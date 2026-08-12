Frankrike slår ihop två skatter till en från och med januari 2027. Då får kommunerna också dubbla skatten på tomma bostäder, och Paris har redan gjort det.
Ny lag: 60 procent skatt på tomma bostäder från och med 2027
En bostad räknas skattemässigt som tom när den används för boende och är omöblerad eller så sparsamt möblerad att den inte går att bo i.
Utöver det ska den ha grundläggande bekvämligheter som el, rinnande vatten och sanitet, samt har stått oanvänd under viss tid, enligt franska Service Public.
Samma definition används av franska skattemyndigheten. Skatten kan utebli om den står tom av anledningar utanför ägarens kontroll, exempelvis vid uthyrning eller försäljning till marknadspris utan att någon nappar, eller när bostaden varit bebodd mer än 90 dagar i sträck.
Paris valde lagens tak
Skatten skapades genom artikel 108 i budgetlagen för 2026 och ersätter TLV och THLV från den 1 januari 2027. I bristområden gäller den automatiskt efter ett års tomt boende, med 17 procent första året och 34 därefter, men kommuner får höja till 30 respektive 60 procent.
Utanför bristområdena är den frivillig, kräver två år och får som mest bli 50 procent. Paris kommunfullmäktige antog maxsatserna den 18 juli, och staden räknar med att 20 000 bostäder ska komma ut på marknaden.
Enligt Insee står 139 075 bostäder i Paris tomma, fritidsbostäder ej inkluderade.
Så mycket blir det i kronor
Staden Paris eget räkneexempel gäller en tom bostad på 30 kvadratmeter i 17:e arrondissementet. Skatten går från cirka 790 euro till omkring 1 400 euro år 2027, vilket i kronor är 8 690 kronor till 15 400 kronor. År 2028 höjs det ytterligare till 2 800 euro, eller 30 790 kronor, enligt advokatbyrån Kohen.
Intäkterna går nu till kommunerna i stället för till bostadsmyndigheten Anah.
Sverige har 20 000 outhyrda lägenheter och ingen skatt
Den 1 september 2024 stod 41 314 hyreslägenheter outhyrda i Sverige, varav 20 246 var lediga för omedelbar uthyrning, enligt SCB.
Dagens PS har rapporterat att 14 179 av de lediga fanns i kommuner med färre än 75 000 invånare. Allmännyttans vakanser nästan fördubblades från 3 780 till 7 354 mellan 2023 och 2024, enligt Sveriges Allmännytta.
Sverige saknar motsvarande skatt för tomma bostäder. Fastighetsavgiften för hyreshus är densamma oavsett om lägenheten är uthyrd. Det är 0,3 procent av taxeringsvärdet med ett tak på 1 784 kronor per lägenhet för inkomstår 2026, enligt Ekonomifakta.
Den franska skatten fungerar bara i städer där någon vill flytta in. Paris har 139 075 tomma bostäder och köande hyresgäster. I Sverige hade det inte fungerat att använda samma modell, då många lägenheter står tomma på småorter där ingen vill bo.
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