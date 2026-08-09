Säljsamtal har retat folk i åratal. Nu tar den franska regeringen till storsläggan. Från tisdag kan ett oönskat samtal sluta med böter på tiotusentals euro. Det franska förbudet lär dock märkas långt utanför landets gränser.
Träder i kraft på tisdag: 800 000 kronor i böter – per samtal
I Sverige har frågan om telefonförsäljning hamnat på regeringens bord. Redan 2025 fick Konsumentverket i uppdrag att se över skärpta regler och möjliga förbud inom flera områden.
Men i Frankrike har man alltså gått betydligt längre.
På tisdag, den 11 augusti, träder en ny fransk lag i kraft som förbjuder företag och andra aktörer att ringa konsumenter i marknadsföringssyfte utan att de först har sagt ja.
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Ett skifte
Tidigare har fransmän som velat slippa säljsamtal behövt registrera sina nummer i ett särskilt spärrregister. Nu vänds systemet på huvudet.
I stället måste den som vill ringa först ha fått ett tydligt samtycke från konsumenten.
”Företag förbjuds att kontakta konsumenter utan deras föregående samtycke”, förklarar Alice Vilcot, stabschef vid den franska myndigheten för konkurrens, konsumentfrågor och bedrägeribekämpning, enligt Washington Times.
”Det samtycket kan återkallas när som helst”.
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75 000 – eller 375 000 euro – per samtal
För den som struntar i reglerna kan det bli dyrt.
En privatperson som gör ett otillåtet säljsamtal kan få böter på upp till 75 000 euro per samtal, drygt 820 000 kronor.
För företag är maxbeloppet ännu högre: 375 000 euro per samtal, motsvarande över fyra miljoner riksdaler.
Det finns förstås undantag. Företag får fortfarande ringa om kunden redan har godkänt marknadsföringssamtal, exempelvis genom att kryssa i en ruta på ett formulär.
De får också kontakta kunder om samtalet rör ett avtal som redan finns.
Tre av fyra får säljsamtal varje vecka
Bakgrunden är ett växande missnöje bland franska konsumenter.
Enligt myndigheternas uppskattning får omkring tre fjärdedelar av befolkningen minst ett oönskat säljsamtal varje vecka. Många får betydligt fler.
Redan 2024 gick elva konsumentorganisationer ihop och krävde ett förbud. De beskrev situationen som ”ett oupphörligt trakasserande av konsumenter genom otaliga oönskade marknadsföringssamtal till både fasta telefoner och mobiltelefoner”.
Frankrike har tidigare försökt komma åt problemet genom bland annat begränsade förbud och spärrregister. Men de åtgärderna har inte räckt.
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50 000 jobb kan hotas
Det franska förbudet lär dock märkas långt utanför landets gränser.
I Marocko har arbetsmarknadsminister Younes Sekkouri varnat för att mellan 40 000 och 50 000 jobb i landets callcenter kan vara hotade.
Den franska marknaden står enligt honom för mer än 80 procent av sektorns intäkter.
Frankrike är heller inte först ut. Tyskland har haft ett liknande system sedan 2009, medan bland annat USA, Kanada och Storbritannien använder olika former av spärrregister.
Men från och med tisdag blir huvudregeln i Frankrike betydligt enklare:
Har du inte sagt ja, ska telefonen inte ringa.
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