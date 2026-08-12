Radioaktivt avfall läcker ut i Atlanten – 200 000 tunnor hittade

Det är forskare inom det franska NODSSUM-projektet som gjort observationerna under en expedition mellan den 27 maj och 28 juni i år. Omkring 30 forskare deltog ombord på forskningsfartyget Pourquoi Pas?, där den bemannade undervattensfarkosten Nautile genomförde 20 dyk till omkring 4 700 meters djup.

Tunnorna är i varierande skick

På havsbotten mötte forskarna tunnor i varierande skick. Flera var kraftigt korroderade och i vissa fall hade innehållet redan spillts ut på det omgivande bottensedimentet.

”Det här arbetet är viktigt för att förstå vad som händer med utsläppen från det historiska avfallet”, säger Justin Gwynn vid norska Stråle- och kärnsäkerhetsmyndigheten och medlem i OSPAR kommitté för radioaktiva ämnen.

Forskarna kunde också registrera radionuklider som förknippas med det dumpade avfallet. Bland annat hittades kobolt-60 och niob-94. Även cesium-137 och americium-241 registrerades, men dessa ämnen kan också ha andra källor, bland annat historiska kärnvapenprov och kärnkraftsolyckor.

Expeditionen samlade in prover av sediment, vatten och organismer nära tunnorna. Forskarna undersöker nu om radioaktiva ämnen har tagits upp av det marina livet.

Anemoner, svampar och krabbor har etablerat sig på behållarna, som utgör hårda ytor i ett landskap som annars domineras av mjuka sediment.