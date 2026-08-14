20 butiker stänger, sparavdraget slopat och hatthyllan får en prislapp

Plantagen drar sig ur

Plantagen butik i Kungens Kurva. (Foto: Jessica Gow / TT)

Bara dagar tidigare kom beskedet att Plantagen stänger elva svenska butiker, bland annat i Eskilstuna, Kalmar och Motala.

Ytterligare tretton försvinner i Norge och Finland har kedjan lämnat helt. Höga hyror och dåliga lägen pekas ut som orsak.

Ägaren Ratos ska avyttra kedjan senast 2028. Grönskan må vara evig, men hyresavtalen är det inte.

Hatthyllan får en prislapp

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Flygbranschen har i åratal visat en imponerande förmåga att hitta nya saker att ta betalt för. Nu är turen kommen till luften ovanför ditt huvud.

Snart kan den här väskan kosta extra – om den hamnar i hatthyllan. (Foto: Fredrik Sandberg/TT)

Australiska lågprisbolaget Jetstar blir först i världen med att ta betalt för handbagage i hatthyllan, 25 australiska dollar, cirka 170 kronor, per enkelresa. Avgiften införs i februari 2027. En mindre väska under sätet förblir gratis, än så länge.

EU utmanar kortjättarna

Visa och Mastercard hanterar i dag 61 procent av kortbetalningarna i euroområdet, en marknadsposition de flesta företag bara kan drömma om. Det vill EU ändra på.

Verktyget är en digital euro, med möjlig pilot 2027 och bred användning från 2029, samt ett samarbete mellan betalnätverken Wero, Bizum, Bancomat och Vipps MobilePay som tillsammans kan nå 380 miljoner människor i 15 länder.

EU vill minska beroendet av Visa och Mastercard (Foto: Adam Ihse/TT)

Europeisk samordning har sällan varit snabbare än amerikansk marknadsdominans. Nu ska motsatsen bevisas.

Så mycket bör du ha sparat

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Kapitalförvaltaren Fidelity International har satt siffror på sparandet, och den som vill må dåligt en stund kan gärna räkna efter.

En årslön sparad vid 30, upp till sex årslöner vid 60. Med en lön på 500 000 kronor om året handlar det om tre miljoner vid 60.

Försök att inte fastna i ångesten kring jämförelsen med andra. Det relevanta är vad du själv kan göra för din egen ekonomi”, säger sparekonomen Felicia Schön (Foto: Pexels och Avanza)

Avanzas sparekonom Felicia Schön ifrågasätter dock den universella modellen och menar att sparande måste bedömas utifrån helheten i den egna ekonomin. En tröst så god som någon.

Föräldrar betalar för vuxna barn

De som ändå lyckats spara har ofta någon som gärna hjälper till att göra av med pengarna. Föräldrar som stöttar sina vuxna barn ekonomiskt ger i snitt motsvarande 14 000 kronor i månaden per barn, visar en amerikansk undersökning från Savings.com.

Pengarna går till mat, boende och mobilräkningar. Forbes varnar för baksidan, föräldrar nära pension ger mer till barnen än de sparar till sig själva.

Spararna förlorade avdraget

Sparare med belånad kapitalförsäkring har förlorat rätten till ränteavdrag, som halverades 2025 och försvann helt vid årsskiftet.

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Sparare med portföljbelåning i en kapitalförsäkring får inte längre göra avdrag för räntan (Foto: Pexels)

Portföljbelåning mot ISK behåller avdraget. Två sparformer, samma belåning, olika skattebesked.

Riksdagen röstade ned en motion om att utreda om avdraget ska återinföras, så den som undrar över logiken får tills vidare undra i fred.

Arvet gick till brandkåren

Veckans mest osannolika bankhistoria handlar om inaktiva konton. En bank förde över en avliden persons pengar till brandkåren enligt landets regler för inaktiva konton.

Arvingarna möttes av tomma konton, trots dokumenterad arvsrätt. Nu har en domstol beordrat banken att betala tillbaka motsvarande 1,1 miljoner kronor och kallar hanteringen olaglig.

Efter att kontot stått orört skänkte den chilenska banken pengarna till brandkåren. I Sverige går dem istället till Allmänna Arvsfonden. (Foto: Pixabay / Pexels)

Den som ärver i Sverige kan andas ut, här gäller tioårig preskription.

Böter för varje telefonsamtal

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Frankrike har infört en lag som förbjuder telefonförsäljning utan föregående samtycke.

Böterna kan nå motsvarande 820 000 kronor per samtal, och för företag över 4 miljoner.

Det är sannolikt den enda nyheten i veckan som får miljontals människor att spontant heja på fransk byråkrati.

Upp till 50 000 callcenterjobb hotas, och i Sverige har regeringen gett Konsumentverket i uppdrag att se över skärpta regler.

Hård skatt på tomma bostäder

Frankrike skärper också greppet om bostadsmarknaden. Från 2027 slås två skatter ihop och kommuner får höja skatten på tomma bostäder till 30 respektive 60 procent, och Paris har redan maxat satserna.

Äger du en semesterbostad i Frankrike? Då kan det stå dig dyrt när nya skatteregler införs. (Foto: Alimurat Üral / Pexels)

För en lägenhet på 30 kvadratmeter stiger skatten från cirka 790 euro i dag till 1 400 euro 2027 och 2 800 euro 2028. Staden räknar med att 20 000 tomma bostäder når marknaden.

Att äga en tom Parisvåning går från statussymbol till löpande utgift.

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Familjen som sa nej till Microsoft

Familjen Garza i spanska Zaragoza tackade nej när Microsoft ville köpa deras mark för 25 euro kvadratmetern. Två år senare exproprierades marken, för cirka 2 euro kvadratmetern.

Bakom affären ligger Microsofts datacentersatsning på 2,9 miljarder euro i regionen, driven av AI-boomen. En påminnelse om att det första budet ibland är det bästa, särskilt när motparten har både miljarder och myndigheter på sin sida.

200 000 radioaktiva tunnor på havsbotten

En fransk forskningsexpedition har hittat 200 000 tunnor radioaktivt avfall på Atlantens botten, flera av dem kraftigt korroderade och läckande. Avfallet dumpades av europeiska länder mellan 1949 och 1982, då havsbotten betraktades som ett slags förvar utan slutdatum.

Forskare studerar tunnorna med radioaktivt avfall i Atlanten. (Foto: Campagne NODSSUM, CNRS, Flotte océanographique française)

Forskarna registrerade radioaktiva ämnen som kobolt-60 i sedimenten. Notan för gamla genvägar kommer alltid, den tar bara ibland 70 år på sig.

Saab halverar Gripen-tiden

Medan mycket i veckan handlade om nedskärningar går Saab åt motsatt håll. Bolaget kortar slutmonteringen av Gripen från 24 till 12 dagar och ökar produktionen från 15 till uppemot 30 plan per år.

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Största drivkraften är Ukrainas potentiella order på 150 Gripen, där en första leverans av 16 plan värderas till 24,6 miljarder kronor.

Forskaren om Generation Bianca

Antropologen Katarina Graffman menar att Bianca Ingrosso är en mer träffsäker symbol för dagens unga än Greta Thunberg.

Generationen kommunicerar rätt värderingar men handlar på Shein och Temu, och lever med det egna livet som varumärke. Avståndet mellan vad vi säger och vad vi lägger i varukorgen är sällan så kort som vi vill tro, oavsett generation.