Barnet har fyllt 18 och kanske sedan länge flyttat hemifrån. Men det betyder inte nödvändigtvis att föräldrarnas betalningsansvar är över.
Föräldrar betalar 14 000 kronor i månaden för sitt vuxna barn
Att hjälpa barnen ekonomiskt långt efter 18-årsdagen är inget främmande för svenska föräldrar. En undersökning från SBAB har tidigare visat att ungefär varannan förälder mellan 60 och 69 år har stöttat ett utflyttat barn ekonomiskt.
Då handlar det ofta om hjälp vid något enstaka tillfälle, till exempel när man ska köpa en bostad.
Annat är det på andra sidan Atlanten. En undersökning från Savings.com visar att varannan amerikansk förälder hjälper minst ett vuxet barn – regelbundet. Och summorna? De är inte små.
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14 000 i månaden
Mat, boende, mobiltelefon, bil och till och med semester. Listan över sådant amerikanska föräldrar betalar åt sina vuxna barn är lång.
Undersökningen visar att amerikanska föräldrar som regelbundet hjälper sina vuxna barn i snitt bidrar med 1 474 dollar per barn och månad. Med dagens växelkurs motsvarar det omkring 14 000 kronor. Varje månad.
Vanligast är hjälp med mat, mobilräkning och boende. Hela 63 procent av de stödjande föräldrarna hjälper till med hyra eller bolån.
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Barnen får mer än pensionen
För arbetande föräldrar som hjälper sina vuxna barn går mer än dubbelt så mycket pengar till barnen som till det egna pensionssparandet. Nästan hälften uppger dessutom att hjälpen har gått ut över deras egen ekonomiska trygghet.
Föräldrar med högst tio år kvar till pension ger, enligt undersökningen, omkring 2 100 dollar i månaden till sina vuxna barn. Till den egna pensionen sparar de bara, i snitt, 643 dollar i månaden.
Med andra ord går mer än tre gånger så mycket till barnen som till pensionen.
Nästan var tredje hjälper vuxna barn
Problemet återkommer även i en ny rapport från Society of Actuaries Research Institute.
Bland amerikaner mellan 45 och 80 år som ännu inte gått i pension uppger nästan var tredje att de hjälper sina vuxna barn ekonomiskt. Dessutom hjälper nästan var femte samtidigt sina egna föräldrar eller svärföräldrar.
Det är den grupp som brukar kallas sandwichgenerationen – människor som ekonomiskt hamnar mellan två generationer.
Forbes varnade tidigare i somras för att just denna hjälp kan bli dyr på lång sikt. Den som prioriterar både vuxna barn och åldrande föräldrar riskerar att göra det på bekostnad av sin egen pension.
Och när pensionsdagen väl kommer går det inte längre lika lätt att kompensera för åren då pengarna hamnade någon annanstans.
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