Professor spårlöst borta – fick lönen indragen

Lön på paus

Den ordinarie heltidslönen uppgår till drygt 73 000 kronor i månaden. Med en tjänst på 30 procent innebär det en månadslön på omkring 22 000 kronor före skatt.

När ingen kontakt togs beslutade universitetet att frysa löneutbetalningarna.

Delgivningsman fick rycka ut

Nästa steg blev ovanligt. Lunds universitet anlitade en delgivningsbyrå för att hitta professorn.

Efter midsommar lyckades en delgivningsman spåra upp honom i en stad mer än 80 mil från Lund. Där fick professorn skriva under att han tagit emot beskedet om den indragna lönen.

Det är fortfarande oklart varför han varit borta eller om han tänker återvända till universitetet.

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Universitetet kommenterar inte

Lunds universitet vill inte säga mer om ärendet eftersom det fortfarande utreds.

Det gör historien ovanlig. Professorer brukar jaga kunskap – inte delgivningsmän. I det här fallet blev det tvärtom. Det är inte varje dag ett personalärende utvecklas till något som påminner mer om en efterlysning än en forskningsansökan.

Att en professor är svår att få tag på under sommaren är knappast ovanligt. Men när en gästprofessor vid Lunds universitet försvann i över en månad, slutade svara på mejl och telefon – och inte dök upp på jobbet – tog tålamodet slut. Universitetet stoppade lönen och skickade till slut en delgivningsman för att hitta honom.

Professor försvann utan ett ord

Den internationellt meriterade gästprofessorn anställdes hösten 2024 på 30 procent fram till hösten 2027. Uppdraget handlar främst om forskning och arbetstiden är relativt fri, vilket är vanligt för professorer.

Men under våren blev frånvaron så lång att universitetet bedömde den som olovlig. Enligt universitetets HR-avdelning hade man under lång tid försökt nå professorn via både brev och mejl – utan resultat.

I ett brev informerades professorn om att lönen skulle stoppas om han inte omgående hörde av sig.

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Lön på paus

Den ordinarie heltidslönen uppgår till drygt 73 000 kronor i månaden. Med en tjänst på 30 procent innebär det en månadslön på omkring 22 000 kronor före skatt.

När ingen kontakt togs beslutade universitetet att frysa löneutbetalningarna.

Delgivningsman fick rycka ut

Nästa steg blev ovanligt. Lunds universitet anlitade en delgivningsbyrå för att hitta professorn.

Efter midsommar lyckades en delgivningsman spåra upp honom i en stad mer än 80 mil från Lund. Där fick professorn skriva under att han tagit emot beskedet om den indragna lönen.

Det är fortfarande oklart varför han varit borta eller om han tänker återvända till universitetet.