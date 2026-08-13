Ny straffavgift på landets pensionärer

Det får man göra vare sig man medvetet fuskat eller råkat fylla i en blankett fel. Från 1 juli i år kostar ett sådant misstag tusenlappar och aldrig mindre än 2 368 kronor.

Fyllt i blanketten fel? Kostar tusenlappar från 1 juli. Dagens PS

”Vill motverka fel”

”Anledningen till den nya avgiften är att regeringen vill motverka felaktiga utbetalningar, oavsett om det handlar om slarv eller bidragsbrott”, skriver Försäkringskassan.

Sanktionsavgiften är 25 procent av det belopp som betalats ut fel och som man ska betala tillbaka.

Tänker man då att ”en hundring för att ha fått 400 för mycket är ju inte så farligt”, tänker du fel.

Avgiften blir, se ovan, alltid minst 4 procent av prisbasbeloppet, vilket gör att du alltid tvingas betala minst 2 368 kronor i straffavgift, hur lite du än fått utbetalt felaktigt.

Försäkringskassan: 6 av 10 krav felaktiga. Dagens PS