I ett nytt avtal förbinder sig Google att betala SpaceX motsvarande nästan 9 miljarder kronor i månaden för datorkraft.
Google ska betala SpaceX 9 miljarder – i månaden
Som ytterligare marknadsföring inför den historiska börsintroduktionen, landar SpaceX ytterligare ett stort avtal kring datorkraft.
Den här gången är det ett avtal med Google, som SpaceX nu presenterar i en regulatorisk anmälan.
Enligt anmälan ska Google betala Space X 920 miljoner dollar, motsvarande 8,63 miljarder kronor, per månad från oktober 2026 till och med juni 2029.
För det får Google tillgång till ”cirka 110 000 Nvidia GPU:er, processorer, minne och andra relaterade komponenter.”
Affären liknar i längd och omfattning den som SpaceX tillkännagav med Anthropic i slutet av maj, påpekar Techcrunch.
En del i det avtalet var att Anthrophic betalar Space 1,25 miljarder dollar per månad, motsvarande 11,7 miljarder kronor, fram till och med 2029.
Det gör man för att få hyra all tillgänglig datorkraft från sitt Colossus 1-datacenter nära Memphis, Tennessee, som xA, nu en del av SpaceX, ursprungligen byggde för sina egna AI-insatser.
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Hälften av Anthropics volym
Enligt Techcrunch ser Googles avtal ut att finansiera ungefär hälften av den mängd datorkraft Anthropic får tillgång till.
SpaceX uppger inte vilket datacenter Google ska använda, men Elon Musk har tidigare föreslagit att hans företag ska reservera Colossus 2 för xAI.
Google är enligt vissa uppskattningar redan världens största enskilda ägare av AI-datorkraft.
Men i ett uttalande om SpaceX-avtalet säger Google att affären är ett resultat av ”oväntad stor efterfrågan” på dess nyligen lanserade AI-produkter.
”Långvariga partners”
”Google Cloud och SpaceX är långvariga partners”, säger Google i ett uttalande. ”Detta är ett kortsiktigt och aktuellt avtal för att säkerställa att vi har överbryggningskapacitet för att möta den ökande kundefterfrågan på vår agentplattform, Gemini Enterprise, som varit ännu högre än vi förväntade oss.”
Moderbolaget Alphabet är inne i en intensiv utgifts- och investeringsrunda. Alphabet har redan åtagit sig att investera mer än 180 miljarder dollar i kapitalutgifter i år och har sagt att de väntar sig att det kommer att ”öka avsevärt” under 2027.
För att underlätta detta tillkännagav Alphabet nyligen en aktieförsäljning på 80 miljarder dollar.
Största i historien
SpaceX tillkännagav affären med Google en vecka innan företagets aktie väntas börja handlas på Nasdaq-börsen.
Dokument som lämnats in till Securities and Exchange Commission visar att företaget siktar på att samla in cirka 75 miljarder dollar till en värdering på cirka 1,75 biljoner dollar – vilket gör det till den största i historien.
Google säger sig vara en långvarig investerare i SpaceX. Dess andel i Musks företag förväntas vara värd mer än 100 miljarder dollar efter börsintroduktionen.
Företagen rapporteras också vara i samtal för att försöka bygga orbitala datacenter, en viktig del av SpaceX:s framtidsplaner efter börsintroduktionen.
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