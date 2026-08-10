Det svenska försvarsföretaget Saab kortar tiden för slutmonteringen av sina stridsflygplan Gripen från 24 till tolv dagar.
Saab producerar Gripen rekordsnabbt – halverar tiden
Produktionen av Gripen dubbleras eller nästan dubbleras från 15 till 25 eller 30 plan. Bakgrunden till det kraftigt uppskruvade tempot är att möta en ökad internationell efterfrågan, enligt Saab och den största pådrivande faktorn är krigshärjade Ukrainas potentiella order på 150 Gripen-plan med en första leverans av 16 Gripen E/F stridsflygplan för 24,6 miljarder kronor.
Där till uppfyller Saab sina åtaganden gentemot Sverige, Brasilien, Thailand, Ungern och Colombia.
När det gäller Ukraina och landets långsiktiga mål att köpa 100 till 150 stridsflygplan från Saab skulle det normalt tagit upp till tio år för Saab att leva upp till ett sådant stort kontrakt. Med den höjda produktionstakten nu kommer det i stället bara ta fem år.
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Gripen-kontrakt med svenska flygvapnet
Allt enligt den belgiska affärstidningen Business AM, som konstaterar att det svenska flygvapnet också ska förvärva Gripen-plan. Det rör sig om tolv stridsflygplan i takt med att äldre Gripen C/D-modeller överförts till Ukraina.
Utöver detta beställningstryck på Saab har Ungern lagt en order nyligen på fyra Gripen, Thailand har beställt och redan påbörjat förvärvet av tolv plan till sin flotta medan Colombia har tecknat avtal om 17 flygplan.
Den svenska försvarskoncernen samarbetar genom sitt partnerskap med Embraer i Brasilien för att möta den växande efterfrågan och tar till vara den slutmonteringskapacitet som finns i Brasilen, utöver fabriken i Linköping, för att producera stridsflygplanen.
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Brasilien kan utöka sin flygplansorder
Brasilien kan dessutom, framgår det, komma att utöka sin befintliga beställning med ytterligare 20 Gripen, enligt Business AM.
Saab planerar nu att utöka sina viktiga lager av råvaror då det finns risk för flaskhalsar i leveranskedjan när det kommer till delar, detta är den största utmaningen, enligt Saabs vd Micael Johansson.
När företaget nu skalar upp är det en strategisk manöver i en bredare affärsexpansion där produktionen av GlobalEye-spaningsflygplan och Giraffe 1X-radar ingår och ny anläggningar etableras i Indien och USA.
Saab ökar produktionsnivån under rådande omständigheter och innan varje potentiellt kontrakt är slutfört för att undvika långa och fleråriga leveransstopp.
Saab kör så det ryker – en riktig vinstmaskin
Saab vill på så vis stödja flera storskaliga samtidigt.
Företagets orderbok uppgår till 318 miljarder kronor, påeldad av ökade intäkter inom flyg- och rymdsektorn och Saab uppges göra investeringar på cirka 10 miljarder kronor om året för att stärka sin produktionskapacitet.
Företaget har mer än 29 000 anställda och står fortsatt starkt lönsamhetsmässigt. Kassaflödet har förbättrats och rörelsemarginalerna är stabila.
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