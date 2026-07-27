New Yorks ikoniska Flatiron Building har stått insvept i byggnadsställningar i sju år. Nu är ombyggnaden till lyxlägenheter nästan klar – med priser från drygt 100 miljoner kronor och uppåt. Det unika triangelformade huset blir för första gången på 124 år ett bostadshus.
Nu kan du bo i New Yorks mest ikoniska byggnad
Flatiron Building i Manhattan har varit ett kontorshus sedan det stod klart 1902.
Nu byggs det om till 38 bostadsrätter, enligt utvecklarna Brodsky Organization och Sorgente Group, som tagit över projektet efter en misslyckad auktion 2023.
Svindlande summor
Priserna på lägenheterna är omtumlande. De billigaste lägenheterna, treor på cirka 280 kvadratmeter, säljs från 10,95 miljoner dollar. Det är runt 106 miljoner kronor.
Och om du vill bo i den dyraste enheten, en femma med balkong så krävs en rejäl plånbok. Den är prissatt till 50 miljoner dollar, motsvarande knappt 485 miljoner kronor.
Unik design
Flatiron building är ett av de mest igenkännbara husen i New York. Det designades av arkitekten Daniel Burnham för en kilformad tomt vid Fifth Avenue och Broadway.
Dess ursprungliga smeknamn var ”Burnham’s Folly” eftersom grannarna trodde att den smala, 94 meter höga byggnaden skulle blåsa omkull.
Älskad av invånarna
Den formen har nu blivit själva säljargumentet. ”Det handlade inte om att ändra på något som gör byggnaden så speciell och älskad av New York-bor”, säger Thomas Brodsky, delägare i Brodsky Organization, till BBC.
Interiörarkitekterna på Studio Sofield har fått lösa hur man delar in en triangel, bara 1,8 meter bred vid sin smalaste punkt, i lägenheter värda miljontals dollar. Lösningen har blivit att låta arkitekturen styra planlösningarna snarare än tvärtom.
Oväntade fynd
Renoveringen har också gett flera oväntade fynd. Bakom väggmaterial på 20:e våningen hittades resterna av en balkong som glömts bort i över hundra år.
I källaren, som en gång rymde två restauranger, grävde arbetarna fram en roterande trädörr från 1910-talet. Den var för skadad för att räddas, men nu återskapad.
Fasadbelysning debuterar
För första gången någonsin ska fasaden också belysas när ställningarna tas ner, med en ljussättning godkänd av stadens landmärkesmyndighet.
Belysningen ska ansluta byggnaden till skyskrapor som New York Life och Metropolitan Life-tornet i det upplysta stadssiluetten.
Ikonisk adress, exklusivt boende
Flatiron Building är långt ifrån första New York-landmärke som blivit exklusivt boende. The Dakota vid Central Park West, uppfört redan 1884, var en av stadens första lyxfastigheter.
Den blev världskänd som John Lennons hem, där han sköts utanför entrén i december 1980. Byggnaden drivs som bostadsrättsförening och har avvisat kända sökande som Madonna och Billy Joel.
Inflyttningen börjar snart
Det finns fortfarande lägenheter kvar, om du är intresserad. För de som redan köpt väntar inflyttning under hösten 2026.
Och i början av nästa år ska hela huset vara helt färdigt.