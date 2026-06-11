Drömmer du om att bo som en kung? Just nu finns flera slott och anrika gods till salu i Sverige – från medeltida herresäten i Skåne till det historiska Örbyhus slott i Uppland.
Slott till salu – så mycket kostar det
Alltid drömt om att bo i ett äkta slott? Det finns flera stycken till salu i Sverige just nu, så om du har tillräckligt med pengar kan det vara läge att slå till.
För 400 miljoner kronor kan Örbyhus slott i Tierps kommun i Uppland bli ditt, rapporterar bland andra Göteborgs-Posten och Dagens industri.
Det är ett slott med anor från senmedeltiden. Gustav Vasa lät 1538 köpa godset av sina kusiner och senare på 1500-talet agerade det fängelse åt Gustav Vasas son, Erik XIV, som satt där sina sista år i livet. På 1600-talet byggdes den medeltida borgen om till ett barockslott, som senare också fått en stor park och ett orangeri.
Slottet samägs just nu av sex ättlingar till Carl Gustav von Rosen, som tog över slottet i början av 1900-talet.
3000 hektar mark
I köpet ingår också flera andra byggnader, åkermark och skog, fastigheten är över 3000 hektar, vilket är ovanligt mycket.
”Det säljs nästan aldrig sådana här typer av egendomar. Vi har väl sålt några stycken till det här priset. Det finns ju stora herrgårdar och stora slott och liknande som som säljs, men det är just det här med kombinationen av mycket mark till som är ovanligt”, säger Viktor Danielsson, mäklare på Karl Danielsson egendomar till G-P.
Att tänka på innan du slår till är också att slottet är byggnadsminnesskyddat, vilket innebär att byggnadens karaktär måste bevaras enligt lag och eventuella renoveringar måste samordnas med Länsstyrelsen.
Mäklaren har en bra gissning om karaktären på den som köper.
”Det är nästan alltid en privat köpare som står i bakgrunden, någon som kanske har ett framgångsrikt företag, som sålt ett företag eller gjort en yrkesmässig resa och som har möjlighet att förvärva en sådan här egendom”, säger Viktor Danielsson.
Fler slott att köpa
Göteborgs-Posten listar också fler slott och gods att köpa.
Tre av dem ligger i Skåne:
Duveke säteri, 185 miljoner miljoner. Ett historiskt gods med medeltida anor. Egendomen omfattar jord- och skogsmark, flera bostäder samt attraktiva jaktmarker.
Engeltofta säteri, 90 miljoner. En herrgård med vallgrav och allé vars historia sträcker sig tillbaka till 1600-talet. Godset har även kungliga kopplingar genom tidigare ägaren kung Carl XIV Johan.
Kulla Gunnarstorps slott, 62,5 miljoner. Ett slott norr om Helsingborg, uppfört på 1860-talet i italiensk klassicism och renässansstil. Godset har anor från 1300-talet och en vidsträckt utsikt över Öresund.
Det sista på G-P:s lista är Rinkesta säteri, 130 miljoner, i Eskilstuna kommun – ett anrikt gods med rötter i 1300-talet och en slottsliknande huvudbyggnad från 1600-talet. Fastigheten omfattar över 1 000 hektar mark samt flera bostads- och ekonomibyggnader.
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