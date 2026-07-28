Jobbet: Så slipper män undan 200 timmar per år

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Det skulle också kunna karaktäriseras som ”sånt som kvinnor gör mycket mer av”.

Enligt en dansk professor lägger kvinnor i snitt 200 timmar mer per år på sådant på sina arbetsplatser.

Det handlar, enkelt uttryckt, om informella arbetsuppgifter som aldrig finns på någons arbetsbeskrivning.

Att planera och ordna fika, samordna presenter till någon eller dokumentera på möten.

Samtidigt är de uppgifter som inte syns, märks i lönekriterier eller belönas. Ändå tar de tid och energi, konstaterar fackförbundet ST i en rapport.

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”Oproportionellt stort ansvar”

Kvinnor tar ett oproportionellt stort ansvar för både det formella och det osynliga arbetet på arbetsplatserna, konstaterar förbundet.

På arbetsplatser tar kvinnor större ansvar för trivsel och socialt sammanhang. Samtidigt har de sämre förutsättningar för karriärutveckling och belönas mindre för sina insatser i form av löneförhöjningar.

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ST:s rapport menar att problemen är strukturella och inte individuella. Det finns normer och förväntningar om att kvinnor ska ta hand om de här arbetsuppgifterna, medan det är accepterat att män säger nej.

”Men när vi sedan började nysta kom saker och ting upp”, säger rapportförfattaren Martina Cras, utredare på ST, hos GP.

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