Världens första skeppstunnel kommer kräva 750 000 lastbilslaster

Våren 2026 föreslog den norska regeringen att skrota projektet helt. Men efter förhandlingar med stödpartierna SV, Rødt och MDG vände det.

Den 7 juni enades budgetpartierna om att tunneln ska byggas, med en kostnadsram på 8,6 miljarder norska kronor och en startanslag på 150 miljoner. Senterpartiet, som sitter i regeringskoalitionen med Arbeiderpartiet, var den starkaste pådrivaren.

En av Norges farligaste sjövägar

Tunneln byggs genom Stadlandet-halvön i Vestland och förbinder Moldefjorden med Vanylvsfjorden. Sträckan runt udden Stad räknas som en av landets mest riskfyllda sjövägar.

Området saknar skyddande öar och drabbas av stormar ungefär 100 dagar per år.

Mindre fraktfartyg, fiskefartyg och passagerarfartyg tvingas ofta skjuta upp sina avgångar eller vänta på bättre förhållanden. Tunneln ska ge en väderoberoende förbindelse rakt genom berget.