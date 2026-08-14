Här får du din bostad såld snabbast i Sverige

Medianen ligger på 16 dagar, enligt ny statistik från Hemnet. Det kan jämföras med 44 dagar för landet som helhet. En bostad säljs därmed nästan tre gånger snabbare i huvudstaden än i Sverige i stort.

Näst snabbast går affärerna i skånska Svedala, där medianen är 17 dagar. Därefter följer Solna med 19 dagar.

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Budgivarna trycker upp priset

Men det är inte bara Stockholmsköparna som behöver vara snabba. I Kiruna tar en försäljning 20 dagar, fjärde snabbast i landet. Dessutom har kommunen landets högsta genomsnittliga budpremie.

Där hamnar slutpriset, i genomsnitt, 14,3 procent över utgångspriset. Även Karlsborg sticker ut med en budpremie på 13 procent och en medianförsäljningstid på 21 dagar.

”Stockholm är en av få större kommuner där priserna på lägenhetsmarknaden återhämtat sig sedan prisfallet 2022. Samtidigt ser vi att den starka arbetsmarknaden i Norrbotten bidrar till ett högt tryck på bostadsmarknaden i bland annat Kiruna och Luleå”, kommenterar Erik Holmberg, marknadsanalytiker på Hemnet.

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