindre och mer regionala flyglinjer där kraven på räckvidd och kapacitet är mer begränsade än i långdistansflyg.

Samtidigt betonas att vägen dit inte är självklar. Utöver tekniska utmaningar krävs också tydliga regelverk, internationella standarder och omfattande investeringar innan tekniken kan skalas upp på allvar.

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