Flytta till svenskarnas favoritland – få 40 000 kvadratmeter för dig själv

Bostäder för dammarbetare

Byn byggdes en gång för arbetarna som uppförde tre dammar i området. Nu säljs hela anläggningen med bostäder, förråd, en tidigare kooperativ butik och ett 68 kvadratmeter stort kapell.

Sju av de tolv byggnaderna är bostadshus. Tillsammans rymmer de elva separata hushåll, enligt bostadsannonsen. Tre hus är i mycket gott skick, medan de övriga behöver rustas upp eller moderniseras.

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Den största byggnaden mäter 668 kvadratmeter fördelade över två våningar. Där finns bland annat två kök, flera stora rum, sovrum och åtta badrum, toaletter eller duschutrymmen på bottenplanet.

På området finns också trädgårdar, lekplats, idrottsbana och gott om parkeringsplatser. Skogspromenader och en sjö väntar alldeles i närheten.

Farfaderns plan gick i graven

Bakom försäljningen finns även en familjehistoria. Säljaren Daniel Garcías farfar köpte byn för att hålla familjen samlad. Planen var att renovera bostäderna, men han blev sjuk och dog innan arbetet var färdigt.

”Efter att min farfar gått bort behövde resten av husen fortfarande renoveras, och ingen ville ta ansvar för det”, säger García till The Sun.

Familjen drog sig för den stora kostnaden, och därför är hela byn nu ute på marknaden.

García ser flera möjliga användningsområden. Byn skulle exempelvis kunna bli platsen för andliga evenemang eller köpas av en grupp människor som vill lämna stadslivet bakom sig.

Läget kan också locka turister. Byn ligger nära den populära pilgrimsleden Vía de la Plata, som går från Sevilla till Santiago de Compostela.

Det är med andra ord gott om hus för pengarna. Men den som tar över får sannolikt räkna med att lägga ytterligare en slant på renoveringen.

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