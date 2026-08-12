Ny lag: 60 procent skatt på tomma bostäder från och med 2027

Så mycket blir det i kronor

Staden Paris eget räkneexempel gäller en tom bostad på 30 kvadratmeter i 17:e arrondissementet. Skatten går från cirka 790 euro till omkring 1 400 euro år 2027, vilket i kronor är 8 690 kronor till 15 400 kronor. År 2028 höjs det ytterligare till 2 800 euro, eller 30 790 kronor, enligt advokatbyrån Kohen.

Intäkterna går nu till kommunerna i stället för till bostadsmyndigheten Anah.

Sverige har 20 000 outhyrda lägenheter och ingen skatt

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Den 1 september 2024 stod 41 314 hyreslägenheter outhyrda i Sverige, varav 20 246 var lediga för omedelbar uthyrning, enligt SCB.

Dagens PS har rapporterat att 14 179 av de lediga fanns i kommuner med färre än 75 000 invånare. Allmännyttans vakanser nästan fördubblades från 3 780 till 7 354 mellan 2023 och 2024, enligt Sveriges Allmännytta.

Sverige saknar motsvarande skatt för tomma bostäder. Fastighetsavgiften för hyreshus är densamma oavsett om lägenheten är uthyrd. Det är 0,3 procent av taxeringsvärdet med ett tak på 1 784 kronor per lägenhet för inkomstår 2026, enligt Ekonomifakta.

Den franska skatten fungerar bara i städer där någon vill flytta in. Paris har 139 075 tomma bostäder och köande hyresgäster. I Sverige hade det inte fungerat att använda samma modell, då många lägenheter står tomma på småorter där ingen vill bo.

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