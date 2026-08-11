Så mycket pengar bör du ha sparat vid 30, 40, 50 och 60 

”Ingen direkt tumregel”

Att använda Fidelitys trappa som ett allmänt ekonomiskt facit är däremot vanskligt.

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”Det är väldigt svårt att sätta en summa på hur mycket man ’borde’ ha sparat vid en viss ålder och det finns ingen direkt tumregel”, säger Felicia Schön, sparekonom på Avanza, till Dagens PS.

Förutsättningarna skiljer sig redan från start. Medan vissa börjar arbeta och spara direkt efter gymnasiet tar andra sina första steg på arbetsmarknaden först efter flera år på universitetet.

Att jämföra de två rakt av blir därför missvisande.

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Kontot visar inte allt

”Jag tycker inte heller att man bör stirra sig blind på sparat kapital på ett konto eller på börsen”, fortsätter Schön. Istället bör man ”se ekonomin som helhet och titta på nettoförmögenhet – dvs totalt värde på tillgångar, inklusive bostad, minus skulder”, tillägger hon.

Den som har 100 000 kronor i fonder och en lågt belånad bostad kan alltså ha en starkare ekonomi än någon med ett större börskapital men också betydligt större skulder.

Ytterst anser Schön att jämförelsen bör utgå från de egna förutsättningarna och det liv man vill leva.

Så mycket har Avanzas kunder

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Den som ändå vill jämföra sig bör söka sig bortom den närmaste bekantskapskretsen. Ett alternativ är att ta reda på hur mycket andra i samma ålder har sparat. Så här såg det sparade kapitalet ut bland Avanzas kunder i augusti 2026:

20-29 år: 119 000 kronor

119 000 kronor 30-39 år: 260 000 kronor

260 000 kronor 40-49 år: 512 000 kronor

512 000 kronor 50-59 år: 733 000 kronor

733 000 kronor 60-74 år: 907 000 kronor

907 000 kronor 75 år och äldre: 1 617 000 kronor

Fidelitys spartrappa ligger alltså långt över verkligheten bland Avanzas kunder.

Men inte heller dessa siffror bör användas som betyg på den egna ekonomin, tycker Schön.

”Försök att inte fastna i ångesten kring jämförelsen med andra. Det relevanta är vad du själv kan göra för din egen ekonomi”, säger hon.

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Försök inte spara ikapp

Om siffrorna får det egna sparandet att kännas futtigt är lösningen inte att försöka ta igen allt på en gång, råder Schön.

Istället kan du exempelvis börja där du står och skriva ned inkomster och kostnader. Vad kommer in, vad går ut och vad kan förändras? För att få mer pengar över finns i grunden två vägar – högre inkomster eller lägre utgifter.

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Frestelsen att ta igen förlorad tid med ett extremt sparande eller större risk kan vara stark. Men någon trygg genväg är det inte.

”Ett hållbart sparande som du kan fortsätta med år efter år är betydligt viktigare än att försöka ”spara ikapp” på kort tid”, avslutar Schön.

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