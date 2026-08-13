En felaktig uppgift på en krånglig blankett räcker för att få en straffavgift på minst 2 368 kronor. Nu protesterar PRO mot regeringen.
Ny straffavgift på landets pensionärer
Dagens PS har tidigare skrivit om hur regeringen och riksdagens majoritet beslutat att den som får för mycket i ersättning från Försäkringskassan får betala en sanktionsavgift.
Det får man göra vare sig man medvetet fuskat eller råkat fylla i en blankett fel. Från 1 juli i år kostar ett sådant misstag tusenlappar och aldrig mindre än 2 368 kronor.
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”Vill motverka fel”
”Anledningen till den nya avgiften är att regeringen vill motverka felaktiga utbetalningar, oavsett om det handlar om slarv eller bidragsbrott”, skriver Försäkringskassan.
Sanktionsavgiften är 25 procent av det belopp som betalats ut fel och som man ska betala tillbaka.
Tänker man då att ”en hundring för att ha fått 400 för mycket är ju inte så farligt”, tänker du fel.
Avgiften blir, se ovan, alltid minst 4 procent av prisbasbeloppet, vilket gör att du alltid tvingas betala minst 2 368 kronor i straffavgift, hur lite du än fått utbetalt felaktigt.
Pensionsmyndigheten ansluter
Nu ansluter sig Pensionsmyndigheten till straffsystemet. Pensionsmyndigheten anses betala ut 1,6 miljarder kronor för mycket per år på grund av felaktiga uppgifter från landets pensionärer, när det gäller bostadstillägg och garantipension.
Även här kommer en felaktig uppgift – oberoende av orsak – i fortsättningen att bestraffas med 2 368 kronor eller mer.
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”Så krångligt regelverk”
Det här reagerar PRO, Pensionärernas riksorganisation, emot.
”Pensionärer vill nästan alltid göra rätt, men regelverket är så krångligt att det blir fel ändå”, påpekar Joel Stade, sakkunnig kring pensionärers ekonomi hos PRO, hos Pensionären.
”Det bästa sättet att undvika fel är en enkel ansökan där de flesta uppgifter redan är ifyllda. Det är ju enkelt att deklarera i Sverige — varför ska det vara svårare att ansöka om bostadstillägg?”
Nu ser Stade och PRO i stället risker med den nya straffavgiften.
”Risken med en straffavgift är att ännu fler pensionärer drar sig för att söka till exempel bostadstillägg. Redan i dag är det många som avstår ifrån att söka bostadstillägg för att de är rädda att det blir fel och att de får återkrav”, påpekar Stade.