Det är dyrt att bli gammal. Men i Europa beror det också på var man blir gammal. Det skiljer ju trots allt över 34 000 euro per år mellan länderna där äldre får mest – och minst – i pension.
Europa: Här får pensionärerna 370 000 kronor mer i plånboken
Pensionsklyftorna i Europa debatteras ofta. Senast i mars konstaterade en kartläggning från Moorepay att pensionerna i 20 av 39 undersökta europeiska länder inte ens räcker till de grundläggande levnadskostnaderna.
I Sverige har systemet fått kritik inte minst eftersom 70 procent av Sveriges pensionärer inte klarar sig på allmän pension.
Jämfört med många andra länder ligger vi dock relativt bra till.
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Island i topp
Enligt den senast tillgängliga statistiken från Eurostat ligger den genomsnittliga årliga ålderspensionen i EU på 17 321 euro. Det motsvarar 1 443 euro i månaden – 15 721 kronor – före skatt.
Siffrorna, som är sammanfattade av Euronews, gäller genomsnittlig bruttoålderspension, alltså pensionsutbetalningar till personer som får ålderspension.
I toppen av listan finns Island. Där ligger den genomsnittliga pensionen på 38 031 euro per år, drygt 414 343 kronor. Bland EU-länderna toppar Luxemburg med 34 413 euro.
Därefter följer länder som Danmark, Norge och Schweiz, där pensionerna också ligger långt över EU-snittet.
Sverige (22 674 euro) hamnar på plats 11 – under alla nordiska länder men åtminstone över EU-genomsnittet.
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De får lägst
Lägst pensioner i jämförelsen har Turkiet, där den genomsnittliga ålderspensionen uppgår till 3 377 euro per år, 36 807 kronor. Bland EU-länderna ligger Bulgarien lägst med 4 479 euro.
Det innebär att det skiljer över 370 000 kronor per år mellan landet med lägst pension och landet med högst pension.
Alla siffror säger inte allt
Det är, förvisso, svårt att jämföra pensioner rakt av. Länder har olika pensionssystem, olika levnadskostnader och olika stöd runt äldre.
”Vissa EU-länder är helt enkelt fattigare än andra och kräver att familjer subventionerar äldre släktingars pensionsinkomster och hjälper till”, säger Noel Whiteside, gästprofessor vid University of Oxford.
När pensionerna räknas om efter köpkraft förändras också bilden. Då minskar skillnaderna. Spanien klättrar till exempel från plats 13 till plats 4, medan Schweiz faller från femte till femtonde plats. Turkiet klättrar i sin tur från plats 35 till plats 26. Längst ner hamnar istället Bosnien och Hercegovina.
David Sinclair, vd för International Longevity Centre UK, säger till Euronews att pensionärers levnadsstandard beror på mer än själva pensionsutbetalningen.
”Bostadskostnader, tillgång till sjukvård och möjligheter för äldre arbetstagare spelar alla en roll”, säger han.
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