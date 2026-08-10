Efter att föräldrarna dött väntade barnen i flera år på att få tillgång till deras bankkonto. När de väl fick det fanns inga pengar, och banken meddelade att de hade fört över pengarna till brandkåren.
Bank skänkte arv till brandkåren – barnen möttes av tomma konton
Domstolen i Concepción, motsvarande en svensk hovrätt, har beordrat Banco Itaú och brandkårernas riksförbund att föra tillbaka 107 305 158 pesos, omkring 1,1 miljoner kronor, till ett dödsbokonto eller ett domstolsdepositum, enligt CNN Chile.
Fyra år av förfrågningar
En av döttrarna begärde uppgifter om föräldrarnas konton redan 2021, men banken krävde fler handlingar trots att arvsrätten var fastställd och registrerad, enligt domen.
Först i maj i år bekräftade banken kontot och uppgav att pengarna hade förts över till brandkåren efter två års inaktivitet. Domstolen kallade agerandet olagligt och godtyckligt, eftersom banken inte kunde visa att kontot saknade rörelser, enligt BioBioChile.cl.
Ett kontoutdrag från Itaú i april 2026 redovisade dessutom hela saldot, två månader efter den påstådda överföringen, enligt Sabes.cl.
Tvåårsgränsen är bara första steget
Chilensk banklag har flera steg. Efter två år utan rörelser upprättar banken en förteckning i januari, större belopp publiceras i Diario Oficial i mars, och först tre år därefter upphör kontohavarens rättigheter och pengarna går till brandkårerna.
Itaú fick i juli 2024 en sanktionsavgift av finansinspektionen CMF för brott mot samma bestämmelse. Det var för att banken inte hade fört över förfallna medel till statskassan, enligt CMF.
Banken överklagade två dagar efter domen och hävdar att den följt lagen och myndighetens instruktioner.
Så fungerar det i Sverige
Här går pengar till det allmänna först när både arvingar och testamente saknas, och då till Allmänna arvsfonden. Att ett konto står orört gör inte att några pengar flyttas.
Däremot kan en fordran på banken preskriberas efter tio år, eftersom det undantaget för banktillgodohavanden som diskuterades under lagens tillkomst aldrig kom med.
I Sverige finns ett liknande fall där en man satte in 17 000 kronor på en bankbok i SE-banken 1972. Sedan lät han pengarna stå orörda. Vid sitt uttagsförsök på 90-talet fick han beskedet att han inte längre ägde pengarna eftersom kontot inte rörts på över tio år. Med ränta hade det vuxit till omkring 40 000 kronor.
Bankernas remissvar ifrågasatte uppgiften, och riksdagen ändrade inte reglerna.
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