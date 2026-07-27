Gör inte AI till din personliga bankrådgivare, varnar experter

ChatGPT ser inte allt

OpenAI betonar att kopplingen är skrivskyddad, att ChatGPT aldrig ser fullständiga kontonummer eller lösenord, och att användare kan koppla bort sina konton och radera sparad information när som helst.

Men enligt Cyber Life Coach kan dock viss ”raderad” data ändå ligga kvar i upp till 30 dagar innan den försvinner helt, en detalj som inte alltid är uppenbar för användaren.

Dela inte privat information

Den verkliga faran ligger dock inte i själva tekniken, utan i människors beteende. Jennifer King vid Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence påpekar att information delad med stora språkmodeller i vissa fall kan exponeras eller användas på sätt användaren inte förutser.

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Harsh Varshney, AI-säkerhetsexpert på Google, liknar konversationer med publika AI-tjänster vid att skicka ett vykort: man bör aldrig dela personnummer, lösenord eller medicinska journaler i dem.

Fritt samtal

Skillnaden mot traditionella budgetappar som YNAB eller Rocket Money är strukturell. De arbetar med kategoriserad transaktionsdata och besvarar fasta frågor, medan en AI-chatbot bjuder in till fritt samtal.

Det gör att användare lätt berättar om ekonomisk stress, skulder, sjukvårdskostnader eller familjesituationer, information som i kombination med kontodata kan bygga en betydligt mer detaljerad personlig profil än vad en vanlig app någonsin skulle fånga upp.

Negativa reaktioner

Reaktionerna bland vanliga användare har också varit blandade: på forumet Reddit har kritiker beskrivit funktionen som liknande ”skadlig kod” och kallat hela konceptet ”uppenbart galet”, enligt Blockonomi.

Slutsatsen från experterna är inte att undvika AI-baserade ekonomitjänster helt, utan att använda dem med eftertanke. Koppla gärna in kontot för att få hjälp att se utgiftsmönster, men undvik att i samtalet dela känsliga personuppgifter som inte är direkt relevanta för den ekonomiska analysen.