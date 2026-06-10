Per H Börjesson: Spendera medans du lever

Man blir lyckligare genom att ge till välgörenhet när man lever

På samma sätt är det bättre att löpande ge pengar till välgörenhet medan man lever. Det ger sannolikt större personlig tillfredsställelse, för när man inte lever längre kan man ju inte se vad gåvorna skapar för nytta.

Det finns ju också hur många behov som helst runt om i världen, så alla bör kunna hitta någon mottagarorganisation som passar de egna preferenserna. Givarplattformen samfora.org kan vara ett ställe att hitta och jämföra ideella organisationer.

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Historiskt har många förmögna skapat allmännyttiga stiftelser, som blir odödliga. Det kan dock skapa mycket administration och det finns många exempel när de som sköter stiftelserna har skott sig på förmögenheterna. Ännu sämre är det att inte skriva något testamente om man inte har några efterlevande. Det innebär nämligen att Allmänna arvsfonden får kapitalet, och där finns det gott om exempel på riktigt märkliga projekt som fått pengar. Då är det bättre att själv bestämma vad pengarna ska gå till.

Balansera hälsa, pengar och tid över livet

Din hälsa är alltid det viktigaste och går att påverka via livsval. Dock kan man alltid drabbas av någon sjukdom i livets lotteri. Ju äldre man blir desto större risk är det också att man blir sjuk. Förmågan samt intresset att göra olika saker minskar dessutom vid hög ålder. Så även om man har mycket tid och ett stort kapital när man är gammal kan man ha mindre förmåga att använda sin tid och sina pengar.

När man är ung har man däremot generellt god hälsa och mycket tid, men inte pengar att göra olika aktiviteter. När man är medelålders har man fortfarande god hälsa och har börjat tjäna mer, men om man bildat familj är tiden en begränsning.

Under livet kan det vara bra att tänka på dessa begränsningar. Som ung skall man kanske vänta med att spara, för att i stället leva livet. När man är medelålders skall man kanske prioritera att köpa hushållstjänster, så att man får mer tid till familjen.

Som gammal kanske man skall spendera pengarna när man är ”ungpensionär”, då man kanske tappar lusten att resa och göra olika saker när man är över 80 år.

Bill Perkins illustrerar i boken Die with Zero fördelningen mellan pengar, tid och hälsa utifrån ålderskategorier.

Slutord

När det kommer till att spendera pengar gäller det att balansera mellan de starkaste krafterna som finns. Ränta-på-ränta-effekten innebär att ju mer man sparar idag desto mer har man i framtiden. Samtidigt kommer man varje dag en dag närmare sin egen död.

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Därför gäller det att vara glad att man lever och njuta av livet. Lyckas man med konsten att balansera ovan nämnda saker är man förhoppningsvis en bra bit på vägen att kunna dö lycklig, när nu den dagen kommer.

Per H Börjesson

Vd, Spiltan Invest