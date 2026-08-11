Vid 30 bör du ha sparat en årslön. Vid 60 ska kapitalet motsvara sex. Kapitalförvaltaren Fidelity har ett lockande enkelt svar på frågan om hur mycket pengar vi borde ha sparat vid olika åldrar. Men i slutändan är det förstås ”väldigt svårt att sätta en summa på hur mycket man ’borde’ ha sparat”, konstaterar sparekonomen.
Så mycket pengar bör du ha sparat vid 30, 40, 50 och 60
Hur mycket pengar borde finnas på kontot vid 30? Och vad säger det om ekonomin när 40-årsdagen närmar sig – men inte den första miljonen?
Det är frågor utan enkla svar. Fidelity International gör ändå ett försök.
I riktlinjer, som bland annat har publicerats hos tyska Capital, anges hur stort sparkapitalet bör vara vid olika åldrar.
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Så många årslöner bör du ha
Fidelitys riktlinjer – som gäller det långsiktiga sparandet – ser ut som följer:
- Vid 30: en årslön
- Vid 40: två årslöner
- Vid 50: fyra årslöner
- Vid 60: sex årslöner
Alltså: Den som tjänar 500 000 kronor om året bör enligt modellen ha sparat lika mycket, 500 000 kronor, vid 30 års ålder.
När samma person fyller 40 bör denna ha sparat ihop en miljon kronor, vid 50 två miljoner och vid 60 tre miljoner.
”Ingen direkt tumregel”
Att använda Fidelitys trappa som ett allmänt ekonomiskt facit är däremot vanskligt.
”Det är väldigt svårt att sätta en summa på hur mycket man ’borde’ ha sparat vid en viss ålder och det finns ingen direkt tumregel”, säger Felicia Schön, sparekonom på Avanza, till Dagens PS.
Förutsättningarna skiljer sig redan från start. Medan vissa börjar arbeta och spara direkt efter gymnasiet tar andra sina första steg på arbetsmarknaden först efter flera år på universitetet.
Att jämföra de två rakt av blir därför missvisande.
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Kontot visar inte allt
”Jag tycker inte heller att man bör stirra sig blind på sparat kapital på ett konto eller på börsen”, fortsätter Schön. Istället bör man ”se ekonomin som helhet och titta på nettoförmögenhet – dvs totalt värde på tillgångar, inklusive bostad, minus skulder”, tillägger hon.
Den som har 100 000 kronor i fonder och en lågt belånad bostad kan alltså ha en starkare ekonomi än någon med ett större börskapital men också betydligt större skulder.
Ytterst anser Schön att jämförelsen bör utgå från de egna förutsättningarna och det liv man vill leva.
Så mycket har Avanzas kunder
Den som ändå vill jämföra sig bör söka sig bortom den närmaste bekantskapskretsen. Ett alternativ är att ta reda på hur mycket andra i samma ålder har sparat. Så här såg det sparade kapitalet ut bland Avanzas kunder i augusti 2026:
- 20-29 år: 119 000 kronor
- 30-39 år: 260 000 kronor
- 40-49 år: 512 000 kronor
- 50-59 år: 733 000 kronor
- 60-74 år: 907 000 kronor
- 75 år och äldre: 1 617 000 kronor
Fidelitys spartrappa ligger alltså långt över verkligheten bland Avanzas kunder.
Men inte heller dessa siffror bör användas som betyg på den egna ekonomin, tycker Schön.
”Försök att inte fastna i ångesten kring jämförelsen med andra. Det relevanta är vad du själv kan göra för din egen ekonomi”, säger hon.
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Försök inte spara ikapp
Om siffrorna får det egna sparandet att kännas futtigt är lösningen inte att försöka ta igen allt på en gång, råder Schön.
Istället kan du exempelvis börja där du står och skriva ned inkomster och kostnader. Vad kommer in, vad går ut och vad kan förändras? För att få mer pengar över finns i grunden två vägar – högre inkomster eller lägre utgifter.
Frestelsen att ta igen förlorad tid med ett extremt sparande eller större risk kan vara stark. Men någon trygg genväg är det inte.
”Ett hållbart sparande som du kan fortsätta med år efter år är betydligt viktigare än att försöka ”spara ikapp” på kort tid”, avslutar Schön.
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