Varningen: Kan bli bilköer ytterligare några år

Trea bland danska broar

Den nya bron intar dessutom bronspallen bland danska broar. Störst är, naturligtvis, Öresundsbron och näst störst Stora Bältbron.

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Dronning Margrethe II:s bro är 4 kilometer lång och har kostar 4,7 miljarder danska kronor att bygga.

Det stora projektet är naturligtvis Fehmarn Bält-tunneln, en 18 kilometer lång sänktunnel som i princip har samma sträckning som färjelinjen Rödby-Puttgarden.

När den är klar blir den världens längsta kombinerade väg- och järnvägstunnel och öppnar i två etapper – för bilar 2032 och för tåg 2034.

”Olycklig försening”

Danska Sund & Bælt arbetar med en justerad plan för öppningen av den fasta Fehmarn Bält-förbindelsen.

”Det är olyckligt för den gröna omställningen och för tågresenärer att järnvägen inte kan öppna samtidigt som vägförbindelsen. En etappvis öppning gör det möjligt att ta tunneln i bruk tidigare för vägtrafik, samtidigt som det minskar komplexiteten i projektets slutskede”, säger Mikkel Hemmingsen, vd för Sund & Bælt.

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Här är tunnelelementen när de körs ut för nedsänkning i Fehmarn bält. Om sex år ska vi kunna köra bil genom tunneln – om det inte blir nya förseningar. (Foto: Sund & Bælt)

Kan bli fler förseningar

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I juli 2025 meddelade tyska transportministeriet att det inte skulle vara möjligt att ta de tyska järnvägsanläggningarna i drift under 2029 som planerat.

Detta beror främst på långa och komplexa godkännande- och tillståndsförfaranden för att påbörja byggarbeten i Tyskland.

Samtidigt är byggandet på den danska sidan för närvarande cirka två år efter schemat, på grund av problem med det specialistfartyg som används för att sänka ner tunnelelementen.

Sund & Bælt varnar för att förhållandena ”gör det svårt att återhämta den förlorade tiden och kan leda till ytterligare förseningar i projektet”.



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