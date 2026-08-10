Bank skänkte arv till brandkåren – barnen möttes av tomma konton

Tvåårsgränsen är bara första steget

Chilensk banklag har flera steg. Efter två år utan rörelser upprättar banken en förteckning i januari, större belopp publiceras i Diario Oficial i mars, och först tre år därefter upphör kontohavarens rättigheter och pengarna går till brandkårerna.

Itaú fick i juli 2024 en sanktionsavgift av finansinspektionen CMF för brott mot samma bestämmelse. Det var för att banken inte hade fört över förfallna medel till statskassan, enligt CMF.

Banken överklagade två dagar efter domen och hävdar att den följt lagen och myndighetens instruktioner.

Så fungerar det i Sverige

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Här går pengar till det allmänna först när både arvingar och testamente saknas, och då till Allmänna arvsfonden. Att ett konto står orört gör inte att några pengar flyttas.

Däremot kan en fordran på banken preskriberas efter tio år, eftersom det undantaget för banktillgodohavanden som diskuterades under lagens tillkomst aldrig kom med.

I Sverige finns ett liknande fall där en man satte in 17 000 kronor på en bankbok i SE-banken 1972. Sedan lät han pengarna stå orörda. Vid sitt uttagsförsök på 90-talet fick han beskedet att han inte längre ägde pengarna eftersom kontot inte rörts på över tio år. Med ränta hade det vuxit till omkring 40 000 kronor.

Bankernas remissvar ifrågasatte uppgiften, och riksdagen ändrade inte reglerna.

Dagens PS har skrivit om arv som tillfaller staten, och Realtid om rådgivaren som tömde ett dödsbo.

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