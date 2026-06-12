Norge ska spränga en 1,7 kilometer lång tunnel genom ett berg för att skapa en vattenväg åt fartyg. Stad skeppstunnel blir 50 meter hög och 36 meter bred, och är det första projektet av sitt slag i världen.
Världens första skeppstunnel kommer kräva 750 000 lastbilslaster
Projektet inkluderades i Norges nationella transportplan redan 2017. Men stigande kostnader för stål, betong och bränsle hotade hela bygget. Kostnadsramen steg från 5,4 miljarder norska kronor 2021 till 8,6 miljarder, motsvarande cirka 9 miljarder svenska kronor.
Våren 2026 föreslog den norska regeringen att skrota projektet helt. Men efter förhandlingar med stödpartierna SV, Rødt och MDG vände det.
Den 7 juni enades budgetpartierna om att tunneln ska byggas, med en kostnadsram på 8,6 miljarder norska kronor och en startanslag på 150 miljoner. Senterpartiet, som sitter i regeringskoalitionen med Arbeiderpartiet, var den starkaste pådrivaren.
En av Norges farligaste sjövägar
Tunneln byggs genom Stadlandet-halvön i Vestland och förbinder Moldefjorden med Vanylvsfjorden. Sträckan runt udden Stad räknas som en av landets mest riskfyllda sjövägar.
Området saknar skyddande öar och drabbas av stormar ungefär 100 dagar per år.
Mindre fraktfartyg, fiskefartyg och passagerarfartyg tvingas ofta skjuta upp sina avgångar eller vänta på bättre förhållanden. Tunneln ska ge en väderoberoende förbindelse rakt genom berget.
750 000 lastbilslass
Projektet saknar motstycke i tunnelbyggandets historia. Tvärsnittet på cirka 1 660 kvadratmeter överstiger de flesta vägtunnlar med bred marginal.
Ingenjörerna använder inte tunnelborrmaskin. Det enorma tvärsnittet gör att klassisk sprängning och borrning från båda sidor av halvön är enda alternativet.
Tre miljoner kubikmeter berg ska avlägsnas. När stenen sprängs lös ökar volymen till 5,4 miljoner kubikmeter, vilket motsvarar 750 000 lastbilslass.
|Mått
|Värde
|Tunnellängd
|1,7 km
|Total längd med tillfarter
|2,2 km
|Bredd
|36 m
|Höjd (botten till tak)
|50 m
|Fri höjd över vattenytan
|33 m
|Vattendjup
|12 m
|Kostnad
|8,6 miljarder NOK
Byggstart planerad till 2027
Tre konsortier har lämnat anbud: Skanska med partners, AF Gruppen och franska Eiffage. Norska Kustverket förbereder att tilldela huvudkontraktet.
Om allt går enligt plan skrivs kontraktet under i augusti 2026 och bygget startar i början av 2027. Byggtiden beräknas till fem år enligt den tyska tidningen Ingenieur.de
Tunneln dimensioneras för passagerarfartyg, kustfraktare och fiskefartyg upp till Hurtigruten-storlek. De största containerfartygen och kryssningsjättarna får inte plats.
150 år gammal idé
Idén om en genomfart genom Stadlandet dök upp redan 1874, i ett förslag publicerat i tidningen Nordre Bergenhus Amtstidende. Under mer än ett sekel strandade den på tekniska begränsningar och kostnader. Först modern mätteknik och sprängmetoder gör projektet genomförbart.
Stad skeppstunnel blir ett av få infrastrukturprojekt i världen vars historia sträcker sig mer än 150 år tillbaka. Och nu, efter årtionden av utredningar och politiska turer, närmar sig äntligen spadtaget.
Norge satsar stort på infrastruktur. Landet bygger också världens längsta och djupaste biltunnel under Boknafjorden och är en del av Europas tunnelboom med tre megaprojekt värda hundratals miljarder.