200 000 tunnor radioaktivt avfall ligger på havsbotten i Atlanten. Nu visar en fransk expedition att flera läcker.
Radioaktivt avfall läcker ut i Atlanten – 200 000 tunnor hittade
Över 200 000 tunnor med lågaktivt radioaktivt avfall ligger på botten av Nordostatlanten. Nu visar en fransk forskningsexpedition att flera av behållarna har börjat brytas ned – och att radioaktivt material har läckt ut, rapporterar Geekspin via Yahoo.
Det är forskare inom det franska NODSSUM-projektet som gjort observationerna under en expedition mellan den 27 maj och 28 juni i år. Omkring 30 forskare deltog ombord på forskningsfartyget Pourquoi Pas?, där den bemannade undervattensfarkosten Nautile genomförde 20 dyk till omkring 4 700 meters djup.
Tunnorna är i varierande skick
På havsbotten mötte forskarna tunnor i varierande skick. Flera var kraftigt korroderade och i vissa fall hade innehållet redan spillts ut på det omgivande bottensedimentet.
”Det här arbetet är viktigt för att förstå vad som händer med utsläppen från det historiska avfallet”, säger Justin Gwynn vid norska Stråle- och kärnsäkerhetsmyndigheten och medlem i OSPAR kommitté för radioaktiva ämnen.
Forskarna kunde också registrera radionuklider som förknippas med det dumpade avfallet. Bland annat hittades kobolt-60 och niob-94. Även cesium-137 och americium-241 registrerades, men dessa ämnen kan också ha andra källor, bland annat historiska kärnvapenprov och kärnkraftsolyckor.
Expeditionen samlade in prover av sediment, vatten och organismer nära tunnorna. Forskarna undersöker nu om radioaktiva ämnen har tagits upp av det marina livet.
Anemoner, svampar och krabbor har etablerat sig på behållarna, som utgör hårda ytor i ett landskap som annars domineras av mjuka sediment.
”Ansvarsfull metod” att dumpa radioaktivt avfall
Mellan 1949 och 1982 dumpades omkring 150 000 ton lågaktivt radioaktivt material i Nordostatlanten, med en sammanlagd aktivitet på 42,4 petabecquerel. Flera europeiska länder deltog i dumpningen. Frankrike stod ensamt för mer än 46 000 tunnor under två operationer 1967 och 1969.
”På den tiden ansågs det vara en ansvarsfull metod att dumpa tunnorna. De kastades långt från kusten, i geologiskt stabila områden och på flera tusen meters djup, där man trodde att livet var mycket begränsat. Lösningen verkade enkel, billig och effektiv”, säger Patrick Chardon, som leder Nodssum-projektet (Nuclear Ocean Dump Site Survey Monitoring).
Dumpning av radioaktivt avfall till havs är i dag förbjuden. OSPAR har arbetat med frågan sedan 1990-talet och har som mål att skydda Nordostatlanten från föroreningar av joniserande strålning.
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