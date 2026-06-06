Google ska betala SpaceX 9 miljarder – i månaden

Enligt anmälan ska Google betala Space X 920 miljoner dollar, motsvarande 8,63 miljarder kronor, per månad från oktober 2026 till och med juni 2029.

För det får Google tillgång till ”cirka 110 000 Nvidia GPU:er, processorer, minne och andra relaterade komponenter.”

Affären liknar i längd och omfattning den som SpaceX tillkännagav med Anthropic i slutet av maj, påpekar Techcrunch.

En del i det avtalet var att Anthrophic betalar Space 1,25 miljarder dollar per månad, motsvarande 11,7 miljarder kronor, fram till och med 2029.

Det gör man för att få hyra all tillgänglig datorkraft från sitt Colossus 1-datacenter nära Memphis, Tennessee, som xA, nu en del av SpaceX, ursprungligen byggde för sina egna AI-insatser.

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Hälften av Anthropics volym

Enligt Techcrunch ser Googles avtal ut att finansiera ungefär hälften av den mängd datorkraft Anthropic får tillgång till.

SpaceX uppger inte vilket datacenter Google ska använda, men Elon Musk har tidigare föreslagit att hans företag ska reservera Colossus 2 för xAI.

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Google är enligt vissa uppskattningar redan världens största enskilda ägare av AI-datorkraft.

Men i ett uttalande om SpaceX-avtalet säger Google att affären är ett resultat av ”oväntad stor efterfrågan” på dess nyligen lanserade AI-produkter.