Coop stänger nio svenska butiker: Här är hela listan

Butikerna som ska stänga

Coop Smygehamn i Trelleborgs kommun är Sveriges sydligaste matbutik,. Den öppnade år 1922 och stänger lite över 100 år senare under hösten 2026. Elva medarbetare berörs och orten blir utan livsmedelsbutik. Kundunderlaget kom aldrig tillbaka till nivåerna före pandemin, enligt Coop Syd till Trelleborgs Allehanda.

Coop Södertälje centrums sista öppningsdag blir i januari 2027. Totalt 24 anställda berörs. Nedläggningen är ett led i en strategisk översyn av butiksnätet, enligt Coop Östra.

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Stora Coop Rotebro i Sollentuna stänger senast den 28 februari 2027, eftersom hyresavtalet inte har förlängts. Butiken har dragits med underskott länge och 34 anställda berörs, enligt Coop Östra.

Coop Hagaberg i Jönköping ska stänga under våren 2026, men något datum har inte offentliggjorts. Åtta anställda berörs och butiken har gått med underskott under lång tid, enligt vd Magnus Brewitz i ett pressmeddelande.