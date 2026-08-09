Träder i kraft på tisdag: 800 000 kronor i böter – per samtal

75 000 – eller 375 000 euro – per samtal

För den som struntar i reglerna kan det bli dyrt.

En privatperson som gör ett otillåtet säljsamtal kan få böter på upp till 75 000 euro per samtal, drygt 820 000 kronor.

För företag är maxbeloppet ännu högre: 375 000 euro per samtal, motsvarande över fyra miljoner riksdaler.

Det finns förstås undantag. Företag får fortfarande ringa om kunden redan har godkänt marknadsföringssamtal, exempelvis genom att kryssa i en ruta på ett formulär.

De får också kontakta kunder om samtalet rör ett avtal som redan finns.

Tre av fyra får säljsamtal varje vecka

Bakgrunden är ett växande missnöje bland franska konsumenter.

Enligt myndigheternas uppskattning får omkring tre fjärdedelar av befolkningen minst ett oönskat säljsamtal varje vecka. Många får betydligt fler.

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Redan 2024 gick elva konsumentorganisationer ihop och krävde ett förbud. De beskrev situationen som ”ett oupphörligt trakasserande av konsumenter genom otaliga oönskade marknadsföringssamtal till både fasta telefoner och mobiltelefoner”.

Frankrike har tidigare försökt komma åt problemet genom bland annat begränsade förbud och spärrregister. Men de åtgärderna har inte räckt.

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50 000 jobb kan hotas

Det franska förbudet lär dock märkas långt utanför landets gränser.

I Marocko har arbetsmarknadsminister Younes Sekkouri varnat för att mellan 40 000 och 50 000 jobb i landets callcenter kan vara hotade.

Den franska marknaden står enligt honom för mer än 80 procent av sektorns intäkter.

Frankrike är heller inte först ut. Tyskland har haft ett liknande system sedan 2009, medan bland annat USA, Kanada och Storbritannien använder olika former av spärrregister.

Men från och med tisdag blir huvudregeln i Frankrike betydligt enklare:

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Har du inte sagt ja, ska telefonen inte ringa.

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