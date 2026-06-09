Efter fransk-tyska kollapsen: Saab i samtal

Samarbete i andra delar

När flygplansprojektet alltmer tydligt såg ut att haverera, föreslog Friedrich Merz president Macron att länderna skulle överge FCAS-projektet för att fokusera på annat försvarssamarbete.

Merz pekade på integrerade vapensystem, plattformar och sensorer i ett gemensamt nätverk, ”Combat Cloud”.

I det skulle man tillvarata vissa tekniska komponenter ur utvecklingsarbetet kring FCAS.

Efter att FCAS kollapsat har tyska Airbus tillkännagett sin beredskap att utveckla nästa generations stridsflygplan utan sin franska partner.

Airbus har, med ett pekfinger i skyn, påpekat att projektet blir mer effektivt om bolaget får agera självständigt.

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”Faktiska kärnan fortsätter”

Samtidigt har inte hela projektet dött. Programmet inkluderar som sagt inte bara stridsflygplanet utan även drönare och ett högsäkerhetsdatamoln för strid.

The Guardian citerar Reuters som skriver att de två senare delarna kan fortsätta utvecklas i ett gemensamt projekt.

”Den faktiska kärnan i FCAS ska fortsätta som ett europeiskt system”, säger en tyskregeringskälla som beskriver det som ett ”nervsystem som sammankopplar flygplan, drönare och andra komponenter till en integrerad helhet”.

Analytiker menar nu att Tyskland väljer mellan två scenarier. Det ena är att – enligt Airbus önskan – tillverka ett eget stridsflygplan, det andra att gå in i något annat internationellt projekt.

Där nämns två möjliga alternativ. Det ena är GCAP-programmet där Storbritannien, Japan och Italien samarbetar.

Det andra? Svenska Saab (börskurs Saab) och ett möjligt samarbete och satsning på att utveckla nästa generations stridsflygplan ihop med Gripen-tillverkaren i Linköping.

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Får hetsa vidare. Saab och Micael Johansson får fortsätta springa. När Tyskland letar nya samarbeten kring stridsflyg är Saab en av tre möjligheter. (Foto: Henrik Montgomery/TT)

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Chanserna för Saab?

Har Saab någon chans?

Redan förra månaden rapporterade The War Zone att Airbus tagit upp möjligheten att samarbeta med Saab kring den bemannade taktiska delen av FCAS.

Det var då en av de tydligaste indikationerna dittills på att Airbus aktivt utforskade alternativ efter FCAS.

Samtidigt kan Tyskland luta sig mot brittisk-italienska-japanska GCAP. Där finns för övrigt Kanada med i bilden, Kanada som lutar mot att köpa flygplan av Saab men samtidigt ser potentialen i GCAP-satsningen.

Och för Saab finns Kanada som en viktig och näraliggande kund – där man sägs ha lovat Kanada att få tillverka det 100-tal Gripen som ska till Ukraina, om man bara får en order från Kanada.

Ordern från Ukraina till Saab hänger i sin tur på om Ukraina kan finansiera den, vilket bland annat beror på lånen från EU med Tyskland som primus motor. Att säga att allt hänger ihop är ingen överdrift.

”Skulle kunna samarbeta”

”Potentiellt skulle Airbus och Saab nu kunna samarbeta för att utveckla ett gemensamt nästa generations jaktplan”, konstaterar TWZ nu.

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Man påpekar att det dessutom finns en tidsaspekt som är på tysk och svensk sida i sammanhanget.

”Tyskland och Sverige har också ett mindre akut behov av ett sjätte generationens stridsflygplan, då Sverige först nu introducerar Gripen E, och Tyskland ser fram emot att ta emot F-35 samt fler Eurofighters”, påpekar sajten.

Sammantaget är det naturligtvis en lång väg att gå och många ”bumps in the road” längs vägen.

Å andra sidan är det naturligtvis värt promenaden om det finns en tunna med guld värt 100 miljarder euro vid just den här regnbågens slut.

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