Hej då Mastercard och Visa – så ska vi betala i stället

Digital euro – kan användas från 2029

EU:s stora motdrag är den digitala euron. Det blir en elektronisk valuta som ges ut och garanteras av ECB.

Tanken är inte att sedlar, mynt eller vanliga bankkonton ska försvinna. Den digitala euron ska i stället bli ytterligare ett sätt att betala, både på och utanför nätet.

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”Vi är huvudsakligen beroende av amerikanska, men ibland också kinesiska, nätverk för att behandla betalningar. Vi behöver en europeisk lösning eftersom vi vill vara självständiga på hemmaplan”, sade ECB-chefen Christine Lagarde till Euronews i juli.

Ett pilotprojekt med 36 betaltjänstleverantörer ska enligt planerna starta 2027. Om allt går som tänkt kan den digitala euron börja användas för vanliga betalningar 2029.

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Sverige finns med i betalningsnätverket

Europa väntar förvisso inte enbart på den digitala euron. Privata betaltjänster håller redan på att knytas samman i ett gemensamt nätverk.

Samarbetet omfattar bland annat Wero i Frankrike och Tyskland, Bizum i Spanien, Bancomat i Italien och Vipps MobilePay i Norden – däribland Sverige. Nätverket kan i framtiden nå 380 miljoner människor i 15 europeiska länder.

Målet är att användarna ska kunna skicka pengar över nationsgränserna utan att byta app. En person med franska Wero skulle exempelvis kunna föra över pengar direkt till någon som använder spanska Bizum.

På sikt kan samma tanke flyttas utanför Europa. Med så kallad betalningsroaming skulle den vanliga bankappen eller digitala plånboken kunna fungera utomlands, ungefär som mobiltelefonen gör i dag.

Visa och Mastercard lär alltså inte försvinna i morgon. Men EU:s budskap är klart: Europa ska inte längre vara helt beroende av amerikanska bolag för att kunna betala.

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