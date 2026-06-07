En ny bro gör det något smidigare att köra söderut via Danmark i sommar. Men det stora dansk-tyska projektet Fehmarn Bält kan bli försenat.
Varningen: Kan bli bilköer ytterligare några år
Sommarens resa söderut blir något bekvämare. I vart fall för alla oss svenskar som väljer bil, husvagn, husbil söderut.
Nya Dronning Margrethe II:s bro invigs formellt helgen 6-7 juni, men öppnades för cyklister, bilar och gående i mars i år.
Invigningen denna junihelg sker för övrigt med ett motionslopp över bron – och med att drottning Margrethe kör den allra sista turen över den gamla Storstrømsbron som sedan ska rivas.
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Ersätter föråldrad bro
Den nya bron förbinder Själland och Falster via Masnedø och ersätter den tidigare Storstrømsbron.
2027 öppnar den även för järnvägstrafik och blir då en viktig länk i järnvägsinfrastrukturen mellan Köpenhamn och den kommande Fehmarn Bält-tunneln.
Den gamla bron var ett större problem för järnvägstrafiken än för bilisterna. Bron kunde bland annat inte hantera tunga godståg och det gjorde att den blev en propp i transportnätet.
Nu är den proppen borta och järnvägstrafiken får ett lyft när den släpps på, precis som bilister och cyklister får en bättre bro med en bredare vägbana.
Trea bland danska broar
Den nya bron intar dessutom bronspallen bland danska broar. Störst är, naturligtvis, Öresundsbron och näst störst Stora Bältbron.
Dronning Margrethe II:s bro är 4 kilometer lång och har kostar 4,7 miljarder danska kronor att bygga.
Det stora projektet är naturligtvis Fehmarn Bält-tunneln, en 18 kilometer lång sänktunnel som i princip har samma sträckning som färjelinjen Rödby-Puttgarden.
När den är klar blir den världens längsta kombinerade väg- och järnvägstunnel och öppnar i två etapper – för bilar 2032 och för tåg 2034.
”Olycklig försening”
Danska Sund & Bælt arbetar med en justerad plan för öppningen av den fasta Fehmarn Bält-förbindelsen.
”Det är olyckligt för den gröna omställningen och för tågresenärer att järnvägen inte kan öppna samtidigt som vägförbindelsen. En etappvis öppning gör det möjligt att ta tunneln i bruk tidigare för vägtrafik, samtidigt som det minskar komplexiteten i projektets slutskede”, säger Mikkel Hemmingsen, vd för Sund & Bælt.
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Kan bli fler förseningar
I juli 2025 meddelade tyska transportministeriet att det inte skulle vara möjligt att ta de tyska järnvägsanläggningarna i drift under 2029 som planerat.
Detta beror främst på långa och komplexa godkännande- och tillståndsförfaranden för att påbörja byggarbeten i Tyskland.
Samtidigt är byggandet på den danska sidan för närvarande cirka två år efter schemat, på grund av problem med det specialistfartyg som används för att sänka ner tunnelelementen.
Sund & Bælt varnar för att förhållandena ”gör det svårt att återhämta den förlorade tiden och kan leda till ytterligare förseningar i projektet”.
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