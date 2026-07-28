Kvinnor lägger i snitt 200 timmar mer per år på osynligt och icke-meriterande arbete. Här är vad män kommer undan med.
Jobbet: Så slipper män undan 200 timmar per år
Styra upp en avtackning. Förbereda möten. Ställa in disk i diskmaskinen. Sådant och en hel massa annat kategoriseras som ”osynligt och icke-meriterande arbete”.
Det skulle också kunna karaktäriseras som ”sånt som kvinnor gör mycket mer av”.
Enligt en dansk professor lägger kvinnor i snitt 200 timmar mer per år på sådant på sina arbetsplatser.
Det handlar, enkelt uttryckt, om informella arbetsuppgifter som aldrig finns på någons arbetsbeskrivning.
Att planera och ordna fika, samordna presenter till någon eller dokumentera på möten.
Samtidigt är de uppgifter som inte syns, märks i lönekriterier eller belönas. Ändå tar de tid och energi, konstaterar fackförbundet ST i en rapport.
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”Oproportionellt stort ansvar”
Kvinnor tar ett oproportionellt stort ansvar för både det formella och det osynliga arbetet på arbetsplatserna, konstaterar förbundet.
På arbetsplatser tar kvinnor större ansvar för trivsel och socialt sammanhang. Samtidigt har de sämre förutsättningar för karriärutveckling och belönas mindre för sina insatser i form av löneförhöjningar.
ST:s rapport menar att problemen är strukturella och inte individuella. Det finns normer och förväntningar om att kvinnor ska ta hand om de här arbetsuppgifterna, medan det är accepterat att män säger nej.
”Men när vi sedan började nysta kom saker och ting upp”, säger rapportförfattaren Martina Cras, utredare på ST, hos GP.
”Mycket en ledarskapsfråga”
Martina Cras framhåller att undersökningen tar upp just övergripande strukturer och tendenser.
Rapporten konstaterar att det behövs könsuppdelad uppföljning av arbetsmiljödata, konkreta åtgärdsplaner och att det arbete som i dag är osynligt synliggörs.
Mycket är en ledarskapsfråga, menar fackförbundet. Hur vi beter oss på arbetsplatsen behöver ifrågasättas och styras upp.
”Det viktiga är att synliggöra vad som ska göras på arbetsplatsen. Prata om det, och för bok så man är medveten om vem som fått ett visst uppdrag”, säger Martina Cras.
200 fler timmar per år, fem arbetsveckor, lägger kvinnor i snitt jämfört med män på det osynliga, icke-meriterande arbetet, hävdar danska professorn Lise Vesterlund i ”The No Club: Putting a Stop to Women’s Dead-End Work”.
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”Mer benägna att säga ja”
Kvinnor är 50 procent mer benägna än män att säga ja när de ombeds göra icke-meriterande arbete, enligt Lise Vesterlund.
”Vi går den lätta vägen och frågar den som tackar ja. En man som säger nej uppfattas ha integritet. En kvinna som säger nej med samma argument uppfattas som mer problematisk, kan rentav ses som bitchig”, säger Aygül Kabaca hos stiftelsen Allbright som arbetar för jämställdhet och mångfald.
”Det syns inte i lönekuvertet om du skriver minnesanteckningar på möten, istället får du lägga två timmar på att renskriva anteckningar i stället för att göra ditt egentliga jobb”, som Aygül Kabaca formulerar det.