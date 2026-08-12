Föräldrar betalar 14 000 kronor i månaden för sitt vuxna barn

EU:s klimatmål skapar en ny marknad. Nu pågår emissionen.

Då handlar det ofta om hjälp vid något enstaka tillfälle, till exempel när man ska köpa en bostad.

Annat är det på andra sidan Atlanten. En undersökning från Savings.com visar att varannan amerikansk förälder hjälper minst ett vuxet barn – regelbundet. Och summorna? De är inte små.

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14 000 i månaden

Mat, boende, mobiltelefon, bil och till och med semester. Listan över sådant amerikanska föräldrar betalar åt sina vuxna barn är lång.

Undersökningen visar att amerikanska föräldrar som regelbundet hjälper sina vuxna barn i snitt bidrar med 1 474 dollar per barn och månad. Med dagens växelkurs motsvarar det omkring 14 000 kronor. Varje månad.

Vanligast är hjälp med mat, mobilräkning och boende. Hela 63 procent av de stödjande föräldrarna hjälper till med hyra eller bolån.

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