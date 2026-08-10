Nu kostar hatthyllan på flyget – nytt bagagebesked får resenärer att se rött

Ännu ett steg mot flygets nya ekonomi

Perfect Weekend har tidigare skrivit om hur flygbolagen tjänar allt mindre på själva flygbiljetten och allt mer på tilläggstjänster. Incheckat bagage, val av sittplats, snabb ombordstigning och mat ombord har blivit miljardaffärer. Nu är det själva hatthyllan som blir en ny intäktskälla.

Vi har också berättat om EU:s arbete med gemensamma regler för handbagage. Tanken är att resenärer lättare ska förstå vad som ingår i biljettpriset, oavsett flygbolag. Jetstars beslut går i motsatt riktning. I stället för enklare regler får resenärerna ännu ett val i bokningsprocessen – och ännu en avgift.

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Ryanair visade vägen

När Ryanair började ta betalt för större handbagage väckte det kraftiga protester. I dag är modellen närmast standard bland Europas lågprisbolag. Wizz Air, easyJet och flera andra har följt samma väg.

Skillnaden är att Jetstar är först med att ta betalt för själva rätten att använda bagagehyllan. Det kan låta som en liten detalj, men i praktiken förändrar det hur vi tänker kring handbagage.

Branschanalytikern Sharon Petersen tror att beslutet kommer att reta många australiska resenärer, som länge varit vana vid högre service än vad europeiska lågprisflyg erbjuder. Samtidigt konstaterar hon att Jetstars biljettpriser fortfarande ofta ligger över Ryanairs och Wizz Airs, eftersom konkurrensen i Australien är mindre och kostnaderna högre.

Mer ordning – eller bara dyrare?

Jetstars vd Stephanie Tully menar att systemet gör ombordstigningen snabbare och minskar irritationen när passagerare slåss om de sista lediga platserna i bagagehyllorna.

Argumentet är logiskt. Den som bara reser med en liten väska ska inte behöva betala för dem som fyller hyllorna med stora kabinväskor.

Men många lär ställa en annan fråga: Hur många avgifter tål egentligen en lågprisbiljett innan den inte längre känns särskilt billig?

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