Den som tycker att ett vanligt semesterhus i Spanien känns för beskedligt kan nu slå till på något betydligt större. I Galicien är en hel by med bostäder, idrottsbana och eget kapell till salu.
Flytta till svenskarnas favoritland – få 40 000 kvadratmeter för dig själv
Spanien lockar svenskarna. Det är exempelvis landet som flest vill flytta till efter pensionen, enligt statistik från Movestic. Dessutom är det svenskarnas populäraste resmål 2026, enligt resebyrån Ticket.
För den som vill göra verklighet av flyttdrömmen finns nu ett minst sagt annorlunda alternativ. I Viana do Bolo i nordvästra Spanien är det nämligen inte bara ett hus som söker en ny ägare – utan en hel by.
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40 000 kvadratmeter
På den 40 000 kvadratmeter stora tomten i Viana do Bolo i nordvästra Spanien står sammanlagt tolv byggnader. Här finns 45 sovrum, 21 badrum och en total golvyta på 2 160 kvadratmeter.
Prislappen ligger på 850 000 euro, drygt 9,3 miljoner kronor. Billigt är det förstås inte, men jämfört med det ursprungliga priset på 1,5 miljoner euro är det rena rean.
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Bostäder för dammarbetare
Byn byggdes en gång för arbetarna som uppförde tre dammar i området. Nu säljs hela anläggningen med bostäder, förråd, en tidigare kooperativ butik och ett 68 kvadratmeter stort kapell.
Sju av de tolv byggnaderna är bostadshus. Tillsammans rymmer de elva separata hushåll, enligt bostadsannonsen. Tre hus är i mycket gott skick, medan de övriga behöver rustas upp eller moderniseras.
Den största byggnaden mäter 668 kvadratmeter fördelade över två våningar. Där finns bland annat två kök, flera stora rum, sovrum och åtta badrum, toaletter eller duschutrymmen på bottenplanet.
På området finns också trädgårdar, lekplats, idrottsbana och gott om parkeringsplatser. Skogspromenader och en sjö väntar alldeles i närheten.
Farfaderns plan gick i graven
Bakom försäljningen finns även en familjehistoria. Säljaren Daniel Garcías farfar köpte byn för att hålla familjen samlad. Planen var att renovera bostäderna, men han blev sjuk och dog innan arbetet var färdigt.
”Efter att min farfar gått bort behövde resten av husen fortfarande renoveras, och ingen ville ta ansvar för det”, säger García till The Sun.
Familjen drog sig för den stora kostnaden, och därför är hela byn nu ute på marknaden.
García ser flera möjliga användningsområden. Byn skulle exempelvis kunna bli platsen för andliga evenemang eller köpas av en grupp människor som vill lämna stadslivet bakom sig.
Läget kan också locka turister. Byn ligger nära den populära pilgrimsleden Vía de la Plata, som går från Sevilla till Santiago de Compostela.
Det är med andra ord gott om hus för pengarna. Men den som tar över får sannolikt räkna med att lägga ytterligare en slant på renoveringen.
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