Saab producerar Gripen rekordsnabbt – halverar tiden

Där till uppfyller Saab sina åtaganden gentemot Sverige, Brasilien, Thailand, Ungern och Colombia.

När det gäller Ukraina och landets långsiktiga mål att köpa 100 till 150 stridsflygplan från Saab skulle det normalt tagit upp till tio år för Saab att leva upp till ett sådant stort kontrakt. Med den höjda produktionstakten nu kommer det i stället bara ta fem år.

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Gripen-kontrakt med svenska flygvapnet

Allt enligt den belgiska affärstidningen Business AM, som konstaterar att det svenska flygvapnet också ska förvärva Gripen-plan. Det rör sig om tolv stridsflygplan i takt med att äldre Gripen C/D-modeller överförts till Ukraina.

Utöver detta beställningstryck på Saab har Ungern lagt en order nyligen på fyra Gripen, Thailand har beställt och redan påbörjat förvärvet av tolv plan till sin flotta medan Colombia har tecknat avtal om 17 flygplan.

Den svenska försvarskoncernen samarbetar genom sitt partnerskap med Embraer i Brasilien för att möta den växande efterfrågan och tar till vara den slutmonteringskapacitet som finns i Brasilen, utöver fabriken i Linköping, för att producera stridsflygplanen.

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