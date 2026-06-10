Nya besked: Spanien vill bygga flygplan med Saab

Går vidare med Tyskland och Sverige

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Samtidigt behöver även Spanien stridsflygplan i framtiden och det får nu regeringen att undersöka möjligheten att gå vidare i samarbete med Tyskland och Sverige, det vill säga med tyska Airbus och Saab.

Försvarsminister Margarita Robles har redan klassat flygplansdelen i FCAS som ett ”misslyckande” och försäkrat spanjorerna att regeringen undersöker alternativ.

”Det viktigaste blir att slå sig samman med Tyskland och det svenska företaget Saab, som redan har lämnat dörren öppen för samarbete mellan de två länderna”, skriver nu El Economista.

Behövs besked inom 1,5 år

Den allmänna bedömningen är att Spanien måste ansluta sig till ett samarbete kring den nya generationens stridsflygplan med ”seriösa och engagerade partners” inom 1-1,5 år.

Annars skulle redan gjorda investeringar och kapacitet i det nationella luftvärnet ”under de kommande 20 åren” äventyras.

Bland spanska företag var det, sedan 2024, väntat att FCAS inte skulle kunna genomföras som planerat.

Nu väntas ett officiellt uttalande från tyske förbundskanslern Friedrich Merz om att projektet slutgiltigt avbryts.

Flera källor hos El Economista säger nu att efter ett sådant besked kommer Spanien att fokusera på att skapa ett samarbete med Tyskland och Sverige.

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Den första FCAS-modellen avtäcks framför president Emmanuel Macron. Nu skrotas projektete och det ger Saab möjligheter i Spanien. (Foto: Benoit Tessier/AP-TT)

Finns alternativ – men sämre

Det finns andra alternativ för Spanien, men de behövs som mindre troliga. Ett är att uppgradera sina nuvarande Eurofighters till en ny nivå.

Ett annat är att söka partnerskap med TAI, Turkish Aerospace Industries, som utveckla nästa generation Kaan-stridsflygplan.

Ytterligare en möjlighet är att gå med Japan, Italien och Storbritannien i GCAP, Global Combat Air Programme.

Men även där upplever man betydande spänningarna mellan de inblandade företagen – och just det har ju faktiskt spanjorerna fått nog av.

Ett bra läge att sätta pengarna på ett tysk-svensk-spanskt samarbete alltså, men fortfarande en väldigt lång väg dit.

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