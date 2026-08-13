Riksdagen sade nej – svenska sparare förlorar hela avdraget 

Sedan årsskiftet spelar det emellertid stor roll var värdepapperen ligger.

Den som har portföljbelåning kopplad till ett investeringssparkonto, ISK, får fortfarande göra ränteavdrag. Ligger sparandet i en kapitalförsäkring medges inget avdrag alls.

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Samma sparande – olika regler

Skillnaden uppstod när regeringen slopade ränteavdraget för lån utan säkerhet. Portföljbelåning har visserligen värdepapper som säkerhet, men i en kapitalförsäkring ägs dessa formellt av försäkringsbolaget och inte av spararen.

Skatteverkets tolkning blev därför att lån kopplade till kapitalförsäkringar inte omfattas av avdragsrätten. På ett ISK äger spararen däremot värdepapperen direkt, och får behålla avdraget.

Under 2025 halverades avdraget för den som hade belånat sin kapitalförsäkring. Från och med 2026 är det helt borta.

”Det är skevt och obegripligt för de tiotusentals sparare som av olika skäl lagt sitt sparande i en kapitalförsäkring”, skriver Frida Bratt hos Privata Affärer. Hon menar att tiotusentals sparare hamnat i kläm.

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