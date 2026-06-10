Spanien vill nu undersöka möjligheten att utveckla ett nytt stridsflygplan i samarbete med tyska Airbus och svenska Saab.
Nya besked: Spanien vill bygga flygplan med Saab
I ruinerna av det framför allt fransk-tyska samarbete kring ett nytt europeiskt stridsflygplan, FCAS-projektet, kommer nu nya uppgifter från Spanien.
När samarbetet mellan franska Dassault och tyska Airbus brakade samman, såg Tyskland tre möjligheter att gå vidare.
Det handlade om att utveckla ett nytt stridsflygplan i egen regi eller att gå in i ett av två potentiella samarbeten – det med svenska Saab (börskurs Saab) eller GCAP-programmet där Storbritannien, Japan och Italien samarbetar.
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Skapar ny situation
För Spanien, som varit en del i det fransk-tyska projektet men inte i centrum när det gäller flygplanet, har det ställt landet i en ny valsituation.
Spanska regeringen har redan avsatt nästan 2 miljarder euro för FCAS-projektet. Nu aktiverar man en plan på 500 miljoner euro för att skydda spanska företag om hela projektet förlamas.
Av de nio delar som FCAS är uppdelat i leds två av spanska företag. Ett handlar om sensorer och leds av Indra.
Det andra är inriktat på tekniker göra stridsflygplan och drönare oupptäckbara i radar och koordineras av Airbus Spanien.
Går vidare med Tyskland och Sverige
Samtidigt behöver även Spanien stridsflygplan i framtiden och det får nu regeringen att undersöka möjligheten att gå vidare i samarbete med Tyskland och Sverige, det vill säga med tyska Airbus och Saab.
Försvarsminister Margarita Robles har redan klassat flygplansdelen i FCAS som ett ”misslyckande” och försäkrat spanjorerna att regeringen undersöker alternativ.
”Det viktigaste blir att slå sig samman med Tyskland och det svenska företaget Saab, som redan har lämnat dörren öppen för samarbete mellan de två länderna”, skriver nu El Economista.
Behövs besked inom 1,5 år
Den allmänna bedömningen är att Spanien måste ansluta sig till ett samarbete kring den nya generationens stridsflygplan med ”seriösa och engagerade partners” inom 1-1,5 år.
Annars skulle redan gjorda investeringar och kapacitet i det nationella luftvärnet ”under de kommande 20 åren” äventyras.
Bland spanska företag var det, sedan 2024, väntat att FCAS inte skulle kunna genomföras som planerat.
Nu väntas ett officiellt uttalande från tyske förbundskanslern Friedrich Merz om att projektet slutgiltigt avbryts.
Flera källor hos El Economista säger nu att efter ett sådant besked kommer Spanien att fokusera på att skapa ett samarbete med Tyskland och Sverige.
Finns alternativ – men sämre
Det finns andra alternativ för Spanien, men de behövs som mindre troliga. Ett är att uppgradera sina nuvarande Eurofighters till en ny nivå.
Ett annat är att söka partnerskap med TAI, Turkish Aerospace Industries, som utveckla nästa generation Kaan-stridsflygplan.
Ytterligare en möjlighet är att gå med Japan, Italien och Storbritannien i GCAP, Global Combat Air Programme.
Men även där upplever man betydande spänningarna mellan de inblandade företagen – och just det har ju faktiskt spanjorerna fått nog av.
Ett bra läge att sätta pengarna på ett tysk-svensk-spanskt samarbete alltså, men fortfarande en väldigt lång väg dit.