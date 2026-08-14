Sälja bostaden på drygt två veckor? I Sveriges snabbaste kommun tar affären bara 16 dagar, jämfört med 44 dagar i landet som helhet.
Här får du din bostad såld snabbast i Sverige
Från publicerad annons till avslutad affär på drygt två veckor. Så snabbt går det i Stockholm, som har Sveriges kortaste försäljningstid för bostäder.
Medianen ligger på 16 dagar, enligt ny statistik från Hemnet. Det kan jämföras med 44 dagar för landet som helhet. En bostad säljs därmed nästan tre gånger snabbare i huvudstaden än i Sverige i stort.
Näst snabbast går affärerna i skånska Svedala, där medianen är 17 dagar. Därefter följer Solna med 19 dagar.
Läs även: Riksdagen sade nej – svenska sparare förlorar hela avdraget. Dagens PS
Budgivarna trycker upp priset
Men det är inte bara Stockholmsköparna som behöver vara snabba. I Kiruna tar en försäljning 20 dagar, fjärde snabbast i landet. Dessutom har kommunen landets högsta genomsnittliga budpremie.
Där hamnar slutpriset, i genomsnitt, 14,3 procent över utgångspriset. Även Karlsborg sticker ut med en budpremie på 13 procent och en medianförsäljningstid på 21 dagar.
”Stockholm är en av få större kommuner där priserna på lägenhetsmarknaden återhämtat sig sedan prisfallet 2022. Samtidigt ser vi att den starka arbetsmarknaden i Norrbotten bidrar till ett högt tryck på bostadsmarknaden i bland annat Kiruna och Luleå”, kommenterar Erik Holmberg, marknadsanalytiker på Hemnet.
Missa inte: Hej då Mastercard och Visa – så ska vi betala i stället. Dagens PS
Här säljs bostäderna snabbast
|Kommun
|Median säljtid
|Genomsnittlig budpremie
|Stockholm
|16 dagar
|6,9 procent
|Svedala
|17 dagar
|2,2 procent
|Solna
|19 dagar
|5,7 procent
|Kiruna
|20 dagar
|14,3 procent
|Hjo
|20 dagar
|7,5 procent
|Luleå
|20 dagar
|6,5 procent
|Karlsborg
|21 dagar
|13,0 procent
|Orust
|22 dagar
|6,0 procent
|Uppsala
|24 dagar
|2,6 procent
Fler bostäder bytte ägare
På bostadsmarknaden som helhet har antalet försäljningar ökat. Under maj, juni och juli såldes 46 500 bostäder, enligt Svensk Mäklarstatistik. Det är 12 procent fler än under motsvarande period förra året.
Av dessa var 28 500 bostadsrätter, en ökning med 13 procent. Antalet sålda villor steg med 10 procent till 18 000.
Prisbilden var däremot delad under juli. Bostadsrättspriserna sjönk med 1,5 procent i riket medan villapriserna steg med 0,9 procent. I Storstockholm backade bostadsrätterna med 2,5 procent under månaden.
Sommarnedgången behöver dock sättas i ett större perspektiv. På ett år har bostadsrätterna blivit 4,6 procent dyrare i Sverige och villorna har stigit med 3,4 procent. I centrala Stockholm har bostadsrättspriserna ökat med 8,5 procent på ett år.
Läs också: Missen i nya regeln: KF-sparare blir av med värdefullt avdrag. Realtid