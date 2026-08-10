För några år sedan handlade allt om Greta Thunberg. Klimatångest, återvinning och flygskam. Nu är det Bianca Ingrosso som sätter tonen, enligt antropologen Katarina Graffman.
Forskaren: "Glöm Greta – vi lever i Generation Bianca"
Hon menar att många unga fortfarande säger att hållbarhet är viktigt. Men när plånboken öppnas vinner ofta Shein, Temu och snabba köp framför klimatet.
I en uppmärksammad krönika lanserar hon begreppet ”Generation Bianca”. Det är en generation som är skicklig på att kommunicera rätt värderingar – men inte alltid lika bra på att leva efter dem.
Livet som ett varumärke
Graffman menar att dagens unga vuxit upp med influencers och entreprenörer som förebilder. Därför blir identiteten något man bygger, marknadsför och säljer.
Att ”bygga sitt varumärke”, skapa en personlig plattform och ständigt visa upp rätt sida av sig själv har blivit en del av vardagen.
Hon jämför det med ett företag. Ett bolag presenterar sina mål och visioner i hållbarhetsrapporten. Verkligheten kan se annorlunda ut.
På samma sätt svarar många människor i attitydundersökningar utifrån hur de vill uppfattas, snarare än hur de faktiskt lever.
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Från Greta till Bianca
Graffman tycker att etiketten ”Generation Greta” blivit missvisande.
Visst säger många unga att klimatet är viktigt. Men konsumtionen pekar ofta åt ett annat håll. Billiga kläder, snabba leveranser och bekvämlighet väger i praktiken tyngre än idealen.
Bianca Ingrosso blir därför, enligt Graffman, en mer träffsäker symbol för vår tid. Inte för att hon står för ytlighet, utan för att hon personifierar en ny ekonomi där personen själv är produkten.
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Bianca är mer än en influencer
Bianca Ingrosso är ett av Sveriges starkaste personliga varumärken. Hon har gått från tv-profil till entreprenör och driver flera framgångsrika bolag, bland annat skönhetsföretaget Caia Cosmetics och smyckesmärket Ani Jewels. Hon har miljontals följare i sociala medier och hennes inlägg kan sälja slut produkter på några timmar.
Just därför blir hon, enligt Katarina Graffman, en träffsäker symbol för vår tid. Bianca representerar inte bara konsumtion, utan också idén att människan själv är ett varumärke. Karriären byggs genom att ständigt synas, utveckla nya affärer och skapa en berättelse om sig själv som andra vill följa.
Det är inte nödvändigtvis en kritik mot Bianca Ingrosso som person. Snarare är hon ett exempel på hur dagens ekonomi fungerar. Förr ville unga kanske bli rockstjärnor eller fotbollsproffs. I dag vill många bygga ett eget varumärke – och få betalt för det. Där blir Bianca Ingrosso en av Sveriges mest framgångsrika förebilder.
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