Alla har varit där. Du kliver ombord, tittar upp och inser att hatthyllan redan är full av väskor som ser ut att rymma en mindre flytt. Nu har ett flygbolag bestämt sig för att lösa problemet – genom att ta betalt.
Nu kostar hatthyllan på flyget – nytt bagagebesked får resenärer att se rött
Från februari 2027 blir australiska lågprisbolaget Jetstar först i världen med att införa en särskild avgift för att lägga handbagaget i kabinens bagagehyllor. Vill du ha väskan ovanför huvudet får du betala. Annars gäller platsen under sätet framför dig.
Hatthyllan blir en tillvalstjänst
Jetstar säger att beslutet ska göra ombordstigningen snabbare och minska det ständiga kaoset när resenärer försöker pressa in sina väskor i redan överfulla fack.
Den som nöjer sig med en mindre ryggsäck, handväska eller datorväska under sätet reser gratis. Vill man däremot använda hatthyllan kostar det från 25 australiska dollar, omkring 170 kronor, enkel resa.
Den som betalar får dessutom ta med ett handbagage på upp till tio kilo. Samtidigt försvinner den tidigare viktgränsen på sju kilo för den lilla väskan under sätet.
Ännu ett steg mot flygets nya ekonomi
Perfect Weekend har tidigare skrivit om hur flygbolagen tjänar allt mindre på själva flygbiljetten och allt mer på tilläggstjänster. Incheckat bagage, val av sittplats, snabb ombordstigning och mat ombord har blivit miljardaffärer. Nu är det själva hatthyllan som blir en ny intäktskälla.
Vi har också berättat om EU:s arbete med gemensamma regler för handbagage. Tanken är att resenärer lättare ska förstå vad som ingår i biljettpriset, oavsett flygbolag. Jetstars beslut går i motsatt riktning. I stället för enklare regler får resenärerna ännu ett val i bokningsprocessen – och ännu en avgift.
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Ryanair visade vägen
När Ryanair började ta betalt för större handbagage väckte det kraftiga protester. I dag är modellen närmast standard bland Europas lågprisbolag. Wizz Air, easyJet och flera andra har följt samma väg.
Skillnaden är att Jetstar är först med att ta betalt för själva rätten att använda bagagehyllan. Det kan låta som en liten detalj, men i praktiken förändrar det hur vi tänker kring handbagage.
Branschanalytikern Sharon Petersen tror att beslutet kommer att reta många australiska resenärer, som länge varit vana vid högre service än vad europeiska lågprisflyg erbjuder. Samtidigt konstaterar hon att Jetstars biljettpriser fortfarande ofta ligger över Ryanairs och Wizz Airs, eftersom konkurrensen i Australien är mindre och kostnaderna högre.
Mer ordning – eller bara dyrare?
Jetstars vd Stephanie Tully menar att systemet gör ombordstigningen snabbare och minskar irritationen när passagerare slåss om de sista lediga platserna i bagagehyllorna.
Argumentet är logiskt. Den som bara reser med en liten väska ska inte behöva betala för dem som fyller hyllorna med stora kabinväskor.
Men många lär ställa en annan fråga: Hur många avgifter tål egentligen en lågprisbiljett innan den inte längre känns särskilt billig?
Slut på gratis kabinväska – så mycket dyrare blir din resa
Nu ryker ännu en “gratisgrej” i flyget. Den här gången är det handbagaget och kabinväska som får stryka på foten. Slut på kabinväskan som standard Från