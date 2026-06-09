Europa: Här får pensionärerna 370 000 kronor mer i plånboken 

I Sverige har systemet fått kritik inte minst eftersom 70 procent av Sveriges pensionärer inte klarar sig på allmän pension.

Jämfört med många andra länder ligger vi dock relativt bra till.

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Island i topp

Enligt den senast tillgängliga statistiken från Eurostat ligger den genomsnittliga årliga ålderspensionen i EU på 17 321 euro. Det motsvarar 1 443 euro i månaden – 15 721 kronor – före skatt.

Siffrorna, som är sammanfattade av Euronews, gäller genomsnittlig bruttoålderspension, alltså pensionsutbetalningar till personer som får ålderspension.

I toppen av listan finns Island. Där ligger den genomsnittliga pensionen på 38 031 euro per år, drygt 414 343 kronor. Bland EU-länderna toppar Luxemburg med 34 413 euro.

Därefter följer länder som Danmark, Norge och Schweiz, där pensionerna också ligger långt över EU-snittet.

Sverige (22 674 euro) hamnar på plats 11 – under alla nordiska länder men åtminstone över EU-genomsnittet.

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