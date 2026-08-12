Fem butiker har redan slagit igen under 2026. Fyra till står på tur, och i ett fall försvinner ortens enda matbutik.
Coop stänger nio svenska butiker: Här är hela listan
Dagens PS har gått igenom Coops kommunikation, precis som vi gjorde när Plantagen stängde elva svenska butiker. Här är hela listan över orterna som drabbas.
Butikerna som ska stänga
Coop Smygehamn i Trelleborgs kommun är Sveriges sydligaste matbutik,. Den öppnade år 1922 och stänger lite över 100 år senare under hösten 2026. Elva medarbetare berörs och orten blir utan livsmedelsbutik. Kundunderlaget kom aldrig tillbaka till nivåerna före pandemin, enligt Coop Syd till Trelleborgs Allehanda.
Coop Södertälje centrums sista öppningsdag blir i januari 2027. Totalt 24 anställda berörs. Nedläggningen är ett led i en strategisk översyn av butiksnätet, enligt Coop Östra.
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Stora Coop Rotebro i Sollentuna stänger senast den 28 februari 2027, eftersom hyresavtalet inte har förlängts. Butiken har dragits med underskott länge och 34 anställda berörs, enligt Coop Östra.
Coop Hagaberg i Jönköping ska stänga under våren 2026, men något datum har inte offentliggjorts. Åtta anställda berörs och butiken har gått med underskott under lång tid, enligt vd Magnus Brewitz i ett pressmeddelande.
Butikerna som redan stängt
Coop Torsvik på Lidingö stängde den 30 januari i år. Kundunderlaget minskade markant efter pandemin och återhämtade sig aldrig till lönsamma nivåer, enligt Coop Östra. Rusta flyttade in i lokalen under våren.
Coop Brunne utanför Härnösand har också stängt enligt beslut den 28 januari, enligt SVT.
Coop Skutskär i Älvkarleby stängde den 27 mars. När Systembolaget flyttade till handelsområdet utanför centrum försvårades läget, enligt Coop Mitt till Arbetarbladet.
Coop Nybrovägen i Ängelholm stängde den 5 juli. Butiken levererade inte i linje med förväntningarna, enligt Coop Syd till Helsingborgs Dagblad.
Coop Åhus stängde vecka 16, av en helt annan orsak än övriga. Nämligen att fastigheten ska rivas för ett nytt kvarter som inte passar verksamheten, enligt Coop till Kristianstadsbladet.
Hårdast slår nedläggningen mot småorterna
Coops konsumentföreningar redovisade en samlad rörelseförlust på 2,7 miljarder kronor för 2024, enligt Dagligvarunytt. Coop Syd varslade 160 tjänster i mars.
Det är centrumbutiker och småorter som ryker, inte stormarknaderna i handelsområdena. Skälet som återkommer i besked efter besked är att kunderna aldrig riktigt kom tillbaka efter pandemin.
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