Forskaren: "Glöm Greta – vi lever i Generation Bianca"

I en uppmärksammad krönika lanserar hon begreppet ”Generation Bianca”. Det är en generation som är skicklig på att kommunicera rätt värderingar – men inte alltid lika bra på att leva efter dem.

Livet som ett varumärke

Graffman menar att dagens unga vuxit upp med influencers och entreprenörer som förebilder. Därför blir identiteten något man bygger, marknadsför och säljer.

Att ”bygga sitt varumärke”, skapa en personlig plattform och ständigt visa upp rätt sida av sig själv har blivit en del av vardagen.

Hon jämför det med ett företag. Ett bolag presenterar sina mål och visioner i hållbarhetsrapporten. Verkligheten kan se annorlunda ut.

På samma sätt svarar många människor i attitydundersökningar utifrån hur de vill uppfattas, snarare än hur de faktiskt lever.