Nu kan du bo i New Yorks mest ikoniska byggnad

Unik design

Flatiron building är ett av de mest igenkännbara husen i New York. Det designades av arkitekten Daniel Burnham för en kilformad tomt vid Fifth Avenue och Broadway.

Dess ursprungliga smeknamn var ”Burnham’s Folly” eftersom grannarna trodde att den smala, 94 meter höga byggnaden skulle blåsa omkull.

Älskad av invånarna

Den formen har nu blivit själva säljargumentet. ”Det handlade inte om att ändra på något som gör byggnaden så speciell och älskad av New York-bor”, säger Thomas Brodsky, delägare i Brodsky Organization, till BBC.

Interiörarkitekterna på Studio Sofield har fått lösa hur man delar in en triangel, bara 1,8 meter bred vid sin smalaste punkt, i lägenheter värda miljontals dollar. Lösningen har blivit att låta arkitekturen styra planlösningarna snarare än tvärtom.

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Oväntade fynd

Renoveringen har också gett flera oväntade fynd. Bakom väggmaterial på 20:e våningen hittades resterna av en balkong som glömts bort i över hundra år.

I källaren, som en gång rymde två restauranger, grävde arbetarna fram en roterande trädörr från 1910-talet. Den var för skadad för att räddas, men nu återskapad.

Fasadbelysning debuterar

För första gången någonsin ska fasaden också belysas när ställningarna tas ner, med en ljussättning godkänd av stadens landmärkesmyndighet.

Belysningen ska ansluta byggnaden till skyskrapor som New York Life och Metropolitan Life-tornet i det upplysta stadssiluetten.



Ikonisk adress, exklusivt boende

Flatiron Building är långt ifrån första New York-landmärke som blivit exklusivt boende. The Dakota vid Central Park West, uppfört redan 1884, var en av stadens första lyxfastigheter.

Den blev världskänd som John Lennons hem, där han sköts utanför entrén i december 1980. Byggnaden drivs som bostadsrättsförening och har avvisat kända sökande som Madonna och Billy Joel.

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Inflyttningen börjar snart

Det finns fortfarande lägenheter kvar, om du är intresserad. För de som redan köpt väntar inflyttning under hösten 2026.

Och i början av nästa år ska hela huset vara helt färdigt.