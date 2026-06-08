Betalkortet försvinner – nya regeln hyllas av svenskarna

Huset i Italien kostade 124 000 kronor

Från betalkort och vidare till husdrömmar.

Cassandra Tresl och Alex Ninman drömde om ett liv i Italien. Under 2021 reste de därför runt i Italien och tittade på 15 hus i Abruzzo och Toscana.

Till slut föll valet på ett hus i Abruzzo med två våningar, två sovrum, källare, vind och terrass. Priset landade på 11 500 euro, motsvarande drygt 124 000 kronor.

Huset hade stått tomt i omkring 30 år och krävde omfattande renovering. Väggar, el, fönster, dörrar, badrum och kök behövde tas om hand.

Totalt landade renoveringen på 12 000 till 15 000 euro. Tillsammans med inköpspriset gick hela husdrömmen på omkring 25 000 euro, motsvarande drygt 270 000 kronor.

I dag bor familjen kvar i Italien. De har dessutom köpt ett andra hus i området, som de hyr ut via Airbnb och som ger omkring 100 000 kronor per år i extra inkomster.

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Läs mer här: Så köpte de hus i Italien – för 124 000 kronor. Dagens PS

Huset ligger i Abruzzo (Foto: Unsplash)

Nya ISK-regeln hyllas

Veckan har också handlat om svenskarnas favoritsparande.

Från och med i år är sparande på investeringssparkonto skattefritt upp till 300 000 kronor.

Det är goda nyheter för många av de drygt 4,2 miljoner svenskar som sparar på ISK.

En ny undersökning visar att 67 procent är positiva till reformen. Lika många tycker att den är bra för den egna privatekonomin.

”Det här är en reform som träffar både rätt och brett. Den gör det lättare för hushåll att bygga buffert, bostadssparande och större ekonomisk frihet”, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar.

Bland personer som tjänar under 25 000 kronor i månaden är 54 procent positiva. I gruppen som tjänar 50 000 kronor eller mer är andelen 78 procent.

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Mer om detta: Nya ISK-regeln hyllas av svenskarna: ”Större ekonomisk frihet”. Dagens PS

Här räcker semesterkassan längre

Annat som väckt uppmärksamhet i veckan är årets solsemester.

Alla resor kostar nämligen inte lika mycket när man väl är på plats. Det visar Forex nya Solsemesterindex, där prisnivån på över 20 populära sol- och badresmål jämförs med Stockholm.

Stockholm har index 100. Ett resmål med index 80 är därmed ungefär 20 procent billigare än Stockholm.

Billigast i årets jämförelse är Agadir i Marocko. Resmålet får index 55, vilket innebär att kostnaderna på plats är drygt hälften jämfört med Stockholm.

Även Antalya i Turkiet, Sunny Beach i Bulgarien och Saranda-Ksamil i Albanien hamnar högt på listan över resmål där svenskar får mer för pengarna.

”När man jämför resmålen i indexet blir det tydligt hur stora skillnaderna är i vad semestern faktiskt kostar”, kommenterar Niklas Lydahl, COO på Forex.

Dyrast i jämförelsen är Amalfikusten i Italien, med index 122.

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Läs mer här: Nya siffror: Här får svenskarna mest för pengarna utomlands. Dagens PS

Lidl säljer billigt solcellsbatteri

Vi avslutar veckan med elräkningen.

I Tyskland har Lidl lanserat ett solcellsbatteri för balkonger. Batteriet beskrivs som ett billigt alternativ för hushåll som vill lagra solel och minska beroendet av höga elpriser.

Priset uppges börja på omkring 3 300 kronor. Det kan lagra energi som produceras under dagen och användas senare, exempelvis på morgonen eller kvällen. Batteriet kan även fungera som reservkraft vid strömavbrott.

Batteriet har en kapacitet på 2,24 kWh. Det har en ingångseffekt på 1 000 W och en uteffekt på 800 W.

Det finns även en något dyrare version som styrs via en app och kostar motsvarande cirka 4 400 kronor.

Om efterfrågan blir stor kan produkten komma att släppas på fler marknader framöver.

Läs vidare här: Solcellsbatteri från Lidl sänker dina höga elpriser? Dagens PS

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Läs också: Sverige toppar nettolönerna – så länge du inte har barn. Realtid