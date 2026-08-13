Samma sorts sparande och samma typ av lån – men olika skatteregler. Den som har belånat sitt ISK får behålla ränteavdraget. För sparare med kapitalförsäkring är det borta. Ett förslag om att utreda skillnaden har dessutom röstats ned av riksdagen.
Riksdagen sade nej – svenska sparare förlorar hela avdraget
Att låna med aktier eller fonder som säkerhet är ett sätt att öka sin exponering mot börsen. Det innebär högre risk, men också en möjlighet till större avkastning.
Sedan årsskiftet spelar det emellertid stor roll var värdepapperen ligger.
Den som har portföljbelåning kopplad till ett investeringssparkonto, ISK, får fortfarande göra ränteavdrag. Ligger sparandet i en kapitalförsäkring medges inget avdrag alls.
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Samma sparande – olika regler
Skillnaden uppstod när regeringen slopade ränteavdraget för lån utan säkerhet. Portföljbelåning har visserligen värdepapper som säkerhet, men i en kapitalförsäkring ägs dessa formellt av försäkringsbolaget och inte av spararen.
Skatteverkets tolkning blev därför att lån kopplade till kapitalförsäkringar inte omfattas av avdragsrätten. På ett ISK äger spararen däremot värdepapperen direkt, och får behålla avdraget.
Under 2025 halverades avdraget för den som hade belånat sin kapitalförsäkring. Från och med 2026 är det helt borta.
”Det är skevt och obegripligt för de tiotusentals sparare som av olika skäl lagt sitt sparande i en kapitalförsäkring”, skriver Frida Bratt hos Privata Affärer. Hon menar att tiotusentals sparare hamnat i kläm.
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Riksdagen avslog motionen
Frågan har också nått riksdagen. I en motion föreslog Sverigedemokraternas David Perez och Dennis Dioukarev att regeringen skulle utreda om räntan på lån kopplade till kapitalförsäkringar återigen skulle omfattas av ränteavdraget.
Ledamöterna ansåg att ISK och kapitalförsäkringar bör fungera på lika villkor.
”När regeringen förändrade förutsättningarna för ränteavdrag behandlades dessa två jämbördiga sparformer olika”, står det i motionen.
Skatteutskottet föreslog att motionen skulle avslås. Riksdagen följde utskottets förslag och avslog motionen den 10 mars 2026.
Svårt att byta sparform
För den drabbade är lösningen inte så enkel som att flytta innehaven till ett ISK. Värdepapper kan inte föras direkt mellan de två sparformerna.
Spararen måste i stället sälja innehaven och köpa tillbaka dem. Enligt Bratt kan det innebära såväl marknadsrisk som kostnader för courtage och valutaväxling, särskilt för den som äger utländska aktier.
Ingen ändring av reglerna har beslutats. För närvarande gäller därför att portföljbelåning på ett ISK kan ge ränteavdrag medan ett lån med en kapitalförsäkring som säkerhet inte gör det.
”Om något har blivit fel, och tiotusentals sparare hamnat i kläm med sina pengar, så ska det rättas till. Punkt”, konstaterar Bratt.
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