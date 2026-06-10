Den amerikanska boken ”Die with Zero” har de senaste åren fått uppmärksamhet i ekonomipress. Författaren Bill Perkins enkla utgångspunkt är att man inte har någon nytta av sina pengar när man ligger i begravningskistan. Med andra ord gäller det att göra slut på pengarna medan man lever.
Per H Börjesson: Spendera medans du lever
Grundproblemet med detta resonemang är såklart att ingen vet när man kommer att gå bort. I pensionsbranschen brukar man skämtsamt säga ”berätta för mig när du dör så skall jag ge dig en perfekt pensionsplan”.
Det är inte så bra att ha gjort slut på alla pengar när man är 85 år för att sen leva ytterligare 15 år. Dessutom kan man själv eller någon anhörig drabbas av en sjukdom eller annan olycka som kräver stora uppoffringar både i pengar och tid. Slutsatsen är att man alltid skall ha ett sparkapital som en försäkring för oförutsedda händelser eller ett riktigt långt liv.
Men boken har gett inspiration till ett antal mycket bra råd som många kan ha nytta av:
Ge gåvor till dina barn medan du lever
När vi tidigare hade arvs- och gåvoskatt kunde man skattefritt ge 10 000 kronor till sina barn – något många också passade på att göra. Men efter att dessa skatter avskaffades, och möjligheten att undvika onödig beskattning därmed försvann, är min uppfattning att det inte är lika självklart att ge pengar till sina barn. Därutöver innebär vår nya arvsordning att makar ärver varandra i orubbat bo, vilket har gjort att det kan ta lång tid innan eventuellt arv skiftas ut.
Om den första partnern dör vid 85 år och den andra vid 95 år innebär det att barnen kanske ärver allt kapital först när de är 65 år och själva skall gå i pension. Givetvis hade de haft bättre nytta av pengarna när de var 30 år och skulle köpa bostad och bilda familj. Slutsatsen är att om man har en god ekonomi skall man försöka stötta sina barn så tidigt som möjligt.
Men som Warren Buffett säger gäller det ”att ge dem så mycket kapital att de kan göra vad de vill, men inte så mycket att de inte behöver göra någonting alls”. Kom också ihåg att det viktigaste man kan ge sina barn är tid tillsammans och gemensamma upplevelser.
Man blir lyckligare genom att ge till välgörenhet när man lever
På samma sätt är det bättre att löpande ge pengar till välgörenhet medan man lever. Det ger sannolikt större personlig tillfredsställelse, för när man inte lever längre kan man ju inte se vad gåvorna skapar för nytta.
Det finns ju också hur många behov som helst runt om i världen, så alla bör kunna hitta någon mottagarorganisation som passar de egna preferenserna. Givarplattformen samfora.org kan vara ett ställe att hitta och jämföra ideella organisationer.
Historiskt har många förmögna skapat allmännyttiga stiftelser, som blir odödliga. Det kan dock skapa mycket administration och det finns många exempel när de som sköter stiftelserna har skott sig på förmögenheterna. Ännu sämre är det att inte skriva något testamente om man inte har några efterlevande. Det innebär nämligen att Allmänna arvsfonden får kapitalet, och där finns det gott om exempel på riktigt märkliga projekt som fått pengar. Då är det bättre att själv bestämma vad pengarna ska gå till.
Balansera hälsa, pengar och tid över livet
Din hälsa är alltid det viktigaste och går att påverka via livsval. Dock kan man alltid drabbas av någon sjukdom i livets lotteri. Ju äldre man blir desto större risk är det också att man blir sjuk. Förmågan samt intresset att göra olika saker minskar dessutom vid hög ålder. Så även om man har mycket tid och ett stort kapital när man är gammal kan man ha mindre förmåga att använda sin tid och sina pengar.
När man är ung har man däremot generellt god hälsa och mycket tid, men inte pengar att göra olika aktiviteter. När man är medelålders har man fortfarande god hälsa och har börjat tjäna mer, men om man bildat familj är tiden en begränsning.
Under livet kan det vara bra att tänka på dessa begränsningar. Som ung skall man kanske vänta med att spara, för att i stället leva livet. När man är medelålders skall man kanske prioritera att köpa hushållstjänster, så att man får mer tid till familjen.
Som gammal kanske man skall spendera pengarna när man är ”ungpensionär”, då man kanske tappar lusten att resa och göra olika saker när man är över 80 år.
Slutord
När det kommer till att spendera pengar gäller det att balansera mellan de starkaste krafterna som finns. Ränta-på-ränta-effekten innebär att ju mer man sparar idag desto mer har man i framtiden. Samtidigt kommer man varje dag en dag närmare sin egen död.
Därför gäller det att vara glad att man lever och njuta av livet. Lyckas man med konsten att balansera ovan nämnda saker är man förhoppningsvis en bra bit på vägen att kunna dö lycklig, när nu den dagen kommer.
Per H Börjesson
Vd, Spiltan Invest